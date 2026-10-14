Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Containerschiff sinkt nach Angriff vor Hormus – zweiter Frachter getroffen
Eskalation in Jemen: Saudi-Arabien greift Ziele in Sanaa an
Mehrere Fluglinien setzen Flüge nach Saudi-Arabien aus
Saudi-Arabien und Iran beraten über Abbau von Spannungen
Feuer nach erneutem Angriff auf den Flughafen in Riad
Containerschiff sinkt nach Angriff vor Hormus – zweiter Frachter getroffen
Nach einem Angriff nahe der Straße von Hormus soll ein Containerschiff gesunken sein. Es soll sich dabei nach Angaben aus Sicherheitskreisen der Schifffahrt um die unter der Flagge Singapurs fahrende GFS Pride handeln. Der Frachter habe eine Kapazität von 2824 Standardcontainern. Bei der in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Betreibergesellschaft war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen. Die pakistanische Schifffahrtsbehörde warnte vor den im Meer treibenden Containern der gesunkenen GFS Pride. Zuvor hatte die iranische Revolutionsgarde mitgeteilt, in den Gewässern südlich der Straße von Hormus sei ein Frachter auf eine Seemine gelaufen und gesunken. Das Schiff sei in Brand geraten.
Die GFS Pride gehört eher zu den kleineren Frachtern, die vor allem für Zubringerdienste eingesetzt werden. Nach Daten der UN-Schifffahrtsorganisation IMO ist das Schiff das zweite Handelsschiff, das seit Beginn des Krieges zwischen den USA und Iran am 28. Februar in der Region gesunken ist.
Das gleiche Schicksal droht einem weiteren Schiff: Der unter der Flagge von Antigua und Barbuda fahrende Schüttgutfrachter Cape Dao sei nach einem erfolglosen Rettungsversuch in Begriff unterzugehen, teilte die britische Risikomanagement-Gruppe Vanguard mit. Das Schiff war demnach bereits am 23. September von einem Projektil getroffen worden. Auch die ebenfalls in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Betreibergesellschaft der Cape Dao war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.
Die GFS Pride gehört eher zu den kleineren Frachtern, die vor allem für Zubringerdienste eingesetzt werden. Nach Daten der UN-Schifffahrtsorganisation IMO ist das Schiff das zweite Handelsschiff, das seit Beginn des Krieges zwischen den USA und Iran am 28. Februar in der Region gesunken ist.
Das gleiche Schicksal droht einem weiteren Schiff: Der unter der Flagge von Antigua und Barbuda fahrende Schüttgutfrachter Cape Dao sei nach einem erfolglosen Rettungsversuch in Begriff unterzugehen, teilte die britische Risikomanagement-Gruppe Vanguard mit. Das Schiff war demnach bereits am 23. September von einem Projektil getroffen worden. Auch die ebenfalls in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Betreibergesellschaft der Cape Dao war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.
Barbara Klimke
Mehrere Fluglinien setzen Flüge nach Saudi-Arabien aus
Wegen der zunehmenden Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien haben mehrere Fluggesellschaften aus der Golfregion ihre Verbindungen in das Land gestrichen. Qatar Airways setzte Flüge von und nach Riad sowie Dammam nach eigenen Angaben vorübergehend aus. Das Unternehmen begründete den Schritt mit der aktuellen Lage. Auch Etihad Airways annullierte alle Verbindungen zwischen Abu Dhabi und den saudi-arabischen Städten Riad, Dschidda und Dammam wegen „regionaler Störungen“. Sämtliche Flüge zwischen Abu Dhabi und Riad seien bis zum 19. Oktober gestrichen, teilte die Fluggesellschaft mit.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat unterdessen die Rückreise nach Berlin antreten können, wie eine Sprecherin des Ressorts bestätigte. Reiche hatte nach Angriffen auf den Flughafen von Riad in Saudi-Arabien festgesessen, als der Flughafen gesperrt wurde. Sie hatte zuvor an Konferenzen in Riad teilgenommen.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat unterdessen die Rückreise nach Berlin antreten können, wie eine Sprecherin des Ressorts bestätigte. Reiche hatte nach Angriffen auf den Flughafen von Riad in Saudi-Arabien festgesessen, als der Flughafen gesperrt wurde. Sie hatte zuvor an Konferenzen in Riad teilgenommen.
