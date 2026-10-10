Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Zwölf Tote bei Angriff auf den Flughafen Riad
Kreml: Putin als Vermittler zwischen Iran und USA
Saudi-Arabien: Drei Tote nach Angriffen auf Flughafen in Riad
Saudi-Arabien: Ziele der Huthi-Miliz angegriffen
Drei Tote bei Angriff auf Flughäfen in Saudi-Arabien
Barbara Klimke
Zwölf Tote bei Angriff auf den Flughafen Riad
Bei einem Angriff auf den Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad sind nach Angaben der staatlichen Luftfahrtbehörde zwölf Menschen getötet worden. 309 wurden verletzt, einige schwebten am frühen Sonntagmorgen in Lebensgefahr. Laut der Luftfahrtbehörde haben vier der getöteten Menschen die saudische Staatsangehörigkeit und zwei die von Bangladesch. Ums Leben kamen auch jeweils eine Person aus den USA, Ägypten, Jordanien, Syrien, Sudan und den palästinensischen Gebieten.
Zu der Attacke gab es zunächst kein Bekennerschreiben. In den vergangenen Tagen hatte die mit Iran verbündete Huthi-Miliz in Jemen ihre Angriffe auf das Nachbarland Saudi-Arabien verstärkt. Sie hatte sich auch bei vorangegangenen Anschlägen mit ballistischen Raketen auf Einrichtungen in Saudi-Arabien als Angreifer zu erkennen gegeben.
Wegen des Angriffs wurde der Betrieb am King-Chalid-Airports vorübergehend eingestellt. Zuletzt war der Flughafen am Donnerstag angegriffen worden, bei jedem Anschlag starben drei saudische Staatsangehörige.
Die militärische Eskalation zwischen den Huthi und den von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen im vom Krieg zerrütteten Jemen ist zuletzt eskaliert. Die Huthi kämpfen seit mehr als einem Jahrzehnt gegen die international anerkannte Regierung in Jemen.
Zu der Attacke gab es zunächst kein Bekennerschreiben. In den vergangenen Tagen hatte die mit Iran verbündete Huthi-Miliz in Jemen ihre Angriffe auf das Nachbarland Saudi-Arabien verstärkt. Sie hatte sich auch bei vorangegangenen Anschlägen mit ballistischen Raketen auf Einrichtungen in Saudi-Arabien als Angreifer zu erkennen gegeben.
Wegen des Angriffs wurde der Betrieb am King-Chalid-Airports vorübergehend eingestellt. Zuletzt war der Flughafen am Donnerstag angegriffen worden, bei jedem Anschlag starben drei saudische Staatsangehörige.
Die militärische Eskalation zwischen den Huthi und den von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen im vom Krieg zerrütteten Jemen ist zuletzt eskaliert. Die Huthi kämpfen seit mehr als einem Jahrzehnt gegen die international anerkannte Regierung in Jemen.
Kreml: Putin als Vermittler zwischen Iran und USA
Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich nach Darstellung des Kreml als Vermittler in den Konflikt zwischen den USA und Iran eingeschaltet. Putin habe US-Präsident Donald Trump die iranische Position zu einer möglichen Beilegung des Krieges zwischen den USA und Iran übermittelt, zitiert die russische Nachrichtenagentur Interfax Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Dies sei in Abstimmung mit dem iranischen Präsidenten geschehen.
Barbara Klimke
Saudi-Arabien: Drei Tote nach Angriffen auf Flughafen in Riad
Nach Angriffen auf den Flughafen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad hat die Zivilluftfahrtbehörde drei Tote gemeldet. Bei den Attacken vom Donnerstag seien zudem mehrere Personen verletzt worden, hieß es weiter.
Die Huthi-Miliz aus dem benachbarten Jemen hatte gestern einen Angriff auf den Flughafen für sich reklamiert. Dabei wurden nach Behördenangaben eine Flughafeneinrichtung und die Maschine einer saudischen Fluggesellschaft getroffen. Es sei Sachschaden entstanden.
Der Flughafenbetrieb sei inzwischen wieder aufgenommen worden. Der Flugverkehr laufe normal, teilte die Behörde mit. Sie arbeite mit den zuständigen Sicherheitsbehörden zusammen, um die Schäden zu bewerten und die Sicherheit des Flugverkehrs zu gewährleisten. Die Airlines der Lufthansa Group teilte mit, ihre Flüge in die saudi-arabische Hauptstadt Riad bis einschließlich 16. Oktober aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Region zu streichen.
