Rubio sichert Golfstaaten Mitsprache bei Iran-Abkommen zu

US-Außenminister Marco Rubio hat den arabischen ​Golfstaaten zugesichert, dass ihre Interessen bei einem finalen Abkommen mit Iran gewahrt bleiben. Zum Abschluss seiner Nahost-Reise warb Rubio in Bahrain um Vertrauen für die Rahmenvereinbarung der US-Regierung mit der Führung in Teheran. ​Die US-Verbündeten in der Region stehen der Vereinbarung skeptisch gegenüber. Sie befürchten, die Vereinbarung könnte zu nachgiebig gegenüber ⁠Iran ausfallen.



Ein zentraler Streitpunkt bleibt die Kontrolle über die Straße von Hormus, die Iran im Krieg blockiert hatte. "Kein Staat der Welt hat das Recht, Gebühren ​für die ​Nutzung internationaler Wasserstraßen zu verlangen", sagte Rubio. Dies werde niemals ‌eine akzeptable Bedingung für ein Abkommen sein. US-Präsident Donald ‌Trump habe dies unmissverständlich klargemacht. Bahrains Außenminister Abdullatif bin Raschid Al-Sajani begrüßte bei dem Treffen Pläne des Oman für einen sicheren Schiffskorridor durch die Meerenge. Rubio hatte zuvor ​die Vereinigten Arabischen Emirate ​und Kuwait besucht, um auch dort Bedenken zu ​zerstreuen. "Wir werden nichts tun, was die Sicherheit unserer langjährigen Verbündeten in der Region gefährdet", erklärte er in Kuwait.



Die Verhandlungen zwischen den USA und Iran sind von Widersprüchen geprägt. Während Trump ‌erklärte, Iran habe dauerhaften Atominspektionen zugestimmt, wies Teheran dies zurück. Auch über finanzielle Anreize und die Kontrolle des Schiffsverkehrs ‌in der Straße von Hormus ‌gibt es unterschiedliche Angaben. Der Entwurf sieht unter anderem einen Wiederaufbaufonds in ​Höhe von 300 Milliarden Dollar vor, schränkt jedoch das iranische Raketenprogramm nicht ein. Rubio betonte, er werde die ​Verbündeten auf seiner Reise nicht um finanzielle Beiträge für den Fonds ‌bitten, obwohl eine entsprechende Absichtserklärung dies nahelegt.