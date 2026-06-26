Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Iran greift Containerschiff in der Straße von Hormus an – Verkehr kurzfristig gestoppt
Oman: Keine Gebühren an der Straße von Hormus geplant
Dementis zu israelischem Truppenabzug in Südlibanon
Trump-Regierung fordert vom Kongress 87,6 Milliarden Dollar auch für Iran-Krieg
Ölpreise auf Tiefstand seit Beginn des Iran-Kriegs
Laura Otter
Trump zu Hormus-Attacke: Iran hat Waffenruhe gebrochen
Der US-Präsident wirft Iran vor, gegen die Waffenruhe-Vereinbarung verstoßen zu haben. Wie Donald Trum auf der Plattform Truth Social schrieb, startete Iran mindestens vier Drohnenangriffe gegen Schiffe in der Straße von Hormus. Eine der Drohnen habe ein Frachtschiff getroffen. Der Frachter konnte demnach aber seine Fahrt trotz Schadens fortsetzen.
Das US-Militär habe die anderen drei Drohnen abgeschossen. „Dies ist offensichtlich ein törichter Verstoß gegen unsere Waffenruhe-Vereinbarung“, schrieb Trump. Nähere Angaben, wann sich genau die Angriffe ereignet haben sollen, machte er nicht.
Das US-Militär habe die anderen drei Drohnen abgeschossen. „Dies ist offensichtlich ein törichter Verstoß gegen unsere Waffenruhe-Vereinbarung“, schrieb Trump. Nähere Angaben, wann sich genau die Angriffe ereignet haben sollen, machte er nicht.
Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
The Islamic Republic of Iran shot at least four One Way Attack Drones at Ships transversing the Strait of Hormuz. One of the Drones solidly hit the upper deck of a large and very expensive Cargo Carrying Ship. Damage was done, but the Ship was able to proceed on its way. We knocked down three other Drones. Obviously, this is a foolish violation of our Ceasefire Agreement. President DONALD J. TRUMP
truthsocial.com
Am Donnerstag war ein Angriff auf ein Frachtschiff in der Straße von Hormus bekanntgeworden. Die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) teilte mit, ein „unbekanntes Projektil“ habe die Brücke des Schiffes beschädigt. Der Vorfall vor der Küste des Omans ereignete sich wenige Stunden, nachdem Irans Revolutionsgarde gewarnt hatte, dass Durchfahrten nur auf von Teheran festgelegten Routen sicher seien.
Medien: Israel fordert Libanesen örtlich zur Flucht auf
Die israelischen Streitkräfte werfen libanesischen Staatsmedien zufolge über einer Stadt im Südlibanon Flugblätter ab, mit denen die Bewohner zur Flucht aufgefordert werden. Es ist die erste derartige Anordnung seit Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz. Die Stadt, deren Name zunächst nicht bekannt wird, liegt nahe der Grenze des von israelischen Truppen besetzten Gebiets im Südlibanon.
Iran greift Containerschiff in der Straße von Hormus an – Verkehr kurzfristig gestoppt
Iran hat ein Containerschiff im Golf von Oman angegriffen, das die Straße von Hormus durchquerte. Eine Drohne traf das Schiff Ever Lovely des taiwanischen Reederei-Konzerns Evergreen Marine an der Brücke, wie US-amerikanische und iranische Behörden bestätigen. Der Angriff ereignete sich auf der Route entlang der omanischen Küste, die viele Schiffe zuletzt nutzten, um iranische Gewässer zu umgehen.
Die iranische Revolutionsgarde hatte Schiffe zuvor ausdrücklich gewarnt, diese Ausweichroute zu meiden. „Diese Route ist inakzeptabel und äußerst gefährlich“, heißt es in einer Erklärung der Garde. Der Angriff stoppt den Schiffsverkehr durch die für den globalen Öl- und Gashandel entscheidende Meerenge und ist gleichzeitig ein Dämpfer für US-Präsident Trump. Dieser behauptet weiterhin, Iran kontrolliere die Straße von Hormus nicht mehr. Die Ölpreise steigen nach dem Vorfall um mehr als zwei Prozent.
Die UN-Sonderorganisation IMO setzt infolge des Angriffs ihren laufenden Evakuierungsplan für Seeleute vorläufig aus. Generalsekretär Arsenio Dominguez erklärt, er wolle zunächst prüfen, ob die nötigen Sicherheitsgarantien für die rund 11 000 betroffenen Seeleute weiterhin bestehen. Die IMO hatte den Plan erst am Dienstag gestartet, noch am selben Tag passierten erste Schiffe die Meerenge.