Carim Soliman
Berichte: Siedler setzen Moschee im Westjordanland in Brand
Im besetzten Westjordanland sollen israelische Siedler Berichten zufolge eine Moschee in Brand gesetzt haben. In palästinensischen und israelischen Medien veröffentlichte Aufnahmen zeigten Schäden am Eingang des Gotteshauses im Ort Michmas nördlich von Jerusalem. Das israelische Militär erklärte, die Angelegenheit werde geprüft.
Unter anderem die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete, dass auch ein angezündetes Auto vollständig niedergebrannt sei. Demnach waren in der Nacht Dutzende Siedler in das palästinensische Dorf Michmas eingedrungen. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.
Die Lage im besetzten Westjordanland hat sich seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg nochmals zugespitzt. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden im Westjordanland seitdem mehr als 1100 Palästinenser getötet. Zugleich hat die Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser stark zugenommen. Dem israelischen Militär wird dabei immer wieder vorgeworfen, nicht entschlossen genug dagegen vorzugehen.
Unter anderem die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete, dass auch ein angezündetes Auto vollständig niedergebrannt sei. Demnach waren in der Nacht Dutzende Siedler in das palästinensische Dorf Michmas eingedrungen. Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht.
Die Lage im besetzten Westjordanland hat sich seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg nochmals zugespitzt. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden im Westjordanland seitdem mehr als 1100 Palästinenser getötet. Zugleich hat die Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser stark zugenommen. Dem israelischen Militär wird dabei immer wieder vorgeworfen, nicht entschlossen genug dagegen vorzugehen.
Eskalation in Jemen: Saudi-Arabien greift Ziele in Sanaa an
In Jemen spitzt sich der Konflikt zwischen den mit Iran verbündeten Huthi-Rebellen und der von Saudi-Arabien angeführten Militär-Allianz weiter zu. Die Huthi warfen der Allianz am Dienstag Angriffe auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa vor. Zuvor hatte das Militärbündnis Zivilisten davor gewarnt, sich einem Öldepot am Stadtrand Sanaas zu nähern. Als Vergeltung für die saudi-arabische Unterstützung der jemenitischen Regierungstruppen im wieder aufgeflammten Bürgerkrieg in dem Land haben die Huthi zuletzt wiederholt Flughäfen in Saudi-Arabien angegriffen. Bei einem Raketenangriff auf die Hauptstadt Riad waren am Samstag 13 Menschen getötet worden.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sagte am Dienstag, die Türkei werde an der Seite Saudi-Arabiens stehen. Die Türkei und Pakistan hatten im Sommer einen gegenseitigen Verteidigungspakt mit Saudi-Arabien unterzeichnet. US-Präsident Donald Trump sprach am Dienstag nach eigenen Angaben ebenfalls mit Mohammed bin Salman. Trump sagte danach vor Journalisten, er werde Erdoğan möglicherweise bitten, zugunsten Saudi-Arabiens einzugreifen. Die USA als langjähriger Sicherheitsgarant Saudi-Arabiens haben Bemühungen Riads bislang zurückgewiesen, die USA direkt in den Krieg gegen die Huthi hineinzuziehen.
