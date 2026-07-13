Iran greift Schiff in der Straße von Hormus an – USA reagieren mit Luftschlägen

Das US-Militär hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht erneut Ziele in Iran angegriffen. Die Attacke sei eine Reaktion auf den Beschuss des unter zyprischer Flagge fahrenden Containerschiffs GFS Galaxy in der Straße von Hormus durch die Iranischen Revolutionsgarden. Das teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Ein ziviles Besatzungsmitglied wird demnach vermisst. Das Schiff sei wegen eines Feuers an Bord sowie erheblicher Schäden im Maschinenraum nicht in der Lage, seine Reise fortzusetzen.



Irans Revolutionsgarden hatten zuvor auf Telegram mitgeteilt, sie hätten Warnschüsse auf ein Schiff in der Meerenge abgegeben. Der Frachter habe die maritime Sicherheit in der Meerenge gefährdet mit. Zudem hätten zuvor mehrere Schiffe versucht, eine nicht genehmigte Strecke zu befahren, und Aufforderungen der Revolutionsgarden ignoriert, die Route zu korrigieren. Infolge dieses Vorfalls werde die Straße von Hormus bis auf Weiteres und bis zum Ende der US-amerikanischen Eingriffe in der Region geschlossen bleiben, hieß es in der Mitteilung weiter.



Iran habe mit dem Angriff auf das Schiff eine weitere Gelegenheit verpasst, sich an das Mitte Juni mit den USA ausgehandelte Rahmenabkommen zu halten, teilte das Centcom mit. Teheran habe versagt. Es handelt sich laut Centcom bereits um die dritte Angriffswelle der USA gegen Iran in dieser Woche.



Vertreter aus Washington und Teheran hatten sich Mitte Juni auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das den Weg für ein dauerhaftes Ende des Kriegs ebnen soll. Darin war vereinbart worden, innerhalb von 60 Tagen einen endgültigen Deal auszuhandeln. Es beinhaltet auch die Forderung nach einer Öffnung der für den Handel wichtigen Straße von Hormus. Seit Anfang April galt zudem eine Waffenruhe. Trotzdem kam es immer wieder zu neuen Angriffen.