Wie sich der Angriff auf die laufenden Verhandlungen zwischen den USA und Iran über die Kontrolle der Straße sowie über das iranische Atomprogramm auswirkt, ist unklar. US-Außenminister Marco Rubio trifft sich derweil in Bahrain mit arabischen Golfstaaten, um deren Sicherheitsbedenken zu besprechen.
Die iranische Revolutionsgarde hatte Schiffe zuvor ausdrücklich gewarnt, diese Ausweichroute zu meiden. „Diese Route ist inakzeptabel und äußerst gefährlich“, heißt es in einer Erklärung der Garde. Der Angriff stoppt den Schiffsverkehr durch die für den globalen Öl- und Gashandel entscheidende Meerenge und ist gleichzeitig ein Dämpfer für US-Präsident Trump. Dieser behauptet weiterhin, Iran kontrolliere die Straße von Hormus nicht mehr. Die Ölpreise steigen nach dem Vorfall um mehr als zwei Prozent.
Die UN-Sonderorganisation IMO setzt infolge des Angriffs ihren laufenden Evakuierungsplan für Seeleute vorläufig aus. Generalsekretär Arsenio Dominguez erklärt, er wolle zunächst prüfen, ob die nötigen Sicherheitsgarantien für die rund 11 000 betroffenen Seeleute weiterhin bestehen. Die IMO hatte den Plan erst am Dienstag gestartet, noch am selben Tag passierten erste Schiffe die Meerenge.
Wie sich der Angriff auf die laufenden Verhandlungen zwischen den USA und Iran über die Kontrolle der Straße sowie über das iranische Atomprogramm auswirkt, ist unklar. US-Außenminister Marco Rubio trifft sich derweil in Bahrain mit arabischen Golfstaaten, um deren Sicherheitsbedenken zu besprechen.
Israel erteilt Abzug aus Sicherheitszonen eine Absage
Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz lehnt einen Truppenabzug aus Libanon trotz internationalen Drucks ab. Die Armee werde so lange wie nötig in den Sicherheitszonen des Nachbarlandes, in Syrien und im Gazastreifen bleiben, sagt Katz. Ein Rückzug aus diesen Gebieten komme nicht infrage.
Oman: Keine Gebühren an der Straße von Hormus geplant
Für die Durchfahrt der Straße von Hormus sollen nach Angaben Omans keine Gebühren erhoben werden. „Zukünftige Regelungen mit Blick auf die Straße (von Hormus) beinhalten keine Erhebung irgendwelcher Transitgebühren“, teilte Omans Außenminister Badr al-Busaidi mit. Das Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran habe das Ziel, dort die Freiheit der Schifffahrt und sichere Durchfahrt zu gewährleisten.
Der Verkehr auf dem wichtigen Seeweg kam im Zuge des Iran-Kriegs faktisch zum Erliegen. Im ausgehandelten Rahmenabkommen ist festgelegt, dass Iran während der 60-tägigen Verhandlungen eines endgültigen Abkommens keine Gebühren verlangen darf. Wie es danach weitergeht, soll Iran mit dem Oman aushandeln – unter Beachtung des internationalen Rechts und Einbeziehung der Anrainerstaaten. Es war bereits damit gerechnet worden, dass dieser Punkt für Streit sorgen könnte. Völkerrechtler halten Gebühren für problematisch.
Iran hat unterdessen neue Regeln für die Zukunft signalisiert. Für einen Zeitraum von 60 Tagen würden keine Gebühren für Sicherheit, Umweltdienstleistungen und Versicherungen erhoben, teilte die kürzlich gegründete Persian Gulf Strait Authority auf der Plattform X mit – ein Anzeichen, dass Teheran sich längerfristig für die Erhebung von Gebühren einsetzen könnte, etwa nach Ablauf der 60 Tage langen Verhandlungen.
Der Verkehr auf dem wichtigen Seeweg kam im Zuge des Iran-Kriegs faktisch zum Erliegen. Im ausgehandelten Rahmenabkommen ist festgelegt, dass Iran während der 60-tägigen Verhandlungen eines endgültigen Abkommens keine Gebühren verlangen darf. Wie es danach weitergeht, soll Iran mit dem Oman aushandeln – unter Beachtung des internationalen Rechts und Einbeziehung der Anrainerstaaten. Es war bereits damit gerechnet worden, dass dieser Punkt für Streit sorgen könnte. Völkerrechtler halten Gebühren für problematisch.
Iran hat unterdessen neue Regeln für die Zukunft signalisiert. Für einen Zeitraum von 60 Tagen würden keine Gebühren für Sicherheit, Umweltdienstleistungen und Versicherungen erhoben, teilte die kürzlich gegründete Persian Gulf Strait Authority auf der Plattform X mit – ein Anzeichen, dass Teheran sich längerfristig für die Erhebung von Gebühren einsetzen könnte, etwa nach Ablauf der 60 Tage langen Verhandlungen.