Der von den Huthi betriebene Fernsehsender Al-Masirah berichtete, die Militär-Allianz habe die zentrale Station Sabah der Yemen Petroleum Company (YPC) angegriffen – ein Treibstoffdepot am Rande von Sanaa. Die Allianz teilte mit, auch andere Orte seien angegriffen worden. Ziel der Offensive sei es, die Fähigkeiten der Huthi auszuschalten, Saudi-Arabien, Jemen und internationale Wasserstraßen zu bedrohen. Die Huthi-Rebellen nutzten Standorte in Sanaa, Hodeida und Dhamar, um ihr Arsenal an Raketen und Drohnen für Angriffe auf Saudi-Arabien und Handelsschiffe im Roten Meer aufzustocken, hieß es weiter.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sagte am Dienstag, die Türkei werde an der Seite Saudi-Arabiens stehen. Die Türkei und Pakistan hatten im Sommer einen gegenseitigen Verteidigungspakt mit Saudi-Arabien unterzeichnet. US-Präsident Donald Trump sprach am Dienstag nach eigenen Angaben ebenfalls mit Mohammed bin Salman. Trump sagte danach vor Journalisten, er werde Erdoğan möglicherweise bitten, zugunsten Saudi-Arabiens einzugreifen. Die USA als langjähriger Sicherheitsgarant Saudi-Arabiens haben Bemühungen Riads bislang zurückgewiesen, die USA direkt in den Krieg gegen die Huthi hineinzuziehen.
Der von den Huthi betriebene Fernsehsender Al-Masirah berichtete, die Militär-Allianz habe die zentrale Station Sabah der Yemen Petroleum Company (YPC) angegriffen – ein Treibstoffdepot am Rande von Sanaa. Die Allianz teilte mit, auch andere Orte seien angegriffen worden. Ziel der Offensive sei es, die Fähigkeiten der Huthi auszuschalten, Saudi-Arabien, Jemen und internationale Wasserstraßen zu bedrohen. Die Huthi-Rebellen nutzten Standorte in Sanaa, Hodeida und Dhamar, um ihr Arsenal an Raketen und Drohnen für Angriffe auf Saudi-Arabien und Handelsschiffe im Roten Meer aufzustocken, hieß es weiter.
Anna Schimpp
Huthi-Miliz und Saudi-Arabien melden weitere Angriffe
Die gegenseitigen Angriffe der Huthi-Miliz in Jemen und des benachbarten Saudi-Arabien gehen weiter. Der Huthi-Fernsehsender Al-Masirah meldete mindestens drei saudische Luftangriffe in der Provinz Saada in Jemen, die als Hochburg der Miliz gilt. Im Norden und Westen des Bürgerkriegslandes habe es in der Nacht ebenfalls Angriffe gegeben.
Die Miliz setzte ihre Angriffe auf Saudi-Arabien nach eigenen Angaben fort. Die Huthi hätten unter anderem den Flughafen King Chalid in der saudischen Hauptstadt Riad erneut mit einer Rakete angegriffen, teilte Huthi-Militärsprecher Jahja Sari mit. Reisende und Geschäftsleute wurden erneut aufgefordert, saudische Flughäfen zu meiden. Saudi-Arabien teilte mit, es seien Raketen der Miliz in Riad sowie in Chamis Muschait im Südwesten des Landes abgefangen worden.
Die Miliz setzte ihre Angriffe auf Saudi-Arabien nach eigenen Angaben fort. Die Huthi hätten unter anderem den Flughafen King Chalid in der saudischen Hauptstadt Riad erneut mit einer Rakete angegriffen, teilte Huthi-Militärsprecher Jahja Sari mit. Reisende und Geschäftsleute wurden erneut aufgefordert, saudische Flughäfen zu meiden. Saudi-Arabien teilte mit, es seien Raketen der Miliz in Riad sowie in Chamis Muschait im Südwesten des Landes abgefangen worden.
Die Angriffe haben Folgen im Arbeitsalltag und beim Geschäftsverkehr in dem Königreich. Der Finanzdienst Bloomberg berichtete, dass Führungskräfte der Ölkonzerne Shell und BP ihre Teilnahme am WPC-Energiekongress absagten, der am Montag in Riad eröffnet wurde. Zudem bleiben Angestellte im zentralen Geschäftsbezirk KAFD, wo etwa der saudische Staatsfonds, die Börse und ausländische Unternehmen ihren Sitz haben, vorerst im Homeoffice.