Der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses, Turki al-Maliki, warnte unterdessen, dass die Angriffe der Huthi auf Zivilisten und zivile Infrastruktur mit „entschlossenen Gegenmaßnahmen“ beantwortet würden.
Die Huthi-Miliz aus dem benachbarten Jemen hatte gestern einen Angriff auf den Flughafen für sich reklamiert. Dabei wurden nach Behördenangaben eine Flughafeneinrichtung und die Maschine einer saudischen Fluggesellschaft getroffen. Es sei Sachschaden entstanden.
Der Flughafenbetrieb sei inzwischen wieder aufgenommen worden. Der Flugverkehr laufe normal, teilte die Behörde mit. Sie arbeite mit den zuständigen Sicherheitsbehörden zusammen, um die Schäden zu bewerten und die Sicherheit des Flugverkehrs zu gewährleisten. Die Airlines der Lufthansa Group teilte mit, ihre Flüge in die saudi-arabische Hauptstadt Riad bis einschließlich 16. Oktober aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Region zu streichen.
Der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses, Turki al-Maliki, warnte unterdessen, dass die Angriffe der Huthi auf Zivilisten und zivile Infrastruktur mit „entschlossenen Gegenmaßnahmen“ beantwortet würden.
Der Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ ist wieder in den USA
Nach einem monatelangen Einsatz ist der US-Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ wieder in die USA zurückgekehrt. Bilder zeigten, wie das Schiff im Hafen der Westküstenstadt San Diego einlief. Die USS Abraham Lincoln war Medien zufolge 265 Tage lang ohne Hafenaufenthalt unterwegs gewesen. Das Schiff sorgte während seines Einsatzes, unter anderem im Iran-Krieg, wegen angeblicher Versorgungsengpässe und Beschwerden von Matrosen und Angehörigen der sich an Bord befindenden insgesamt 5000 Soldaten für Schlagzeilen.
Berichte über Probleme mit der Wasserversorgung, verstopfte Toiletten sowie eine zunehmende psychische Belastung der Besatzung infolge diverser Missstände hatten für Kritik gesorgt. In einigen Fällen sollen Besatzungsmitglieder nach Angaben ihrer Angehörigen versucht haben, über Bord zu springen. Das US-Militär wies die schwersten Vorwürfe zurück.
Das atomgetriebene Schiff war im November 2025 zunächst für einen Einsatz im Pazifik aus San Diego ausgelaufen. Infolge des Kriegs mit Iran wurde der Flugzeugträger dann aber in den Nahen Osten verlegt. Erst Anfang September lief das 330 Meter lange und bis zu 74 Meter hohe Schiff dann in der thailändischen Touristenhochburg Pattaya ein – der erste Landgang nach mehr als 200 Tagen auf See.
Berichte über Probleme mit der Wasserversorgung, verstopfte Toiletten sowie eine zunehmende psychische Belastung der Besatzung infolge diverser Missstände hatten für Kritik gesorgt. In einigen Fällen sollen Besatzungsmitglieder nach Angaben ihrer Angehörigen versucht haben, über Bord zu springen. Das US-Militär wies die schwersten Vorwürfe zurück.
Das atomgetriebene Schiff war im November 2025 zunächst für einen Einsatz im Pazifik aus San Diego ausgelaufen. Infolge des Kriegs mit Iran wurde der Flugzeugträger dann aber in den Nahen Osten verlegt. Erst Anfang September lief das 330 Meter lange und bis zu 74 Meter hohe Schiff dann in der thailändischen Touristenhochburg Pattaya ein – der erste Landgang nach mehr als 200 Tagen auf See.
Die „USS Abraham Lincoln“ bei ihrer Ankunft im Hafen der Westküstenstadt San Diego. . AP Photo/Karl Anderson
Barbara Klimke
Saudi-Arabien: Ziele der Huthi-Miliz angegriffen
Saudi-Arabien hat die Huthi-Miliz für Angriffe auf Flughäfen im Land verantwortlich gemacht und Vergeltung geübt. Die Streitkräfte der Koalition hätten eine umfassende Operation gestartet und 82 militärische Ziele der Huthi-Miliz in Jemen in den Provinzen Saada, Marib, Al-Dschauf und Al-Hudaida zerstört, teilte der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses, Turki al-Maliki, mit. Zu den Zielen hätten Raketenstellungen, Kommandozentralen, Raketen- und Waffenlager gezählt. Der Sprecher machte keine Angaben zu möglichen Schäden oder Verletzten. Seine Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.