Libanon: Erneut zwei Tote bei israelischem Drohnenangriff
Bei einem israelischen Drohnenangriff in Südlibanon werden örtlichen Angaben zufolge zwei Menschen getötet. Demnach sei das Geschoss in ein Auto eingeschlagen, verlautet aus libanesischen Sicherheits- und Sanitätskreisen. Es ist der zweite Tag in Folge mit einem solchen Vorfall. Am Vortag sind bei einem ähnlichen Angriff trotz einer Waffenruhe mindestens zwei Menschen getötet worden, wie libanesische Sicherheits- und Sanitätskreise der Nachrichtenagentur Reuters mitteilten.
Dementis zu israelischem Truppenabzug in Südlibanon
Israel und Libanon haben Angaben der USA über einen Teilabzug israelischer Truppen aus dem besetzten Südlibanon zurückgewiesen. Ein hochrangiger Vertreter des israelischen Verteidigungsministeriums sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Armee werde sich nicht aus der sogenannten Pufferzone zurückziehen. Zudem erklärte ein ranghoher libanesischer Militärvertreter, die Entwicklungen vor Ort zeigten das Gegenteil eines Abzugs. Zuvor hatte ein Vertreter des US-Außenministeriums erklärt, Israel habe als Geste des guten Willens gegenüber der libanesischen Regierung Truppen aus einem Teil der Pufferzone abgezogen.
Die USA unterstützen einen Vorschlag für eine „Pilotzone“, in der israelische Truppen besetztes Gebiet an das libanesische Militär übergeben sollen. Ziel sei es, die vollständige und überprüfbare Zerstörung von Waffen und Infrastruktur der mit Iran verbündeten Hisbollah-Miliz sicherzustellen, hieß es aus dem US-Außenministerium. Die libanesische Armee solle in diese Zone einrücken und die Entwaffnung überprüfen. Dieses Pilotmodell solle dann auf den gesamten Südlibanon ausgeweitet werden, um vertriebenen Familien die Rückkehr zu ermöglichen. Der libanesische Offizier betonte jedoch, die israelischen Truppen würden die Pufferzone weiterhin gegen jeden abriegeln, der sich ihr nähere – auch gegen libanesische Soldaten.
Die Gespräche über die Pilotzone sind Teil von Verhandlungen zwischen Israel und Libanon in Washington. Diese Verhandlungsrunde wird jedoch zunehmend von dem diplomatischen Austausch zwischen den USA und Iran überschattet, bei dem die Regierung in Teheran Libanon zu einem zentralen Thema machen will.
Die USA unterstützen einen Vorschlag für eine „Pilotzone“, in der israelische Truppen besetztes Gebiet an das libanesische Militär übergeben sollen. Ziel sei es, die vollständige und überprüfbare Zerstörung von Waffen und Infrastruktur der mit Iran verbündeten Hisbollah-Miliz sicherzustellen, hieß es aus dem US-Außenministerium. Die libanesische Armee solle in diese Zone einrücken und die Entwaffnung überprüfen. Dieses Pilotmodell solle dann auf den gesamten Südlibanon ausgeweitet werden, um vertriebenen Familien die Rückkehr zu ermöglichen. Der libanesische Offizier betonte jedoch, die israelischen Truppen würden die Pufferzone weiterhin gegen jeden abriegeln, der sich ihr nähere – auch gegen libanesische Soldaten.
Die Gespräche über die Pilotzone sind Teil von Verhandlungen zwischen Israel und Libanon in Washington. Diese Verhandlungsrunde wird jedoch zunehmend von dem diplomatischen Austausch zwischen den USA und Iran überschattet, bei dem die Regierung in Teheran Libanon zu einem zentralen Thema machen will.
Rubio sichert Golfstaaten Mitsprache bei Iran-Abkommen zu
US-Außenminister Marco Rubio hat den arabischen Golfstaaten zugesichert, dass ihre Interessen bei einem finalen Abkommen mit Iran gewahrt bleiben. Zum Abschluss seiner Nahost-Reise warb Rubio in Bahrain um Vertrauen für die Rahmenvereinbarung der US-Regierung mit der Führung in Teheran. Die US-Verbündeten in der Region stehen der Vereinbarung skeptisch gegenüber. Sie befürchten, die Vereinbarung könnte zu nachgiebig gegenüber Iran ausfallen.