Bei dem tödlichsten Angriff in Saudi-Arabien seit rund zehn Jahren waren am Samstag am Flughafen Riad mindestens 13 Menschen getötet und 300 weitere verletzt worden. Saudische Behörden hatten zunächst zwölf Tote bestätigt, die indische Botschaft in Riad meldete dann ein weiteres Todesopfer. Insgesamt wurden bei Angriffen an dem Flughafen im Laufe einer Woche 18 Menschen getötet. Der Flugverkehr soll dort erst in der Nacht zum Sonntag wieder anlaufen. Mehrere Airlines haben mittlerweile Flüge in die saudische Hauptstadt ausgesetzt.
Auch die Gefechte der Huthi mit der international anerkannten jemenitischen Regierung, die von Saudi-Arabien unterstützt wird, gehen weiter. Besonders umkämpft ist die wichtige Provinz Tais in Jemen. Seit einem raschen Vormarsch der Huthi Anfang September kommt es dort und in weiteren Landesteilen wieder zu schweren Kämpfen. Die Regierung hat jüngst eine Gegenoffensive begonnen, um die Gebiete zurückzuerobern.
Bei dem tödlichsten Angriff in Saudi-Arabien seit rund zehn Jahren waren am Samstag am Flughafen Riad mindestens 13 Menschen getötet und 300 weitere verletzt worden. Saudische Behörden hatten zunächst zwölf Tote bestätigt, die indische Botschaft in Riad meldete dann ein weiteres Todesopfer. Insgesamt wurden bei Angriffen an dem Flughafen im Laufe einer Woche 18 Menschen getötet. Der Flugverkehr soll dort erst in der Nacht zum Sonntag wieder anlaufen. Mehrere Airlines haben mittlerweile Flüge in die saudische Hauptstadt ausgesetzt.
Auch die Gefechte der Huthi mit der international anerkannten jemenitischen Regierung, die von Saudi-Arabien unterstützt wird, gehen weiter. Besonders umkämpft ist die wichtige Provinz Tais in Jemen. Seit einem raschen Vormarsch der Huthi Anfang September kommt es dort und in weiteren Landesteilen wieder zu schweren Kämpfen. Die Regierung hat jüngst eine Gegenoffensive begonnen, um die Gebiete zurückzuerobern.
Anna Schimpp
Etwa 60 Prozent der Flüge am Flughafen Riad sollen ausfallen
Die Angriffe und Drohungen der jemenitischen Huthi-Miliz gegen Saudi-Arabien wirken sich auch an diesem Montag auf den Flugverkehr in Riad aus. Etwa 60 Prozent der geplanten Flüge am Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt dürften voraussichtlich abgesagt werden, wie aus Daten des Luftfahrt-Analyseunternehmens Cirium hervorgeht.
Am Sonntag waren am King Chalid International Airport demnach sogar 99,7 Prozent aller Verbindungen gestrichen worden. Am Wochenende waren bei zwei Angriffen auf den Flughafen insgesamt 14 Menschen getötet worden, Hunderte wurden verletzt.
Am Sonntag waren am King Chalid International Airport demnach sogar 99,7 Prozent aller Verbindungen gestrichen worden. Am Wochenende waren bei zwei Angriffen auf den Flughafen insgesamt 14 Menschen getötet worden, Hunderte wurden verletzt.
Ulrike Putz
USA warnen US-Fluggesellschaften vor Flügen nach Saudi-Arabien
Die US-Luftfahrtbehörde FAA ruft amerikanische Fluggesellschaften zur Vorsicht bei Flügen nach oder über Saudi-Arabien auf. Grund seien Sicherheitsrisiken durch anhaltende militärische Aktivitäten und Störungen von Navigationssystemen, teilt die Behörde mit. Die bis zum 10. Dezember geltende Warnung folgt auf die jüngsten Angriffe auf den internationalen Flughafen in Riad. „Bedrohungen könnten ein potenzielles Risiko für Flugzeuge in allen Flughöhen darstellen“, erklärt die FAA.