Zuvor hatte Saudi-Arabien mitgeteilt, drei Menschen seien bei Angriffen auf Flughäfen des Landes getötet worden: auf die Flughäfen in Riad und in Abha im Südwesten des Königreichs. Angaben dazu, woher der Beschuss kam, machten die Behörden nicht. Die Huthi-Miliz in Jemen hatte jedoch mehrfach Angriffe auf beide Flughäfen für sich reklamiert.
Die von Iran unterstützte Huthi-Miliz beschießt im Zuge der Eskalation des Jemen-Kriegs wieder verstärkt Ziele im benachbarten Saudi-Arabien. Das sunnitische Königreich ist mit der international anerkannten Regierung in Jemen verbündet und bombardiert immer wieder Ziele der schiitischen Miliz.
Zuvor hatte Saudi-Arabien mitgeteilt, drei Menschen seien bei Angriffen auf Flughäfen des Landes getötet worden: auf die Flughäfen in Riad und in Abha im Südwesten des Königreichs. Angaben dazu, woher der Beschuss kam, machten die Behörden nicht. Die Huthi-Miliz in Jemen hatte jedoch mehrfach Angriffe auf beide Flughäfen für sich reklamiert.
Die von Iran unterstützte Huthi-Miliz beschießt im Zuge der Eskalation des Jemen-Kriegs wieder verstärkt Ziele im benachbarten Saudi-Arabien. Das sunnitische Königreich ist mit der international anerkannten Regierung in Jemen verbündet und bombardiert immer wieder Ziele der schiitischen Miliz.
Drei Tote bei Angriff auf Flughäfen in Saudi-Arabien
In Saudi-Arabien sind drei Menschen bei Angriffen auf Flughäfen des Landes getötet worden. Das teilte die Luftfahrtbehörde am Abend auf der Plattform X mit. Demnach waren die Flughäfen Riad sowie Abha im Südwesten des Königreichs Ziel von zwei separaten Angriffen am Dienstag und Mittwoch. In Abha seien zwei Frauen getötet und weitere 28 Menschen verletzt worden. Am Flughafen Riad sei eine Person getötet und acht weitere seien verletzt worden. Die zwei Angriffe hätten zudem Sachschaden verursacht, hieß es weiter. Details dazu gab es nicht.
In der Mitteilung der saudi-arabischen Behörde gab es keine Angaben dazu, woher der Beschuss kam. Zuvor hatte die Huthi-Miliz in Jemen mehrfach Angriffe auf beide Flughäfen für sich reklamiert. Am Montag hieß es von der Miliz unter anderem, sie habe eine ballistische Rakete auf den internationalen Flughafen in Abha abgefeuert.
Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz beschießt im Zuge der Eskalation des Jemen-Kriegs wieder verstärkt Ziele im benachbarten Saudi-Arabien. Das sunnitische Königreich ist mit der international anerkannten Regierung in Jemen verbündet und bombardiert immer wieder Ziele der schiitischen Miliz. Die jemenitischen Regierungstruppen haben am Sonntag eine Offensive begonnen, um nach eigenen Angaben alle von den Huthi besetzten Gebiete zurückzuerobern.
In der Mitteilung der saudi-arabischen Behörde gab es keine Angaben dazu, woher der Beschuss kam. Zuvor hatte die Huthi-Miliz in Jemen mehrfach Angriffe auf beide Flughäfen für sich reklamiert. Am Montag hieß es von der Miliz unter anderem, sie habe eine ballistische Rakete auf den internationalen Flughafen in Abha abgefeuert.
Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz beschießt im Zuge der Eskalation des Jemen-Kriegs wieder verstärkt Ziele im benachbarten Saudi-Arabien. Das sunnitische Königreich ist mit der international anerkannten Regierung in Jemen verbündet und bombardiert immer wieder Ziele der schiitischen Miliz. Die jemenitischen Regierungstruppen haben am Sonntag eine Offensive begonnen, um nach eigenen Angaben alle von den Huthi besetzten Gebiete zurückzuerobern.