Ein zentraler Streitpunkt bleibt die Kontrolle über die Straße von Hormus, die Iran im Krieg blockiert hatte. "Kein Staat der Welt hat das Recht, Gebühren für die Nutzung internationaler Wasserstraßen zu verlangen", sagte Rubio. Dies werde niemals eine akzeptable Bedingung für ein Abkommen sein. US-Präsident Donald Trump habe dies unmissverständlich klargemacht. Bahrains Außenminister Abdullatif bin Raschid Al-Sajani begrüßte bei dem Treffen Pläne des Oman für einen sicheren Schiffskorridor durch die Meerenge. Rubio hatte zuvor die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait besucht, um auch dort Bedenken zu zerstreuen. "Wir werden nichts tun, was die Sicherheit unserer langjährigen Verbündeten in der Region gefährdet", erklärte er in Kuwait.
Die Verhandlungen zwischen den USA und Iran sind von Widersprüchen geprägt. Während Trump erklärte, Iran habe dauerhaften Atominspektionen zugestimmt, wies Teheran dies zurück. Auch über finanzielle Anreize und die Kontrolle des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus gibt es unterschiedliche Angaben. Der Entwurf sieht unter anderem einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 300 Milliarden Dollar vor, schränkt jedoch das iranische Raketenprogramm nicht ein. Rubio betonte, er werde die Verbündeten auf seiner Reise nicht um finanzielle Beiträge für den Fonds bitten, obwohl eine entsprechende Absichtserklärung dies nahelegt.
Ein zentraler Streitpunkt bleibt die Kontrolle über die Straße von Hormus, die Iran im Krieg blockiert hatte. "Kein Staat der Welt hat das Recht, Gebühren für die Nutzung internationaler Wasserstraßen zu verlangen", sagte Rubio. Dies werde niemals eine akzeptable Bedingung für ein Abkommen sein. US-Präsident Donald Trump habe dies unmissverständlich klargemacht. Bahrains Außenminister Abdullatif bin Raschid Al-Sajani begrüßte bei dem Treffen Pläne des Oman für einen sicheren Schiffskorridor durch die Meerenge. Rubio hatte zuvor die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait besucht, um auch dort Bedenken zu zerstreuen. "Wir werden nichts tun, was die Sicherheit unserer langjährigen Verbündeten in der Region gefährdet", erklärte er in Kuwait.
Die Verhandlungen zwischen den USA und Iran sind von Widersprüchen geprägt. Während Trump erklärte, Iran habe dauerhaften Atominspektionen zugestimmt, wies Teheran dies zurück. Auch über finanzielle Anreize und die Kontrolle des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus gibt es unterschiedliche Angaben. Der Entwurf sieht unter anderem einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 300 Milliarden Dollar vor, schränkt jedoch das iranische Raketenprogramm nicht ein. Rubio betonte, er werde die Verbündeten auf seiner Reise nicht um finanzielle Beiträge für den Fonds bitten, obwohl eine entsprechende Absichtserklärung dies nahelegt.
Berichte: Verkehr durch Straße von Hormus zeigt erste Normalisierung
Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus zeigt Analysen zufolge erste Anzeichen von Normalisierung. 70 Durchfahrten zählte der Datenanbieter Kpler am Mittwoch nach Angaben eines Sprechers. Vor Ausbruch des Iran-Kriegs waren es täglich mehr als 100 gewesen. Der Datenanbieter Windward schrieb in einer Analyse, kommerzieller Verkehr in der Straße von Hormus nähere sich „funktioneller Normalität“ an. Der Anbieter berichtete von mehr Aus- als Einfahrten. China sei das Hauptzielland für ölexportierende Schiffe.
Südkorea: Fünf weitere Schiffe verlassen Straße von Hormus
Fünf weitere von Südkorea betriebene Schiffe haben nach Angaben des Schifffahrtsministeriums in Seoul die Straße von Hormus verlassen. Eines der Schiffe sei auf dem Weg nach Südkorea, teilt die Behörde mit. Die Namen der Schiffe werden auf Bitte der Reedereien und Besatzungen nicht genannt. Insgesamt befinden sich den Angaben zufolge noch 13 südkoreanische Schiffe mit 87 Besatzungsmitgliedern in der Meerenge. Südkorea führe Gespräche mit anderen Ländern, um auch diesen Schiffen eine sichere Ausfahrt zu ermöglichen. In den vergangenen 24 Stunden haben US-Angaben zufolge rund 72 Schiffe mit insgesamt etwa 20 Millionen Barrel Rohöl die Straße von Hormus bereits passiert. Die Rückkehr zu normalen Öltransporten verzögert sich jedoch laut den USA wegen iranischer Minen in der Meerenge.