Ulrike Putz
Saudi-Arabien und Iran beraten über Abbau von Spannungen
Die Außenminister von Saudi-Arabien, Prinz Faisal bin Farhan, und Irans Außenminister Abbas Araghtschi beraten einem Bericht zufolge über die jüngste Eskalation des regionalen Konflikts und Bemühungen zum Abbau der Spannungen. Dies meldet die staatliche saudische Nachrichtenagentur. Es ist der erste öffentlich bekannte Kontakt der beiden Politiker, seit die mit Iran verbündeten Huthi-Rebellen aus Jemen ihre Angriffe auf das Königreich intensiviert haben. Die Regierung in Teheran sei bereit, einen Dialog zwischen Saudi-Arabien und Jemen zu unterstützen, teilt der iranische Außenminister auf Telegram mit.
Feuer nach erneutem Angriff auf den Flughafen in Riad
Nach dem Angriff der Huthi-Miliz auf den internationalen Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad mit zwölf Toten haben die jemenitischen Rebellen ihre Attacken am Sonntag fortgesetzt. Bei einem neuen Angriff auf den Flughafen King Khalid am Sonntag sei ein pakistanischer Staatsbürger getötet worden, teilte die saudische Luftfahrtbehörde in der Nacht mit. Elf weitere Menschen wurden demnach verletzt. Das Ausmaß der Sachschäden werde noch ermittelt.
Zudem habe die saudische Flugabwehr einen Marschflugkörper in der Nähe des Flughafens abgefangen. Zuvor hatte die Luftfahrtbehörde auch eine Attacke auf den King-Fahd-Airport in Damman gemeldet, die ebenfalls Schäden verursacht habe.
Die Miliz meldete ihrerseits am Abend, sie habe in den 24 Stunden zuvor vier Angriffe in Saudi-Arabien ausgeführt – mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen. Ziele waren demnach neben den beiden Flughäfen eine Gasanlage sowie eine Ölraffinerie des staatlichen Ölkonzerns Aramco.
Zugleich soll Saudi-Arabien seinerseits Angriffe in Jemen gestartet haben: Der von den Huthi-Rebellen betriebene Sender Al-Masirah TV meldet einen Angriff auf den internationalen Flughafen von Sanaa. Das Königreich habe mehr als 120 Luftangriffe auf die Hauptstadt Sanaa und weitere Provinzen geflogen, teilten die Huthi mit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.
Die Miliz meldete ihrerseits am Abend, sie habe in den 24 Stunden zuvor vier Angriffe in Saudi-Arabien ausgeführt – mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen. Ziele waren demnach neben den beiden Flughäfen eine Gasanlage sowie eine Ölraffinerie des staatlichen Ölkonzerns Aramco.
Zugleich soll Saudi-Arabien seinerseits Angriffe in Jemen gestartet haben: Der von den Huthi-Rebellen betriebene Sender Al-Masirah TV meldet einen Angriff auf den internationalen Flughafen von Sanaa. Das Königreich habe mehr als 120 Luftangriffe auf die Hauptstadt Sanaa und weitere Provinzen geflogen, teilten die Huthi mit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.
Rückflug von Wirtschaftsministerin Reiche aus Riad kann nicht wie geplant stattfinden
Nach den schweren Angriffen auf den Flughafen von Riad kann Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche nicht wie geplant aus der saudi-arabischen Hauptstadt nach Berlin zurückreisen. Wie eine Ministeriumssprecherin am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters auf Anfrage mitteilte, kann die für Montag geplante Rückreise der CDU-Politikerin von Konferenzen in Saudi-Arabien aufgrund der Sperrung des Flughafens voraussichtlich nicht wie vorgesehen stattfinden. Alternative Rückreisemöglichkeiten würden geprüft.
Laut dem Bundeswirtschaftsministerium befand sich Reiche schon vor den Angriffen auf den Flughafen in Riad. Sie nimmt dort an Energie-Konferenzen teil, die laut Saudi-Arabien seit Langem geplant waren. „Nach aktuellem Stand finden die Konferenz und die Termine der Bundesministerin weiter wie geplant statt“, ergänzte Reiches Sprecherin am Sonntag.
Laut dem Bundeswirtschaftsministerium befand sich Reiche schon vor den Angriffen auf den Flughafen in Riad. Sie nimmt dort an Energie-Konferenzen teil, die laut Saudi-Arabien seit Langem geplant waren. „Nach aktuellem Stand finden die Konferenz und die Termine der Bundesministerin weiter wie geplant statt“, ergänzte Reiches Sprecherin am Sonntag.