Anna Schimpp
Militär: Saudi-Arabien wehrt ballistischen Raketenangriff der Huthi ab
Saudi-Arabien hat nach Militärangaben einen Raketenangriff der jemenitischen Huthi-Miliz abgewehrt. Nördlich der Hauptstadt Riad sei eine von den Huthi abgefeuerte ballistische Rakete abgefangen und zerstört worden, teilte Turki al-Maliki mit, der Sprecher des von Saudi-Arabien angeführten Militärbündnisses, das in Jemen an der Seite der Regierung gegen die Huthi-Miliz kämpft. Die Koalition habe die Abschussplattform mithilfe ihrer Nachrichtendienste bei der jemenitischen Hauptstadt Sanaa entdeckt und werde sie zerstören. Der Sprecher machte keine Angaben zu möglichen Schäden oder Verletzten. Seine Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.
Zuvor hatte er mitgeteilt, dass eine von der Huthi-Miliz in Richtung der im Süden des Landes gelegenen Stadt Chamis Muschait abgefeuerte ballistische Rakete abgefangen und zerstört worden sei. Er fügte hinzu, in Sanaa sowie den jemenitischen Provinzen Saada und Amran befänden sich die Ausgangspunkte der Raketenbedrohungen durch die Huthi-Miliz. Die Koalition werde weiterhin Raketen unschädlich machen und deren Abschussstellen zerstören.
Auch in Jemen greifen die Huthi weiterhin Ziele an: Der internationale Flughafen der Hafenstadt Aden wurde mit zwei Raketen angegriffen, Berichte über Opfer gebe es jedoch keine, teilte das Medienbüro der Sicherheitsbehörden von Aden mit.
Zuvor hatte er mitgeteilt, dass eine von der Huthi-Miliz in Richtung der im Süden des Landes gelegenen Stadt Chamis Muschait abgefeuerte ballistische Rakete abgefangen und zerstört worden sei. Er fügte hinzu, in Sanaa sowie den jemenitischen Provinzen Saada und Amran befänden sich die Ausgangspunkte der Raketenbedrohungen durch die Huthi-Miliz. Die Koalition werde weiterhin Raketen unschädlich machen und deren Abschussstellen zerstören.
Auch in Jemen greifen die Huthi weiterhin Ziele an: Der internationale Flughafen der Hafenstadt Aden wurde mit zwei Raketen angegriffen, Berichte über Opfer gebe es jedoch keine, teilte das Medienbüro der Sicherheitsbehörden von Aden mit.
Anna Schimpp
Huthi: Angriffe auf Ziele in Saudi-Arabien
Die von Iran unterstützte Huthi-Miliz in Jemen hat eigenen Angaben zufolge mehrere Ziele in Saudi-Arabien angegriffen. Darunter seien der internationale Flughafen in Riad, eine Aramco-Raffinerie in Rabigh, der internationale Flughafen Abha und der Militärstützpunkt Chamis Muschait. Eine Bestätigung aus Saudi-Arabien gab es nicht.
Pakistan, Saudi-Arabien und die Türkei haben die rasche Verlegung gemeinsamer Truppen nach Saudi-Arabien beschlossen. Dies teilten die drei Länder am Montag in einer vom pakistanischen Außenministerium veröffentlichten gemeinsamen Erklärung mit. Die Entscheidung sei bei einem Dringlichkeitstreffen der sogenannten Mekka-Verteidigungsallianz in Riad getroffen worden. Die Umsetzung erfolge im Rahmen der nationalen Gesetze der drei Staaten. Der saudi-arabische Verteidigungsminister erklärte auf der Kurznachrichtenplattform X, das Treffen habe die Solidarität und Einheit der Länder im Angesicht der abscheulichen Angriffe auf das Königreich und die heiligen Stätten bekräftigt.
Auslöser für das Treffen war ein Vorfall in der vergangenen Woche. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition in Jemen hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass die mit Iran verbündeten Huthi eine Stromverteilerstation in der saudi-arabischen Stadt Medina angegriffen hätten. Diese Anlage versorgt die Prophetenmoschee, eine der heiligsten Stätten des Islam, mit Elektrizität.
Pakistan, Saudi-Arabien und die Türkei haben die rasche Verlegung gemeinsamer Truppen nach Saudi-Arabien beschlossen. Dies teilten die drei Länder am Montag in einer vom pakistanischen Außenministerium veröffentlichten gemeinsamen Erklärung mit. Die Entscheidung sei bei einem Dringlichkeitstreffen der sogenannten Mekka-Verteidigungsallianz in Riad getroffen worden. Die Umsetzung erfolge im Rahmen der nationalen Gesetze der drei Staaten. Der saudi-arabische Verteidigungsminister erklärte auf der Kurznachrichtenplattform X, das Treffen habe die Solidarität und Einheit der Länder im Angesicht der abscheulichen Angriffe auf das Königreich und die heiligen Stätten bekräftigt.