Trump-Regierung fordert vom Kongress 87,6 Milliarden Dollar auch für Iran-Krieg
Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat den Kongress am Mittwoch um zusätzliche 87,6 Milliarden Dollar gebeten, die größtenteils für den Krieg gegen Iran bestimmt sind. Der auf der Internetseite des Weißen Hauses veröffentlichte Antrag sieht 67,15 Milliarden Dollar für das Militär vor. Davon sollen 21 Milliarden Dollar in die Beschaffung von Munition und die Stärkung der Rüstungsindustrie fließen, teilte das Weiße Haus mit. Die USA haben im Iran-Krieg große Bestände an Munition verbraucht.
Ölpreise auf Tiefstand seit Beginn des Iran-Kriegs
Die Ölpreise fallen auf den tiefsten Stand seit der Zeit vor dem Beginn des Iran-Kriegs. Die Nordseesorte Brent verbilligt sich um 4,3 Prozent auf 73,74 Dollar je Barrel und markiert zeitweise mit 73,12 Dollar den tiefsten Wert seit dem 27. Februar, dem Tag vor den US-israelischen Angriffen. Die US-Sorte WTI gibt um 3,9 Prozent auf 70,34 Dollar nach und rutscht zwischenzeitlich erstmals seit dem 2. März unter die Marke von 70 Dollar.
Wichtiges Ölfeld im Irak stellt Betrieb ein
Als Folge des Iran-Kriegs hat eines der wichtigsten Ölfelder im Irak seinen Betrieb einstellen müssen. Der Betreiber des Ölfelds West Qurna-2 in der südirakischen Provinz Basra teilte mit, die Rohölförderung und der Lagerbetrieb seien vollständig eingestellt worden. Das Unternehmen verwies zur Begründung auf die unvorhersehbaren Auswirkungen des Iran-Kriegs in der Region, etwa die fehlende Verfügbarkeit von Öltankern.
Der Irak hatte seine Rohölproduktion bereits im März gedrosselt und wegen der Folgen des am 28. Februar ausgebrochenen Krieges zwischen Iran, den USA und Israel für bestimmte Ölfelder den Force-Majeure-Fall erklärt.
Der Irak hatte seine Rohölproduktion bereits im März gedrosselt und wegen der Folgen des am 28. Februar ausgebrochenen Krieges zwischen Iran, den USA und Israel für bestimmte Ölfelder den Force-Majeure-Fall erklärt.
Libanon: Zwei Tote bei israelischem Drohnenangriff trotz Waffenruhe
Bei einem israelischen Drohnenangriff im Süden Libanons sind örtlichen Angaben zufolge trotz einer Waffenruhe mindestens zwei Menschen getötet worden. Demnach sei bei der Attacke ein Auto getroffen worden, heißt es aus libanesischen Sicherheits- und Medizinkreisen. Das israelische Militär prüft die Berichte nach eigenen Angaben. Die Armee hatte mitgeteilt, die Luftwaffe habe bei einem anderen Zwischenfall zwei bewaffnete Hisbollah-Kämpfer nahe der von israelischen Truppen kontrollierten Zone im Südlibanon beschossen.
IMO: Erste Schiffe passieren Straße von Hormus nach UN-Evakuierungsplan
Unter einem neuen Evakuierungsplan der UN-Schifffahrtsorganisation IMO haben erste Schiffe die Straße von Hormus passiert. Dies teilt die International Maritime Organization (IMO) mit. Einzelheiten zu den betroffenen Schiffen nannte die Behörde der Vereinten Nationen (UN) nicht. Schiffsverfolgungsdaten des Anbieters LSEG zeigten, dass in den vergangenen zwölf Stunden mindestens zwei Schüttgutfrachter und ein Frachtschiff die Meerenge durchquert haben. Zudem bereiten sich mindestens 35 weitere Handelsschiffe auf die Passage vor. Dies geht aus Daten von LSEG und MarineTraffic hervor, die von der Nachrichtenagentur Reuters ausgewertet wurden.
Bei den Schiffen handelt es sich vor allem um Schüttgut-, Fracht- und Containerschiffe. Der Evakuierungsplan soll laut IMO Hunderten von Schiffen mit rund 11 000 im Persischen Golf festsitzenden Seeleuten die Durchfahrt durch die Straße von Hormus ermöglichen.
Bei den Schiffen handelt es sich vor allem um Schüttgut-, Fracht- und Containerschiffe. Der Evakuierungsplan soll laut IMO Hunderten von Schiffen mit rund 11 000 im Persischen Golf festsitzenden Seeleuten die Durchfahrt durch die Straße von Hormus ermöglichen.