Katherina Reiche (CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Kay Nietfeld/dpa
Huthi drohen mit weiteren Angriffen auf Saudi-Arabien
Nach dem tödlichen Angriff am Flughafen Riad warnt die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz vor weiteren Attacken. Am Sonntagmorgen mahnte der Sprecher der Miliz, Yahya Saree, vor der Nutzung saudi-arabischer Flughäfen. Fluggesellschaften, Flughafenmitarbeiter und Reisende sollten die Warnung ernst nehmen, teilt die Gruppe mit. Saudi-Arabien trage die Verantwortung für gescheiterte Abfangmanöver.
Mit Ausnahme der Flughäfen von Mekka und Medina seien die saudischen Flughäfen und Lufträume „legitime Ziele“ von Operationen der Streitkräfte, schrieb der Sprecher der Miliz auf X. Die Gruppe würde ihre Vorgehensweise „Flughafen gegen Flughafen“ und „Belagerung gegen Belagerung“ entschlossen fortführen, bis ihre Ziele erreicht seien.
Die Warnung folgt auf einen der schwersten Angriffe auf Saudi-Arabien seit Jahren, bei dem am Flughafen Riad mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt wurden. Der Verkehr am internationalen Flughafen der saudischen Hauptstadt wurde nach dem Angriff vorübergehend eingestellt. Die Sperrung sollte zunächst bis Sonntagabend um Mitternacht (Ortszeit) gelten, wie aus einer Mitteilung an die Flugzeugführer hervorgeht. Zuletzt war der Flughafen am Donnerstag angegriffen worden, bei jenem Anschlag starben drei saudische Staatsangehörige.
Mit Ausnahme der Flughäfen von Mekka und Medina seien die saudischen Flughäfen und Lufträume „legitime Ziele“ von Operationen der Streitkräfte, schrieb der Sprecher der Miliz auf X. Die Gruppe würde ihre Vorgehensweise „Flughafen gegen Flughafen“ und „Belagerung gegen Belagerung“ entschlossen fortführen, bis ihre Ziele erreicht seien.
Die Warnung folgt auf einen der schwersten Angriffe auf Saudi-Arabien seit Jahren, bei dem am Flughafen Riad mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt wurden. Der Verkehr am internationalen Flughafen der saudischen Hauptstadt wurde nach dem Angriff vorübergehend eingestellt. Die Sperrung sollte zunächst bis Sonntagabend um Mitternacht (Ortszeit) gelten, wie aus einer Mitteilung an die Flugzeugführer hervorgeht. Zuletzt war der Flughafen am Donnerstag angegriffen worden, bei jenem Anschlag starben drei saudische Staatsangehörige.
Barbara Klimke
Zwölf Tote bei Angriff auf den Flughafen Riad
Bei einem Angriff auf den Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad sind nach Angaben der staatlichen Luftfahrtbehörde zwölf Menschen getötet worden. 309 wurden verletzt, einige schwebten am frühen Morgen in Lebensgefahr. Laut der Luftfahrtbehörde haben vier der getöteten Menschen die saudische Staatsangehörigkeit und zwei die von Bangladesch. Ums Leben kamen auch jeweils eine Person aus den USA, Ägypten, Jordanien, Syrien, Sudan und den palästinensischen Gebieten.
Zu der Attacke gab es zunächst kein Bekennerschreiben. In den vergangenen Tagen hatte die mit Iran verbündete Huthi-Miliz in Jemen ihre Angriffe auf das Nachbarland Saudi-Arabien verstärkt. Die Fronten im Konflikt zwischen den Huthi und der von Saudi-Arabien unterstützten Regierung in Jemen haben sich ausgeweitet, das Militärbündnis machte die Huthi für den Flughafenangriff verantwortlich.