Auslöser für das Treffen war ein Vorfall in der vergangenen Woche. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition in Jemen hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass die mit Iran verbündeten Huthi eine Stromverteilerstation in der saudi-arabischen Stadt Medina angegriffen hätten. Diese Anlage versorgt die Prophetenmoschee, eine der heiligsten Stätten des Islam, mit Elektrizität.
Pakistan, Saudi-Arabien und die Türkei hatten im August das gemeinsame Mekka-Verteidigungsabkommen unterzeichnet. Darin ist festgelegt, dass ein bewaffneter Angriff auf ein Mitgliedsland als Angriff auf alle gewertet wird. Konkrete militärische Verpflichtungen waren bei der Bekanntgabe des Paktes im Sommer jedoch nicht genannt worden.
Ulrike Putz
Erneut Angriffe auf Schiffe in Straße von Hormus
In der Straße von Hormus ist einem Bericht zufolge erneut ein Tanker unter Beschuss geraten. Das berichtete die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) auf der Plattform X unter Berufung auf den Kapitän. Das Schiff wurde demnach am Abend (MESZ) von einem unbekannten Projektil getroffen. In der Folge sei ein Feuer im Maschinenraum ausgebrochen. Informationen über Verletzte gab es laut der UKMTO-Meldung zunächst nicht.
UKMTO meldete am Montag zudem mehrere Vorfälle aus den Vortagen nach. Demnach wurde am Samstag ein Tanker mit Rohöl oberhalb der Wasserlinie von einem unbekannten Geschoss getroffen. Am Sonntag sei ebenfalls ein Öltanker von unbekannten Geschossen getroffen worden. Nur rund zwei Stunden davor sei ein Flüssiggastanker getroffen worden.
Am Montag sei zudem ein Schiff, das auf der Einfahrt in die Straße von Hormus unterwegs war, von den iranischen Revolutionsgarden angewiesen worden, umzukehren, andernfalls würde das Schiff zum Ziel eines Angriffs. Der Kapitän des Tankers habe bestätigt, dass der Anweisung Folge geleistet wurde. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete am Montagabend, insgesamt sei Iran in den vergangenen sieben Tagen gegen 13 Schiffe vorgegangen.
Anna Schimpp
Kampf ums Rote Meer: Jemenitische Truppen melden Erfolge
Nach Beginn einer Großoffensive gegen die Huthi-Miliz melden die Streitkräfte der international anerkannten Regierung Jemens die Einnahme strategisch wichtiger Gebiete an der Meerenge Bab al-Mandab. Der Sprecher der Regierungstruppen, Madschid al-Nasli, erklärte, die Streitkräfte hätten die Kontrolle über das Gebiet rund um die Meerenge im Südwesten des Landes sowie den Flughafen der Stadt Dhubab übernommen. Hunderte Huthi-Kämpfer seien eingekesselt worden. Nach Militärangaben begann auch eine Offensive auf die Hauptstadt Sanaa.
Die von den Huthi kontrollierte Nachrichtenagentur Saba dementierte die Berichte. Sie sprach von einem Versuch, Misserfolge und wiederholte Niederlagen zu vertuschen.
Der Sprecher der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition in Jemen, Turki al-Malki, schrieb auf der Plattform X, die Koalition leiste den jemenitischen Streitkräften am Boden rund um die Uhr Luftunterstützung. Rund 100 Kampfflugzeuge seien Einsätze geflogen. Seit Beginn der Operation seien 324 besonders wichtige Ziele zerstört worden. Eine unabhängige Prüfung aller Angaben ist derzeit nicht möglich.
Die von den Huthi kontrollierte Nachrichtenagentur Saba dementierte die Berichte. Sie sprach von einem Versuch, Misserfolge und wiederholte Niederlagen zu vertuschen.
Der Sprecher der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition in Jemen, Turki al-Malki, schrieb auf der Plattform X, die Koalition leiste den jemenitischen Streitkräften am Boden rund um die Uhr Luftunterstützung. Rund 100 Kampfflugzeuge seien Einsätze geflogen. Seit Beginn der Operation seien 324 besonders wichtige Ziele zerstört worden. Eine unabhängige Prüfung aller Angaben ist derzeit nicht möglich.