Die Attacke eines Passagierterminals sei ein „regelrechtes Kriegsverbrechen“, schrieb der Sprecher des Militärbündnisses, Turki al-Maliki, und kündigte eine entschiedene Reaktion an. Die Vereinigten Staaten verurteilten die jüngsten Angriffe der Huthi-Miliz „auf das Schärfste“, schrieb US-Außenminister Marco Rubio auf der Plattform X. „Diese verwerflichen Angriffe zeugen von einer eklatanten Missachtung des Lebens unschuldiger Zivilisten. Sie müssen sofort aufhören“. US-Präsident Donald Trump erklärte, er prüfe, ob sich die USA den saudischen Angriffen auf die Huthi im benachbarten Jemen anschließen sollten. „Vielleicht. Wir werden uns das anschauen“, zitierte ihn der Sender CBS News.
UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich „zutiefst schockiert“ über den Angriff der Huthi. Attacken auf Zivilisten und zivile Infrastruktur verstießen gegen das Völkerrecht. Sie müssten sofort eingestellt werden, forderte er. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul sprach auf der Plattform X von einem Terrorakt gegen Saudi-Arabien und die zivile Luftfahrt. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern, den Angehörigen gilt mein tiefes Beileid“, schrieb der CDU-Politiker weiter.
Zu der Attacke gab es zunächst kein Bekennerschreiben. In den vergangenen Tagen hatte die mit Iran verbündete Huthi-Miliz in Jemen ihre Angriffe auf das Nachbarland Saudi-Arabien verstärkt. Die Fronten im Konflikt zwischen den Huthi und der von Saudi-Arabien unterstützten Regierung in Jemen haben sich ausgeweitet, das Militärbündnis machte die Huthi für den Flughafenangriff verantwortlich.
Die Attacke eines Passagierterminals sei ein „regelrechtes Kriegsverbrechen“, schrieb der Sprecher des Militärbündnisses, Turki al-Maliki, und kündigte eine entschiedene Reaktion an. Die Vereinigten Staaten verurteilten die jüngsten Angriffe der Huthi-Miliz „auf das Schärfste“, schrieb US-Außenminister Marco Rubio auf der Plattform X. „Diese verwerflichen Angriffe zeugen von einer eklatanten Missachtung des Lebens unschuldiger Zivilisten. Sie müssen sofort aufhören“. US-Präsident Donald Trump erklärte, er prüfe, ob sich die USA den saudischen Angriffen auf die Huthi im benachbarten Jemen anschließen sollten. „Vielleicht. Wir werden uns das anschauen“, zitierte ihn der Sender CBS News.
UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich „zutiefst schockiert“ über den Angriff der Huthi. Attacken auf Zivilisten und zivile Infrastruktur verstießen gegen das Völkerrecht. Sie müssten sofort eingestellt werden, forderte er. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul sprach auf der Plattform X von einem Terrorakt gegen Saudi-Arabien und die zivile Luftfahrt. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern, den Angehörigen gilt mein tiefes Beileid“, schrieb der CDU-Politiker weiter.
USA attackieren Frachtschiff nach Verlassen eines iranischen Hafens
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut ein ziviles Frachtschiff nach Verlassen eines iranischen Hafens angegriffen. Ein US-Kampfflugzeug habe im Golf von Oman das unter panamaischer Flagge fahrende Frachtschiff M/V Ocean Molica am Heck getroffen und den Antrieb lahmgelegt, teilte das für die Region zuständige US-Kommando Centcom mit. Die Besatzung des Schiffes sei dabei nicht zu Schaden gekommen, hieß es.
Der Frachter habe wiederholte Warnungen ignoriert und versucht, die bestehende Seeblockade gegen Iran zu durchbrechen, hieß es weiter. Das Schiff habe versucht, die regionalen Gewässer zu durchqueren, nachdem es zuvor einen iranischen Hafen verlassen hatte, erklärte Centcom.
Die USA blockieren im Iran-Krieg iranische Häfen und Küstengebiete, um der Islamischen Republik Einnahmen aus dem Ölexport zu verwehren. Schiffen wird nicht erlaubt, iranische Häfen anzusteuern oder von dort abzulegen. Iran blockiert seit Beginn des Kriegs seinerseits die für den globalen Energiehandel wichtige Straße von Hormus. Dort wurde erneut ein Tanker attackiert, wie die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) meldete. Es sei ein Feuer ausgebrochen, die Besatzung sei den Angaben nach aber in Sicherheit.
Der Frachter habe wiederholte Warnungen ignoriert und versucht, die bestehende Seeblockade gegen Iran zu durchbrechen, hieß es weiter. Das Schiff habe versucht, die regionalen Gewässer zu durchqueren, nachdem es zuvor einen iranischen Hafen verlassen hatte, erklärte Centcom.
Die USA blockieren im Iran-Krieg iranische Häfen und Küstengebiete, um der Islamischen Republik Einnahmen aus dem Ölexport zu verwehren. Schiffen wird nicht erlaubt, iranische Häfen anzusteuern oder von dort abzulegen. Iran blockiert seit Beginn des Kriegs seinerseits die für den globalen Energiehandel wichtige Straße von Hormus. Dort wurde erneut ein Tanker attackiert, wie die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) meldete. Es sei ein Feuer ausgebrochen, die Besatzung sei den Angaben nach aber in Sicherheit.
Kreml: Putin als Vermittler zwischen Iran und USA
Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich nach Darstellung des Kreml als Vermittler in den Konflikt zwischen den USA und Iran eingeschaltet. Putin habe US-Präsident Donald Trump die iranische Position zu einer möglichen Beilegung des Krieges zwischen den USA und Iran übermittelt, zitiert die russische Nachrichtenagentur Interfax Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Dies sei in Abstimmung mit dem iranischen Präsidenten geschehen.
Saudi-Arabien: Drei Tote nach Angriffen auf Flughafen in Riad
Nach Angriffen auf den Flughafen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad hat die Zivilluftfahrtbehörde drei Tote gemeldet. Bei den Attacken vom Donnerstag seien zudem mehrere Personen verletzt worden, hieß es weiter.
Die Huthi-Miliz aus dem benachbarten Jemen hatte gestern einen Angriff auf den Flughafen für sich reklamiert. Dabei wurden nach Behördenangaben eine Flughafeneinrichtung und die Maschine einer saudischen Fluggesellschaft getroffen. Es sei Sachschaden entstanden.
Der Flughafenbetrieb sei inzwischen wieder aufgenommen worden. Der Flugverkehr laufe normal, teilte die Behörde mit. Sie arbeite mit den zuständigen Sicherheitsbehörden zusammen, um die Schäden zu bewerten und die Sicherheit des Flugverkehrs zu gewährleisten. Die Airlines der Lufthansa Group teilte mit, ihre Flüge in die saudi-arabische Hauptstadt Riad bis einschließlich 16. Oktober aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Region zu streichen.
Der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses, Turki al-Maliki, warnte unterdessen, dass die Angriffe der Huthi auf Zivilisten und zivile Infrastruktur mit „entschlossenen Gegenmaßnahmen“ beantwortet würden.
Die Huthi-Miliz aus dem benachbarten Jemen hatte gestern einen Angriff auf den Flughafen für sich reklamiert. Dabei wurden nach Behördenangaben eine Flughafeneinrichtung und die Maschine einer saudischen Fluggesellschaft getroffen. Es sei Sachschaden entstanden.
Der Flughafenbetrieb sei inzwischen wieder aufgenommen worden. Der Flugverkehr laufe normal, teilte die Behörde mit. Sie arbeite mit den zuständigen Sicherheitsbehörden zusammen, um die Schäden zu bewerten und die Sicherheit des Flugverkehrs zu gewährleisten. Die Airlines der Lufthansa Group teilte mit, ihre Flüge in die saudi-arabische Hauptstadt Riad bis einschließlich 16. Oktober aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Region zu streichen.
Der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses, Turki al-Maliki, warnte unterdessen, dass die Angriffe der Huthi auf Zivilisten und zivile Infrastruktur mit „entschlossenen Gegenmaßnahmen“ beantwortet würden.