Der Ort Dhubab gilt aufgrund seiner Lage als Kontrollpunkt für den südlichen Zugang zum Roten Meer. Die umliegenden Höhenzüge und Küstenabschnitte ermöglichen die Überwachung des zivilen Schiffsverkehrs sowie Angriffe mit Drohnen und Raketen. Die Region ist deshalb zwischen den Huthi und den Truppen der anerkannten Regierung hart umkämpft. Ziel der am Sonntag gestarteten Militäroperation ist nach Aussage von Rashad al-Alimi, dem Vorsitzenden des Präsidialen Führungsrats, die vollständige Rückeroberung aller von der Huthi-Miliz besetzten Gebiete.
Carim Soliman
Huthi-Miliz meldet Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien
Die von Iran unterstützte Huthi-Miliz in Jemen hat erneut Angriffe in Saudi-Arabien für sich reklamiert. Ein Huthi-Sprecher teilte auf Telegram mit, die Gruppe habe zwei Standorte des saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco in Riad sowie im Gebiet von Churais mit Drohnen und ballistischen Raketen angegriffen. Eine unabhängige Bestätigung des Konzerns für Treffer liegt bislang nicht vor.
Der Sprecher begründete den Beschuss mit vorherigen Angriffen Saudi-Arabiens auf Sanaa sowie auf die Provinzen Saada, Tais und Amran. Die Angriffe auf die Hauptstadt Sanaa in der Nacht zu Sonntag reklamierte das von Saudi-Arabien unterstützte Militär der jemenitischen Regierung für sich.
Die Huthi-Miliz beschießt im Zuge einer Eskalation des Jemen-Kriegs wieder verstärkt Ziele im benachbarten Saudi-Arabien. Das sunnitische Königreich ist mit der international anerkannten Regierung im Jemen verbündet und bombardiert immer wieder Ziele der schiitischen Miliz.
Zuletzt setzten Huthi-Angriffe auf Ölanlagen und eine wichtige saudische Pipeline die Regierung in Riad zunehmend unter Druck. Zudem wollen die Huthi die Durchfahrt saudischer Öltanker durch die Meerenge Bab al-Mandab verhindern, um dem ölreichen Königreich Exporte nach Asien zu erschweren.
Barbara Klimke
Erneute Meldung über Tankerangriff
Ein Rohöltanker ist einem Bericht zufolge in der Straße von Hormus unter Beschuss geraten. Das Schiff sei auf der Backbordseite von einem unbekannten Projektil getroffen worden, berichtete die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf den Kapitän. Die Besatzung des Schiffes soll sich demnach in Sicherheit befinden.
Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge nahe der nördlichen Spitze des Oman, wo die Enklave Musandam in die Meerenge hineinragt. Das Schiff sei zum Zeitpunkt weniger als acht Kilometer von der Küste entfernt gewesen, heißt es. Die Straße von Hormus ist im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Iran und den USA geworden. In der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Wasserstraße war erst am Vortag ein Schiff beschossen worden.
Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge nahe der nördlichen Spitze des Oman, wo die Enklave Musandam in die Meerenge hineinragt. Das Schiff sei zum Zeitpunkt weniger als acht Kilometer von der Küste entfernt gewesen, heißt es. Die Straße von Hormus ist im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Iran und den USA geworden. In der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Wasserstraße war erst am Vortag ein Schiff beschossen worden.
Luzia Geier
Bericht: Schiff in Straße von Hormus unter Beschuss
Ein Tanker ist einem Bericht zufolge beim Durchfahren der Straße von Hormus unter Beschuss geraten. Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) mitteilte, brach ein Feuer aus. Die Besatzung des Schiffes soll sich demnach in Sicherheit befinden. Über den genauen Umfang der Schäden und mögliche Folgen für die Umwelt war zunächst nichts bekannt.
Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Donnerstagabend (Ortszeit). Bisher hat niemand den Angriff für sich reklamiert. In der für den weltweiten Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormus kam es zuletzt regelmäßig wieder zu Beschuss. Mit Angriffen auf Schiffe blockiert Iran im Konflikt mit den USA den Verkehr durch die Meerenge weitestgehend. Auch das US-Militär hatte zivile iranische Schiffe attackiert.
Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Donnerstagabend (Ortszeit). Bisher hat niemand den Angriff für sich reklamiert. In der für den weltweiten Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormus kam es zuletzt regelmäßig wieder zu Beschuss. Mit Angriffen auf Schiffe blockiert Iran im Konflikt mit den USA den Verkehr durch die Meerenge weitestgehend. Auch das US-Militär hatte zivile iranische Schiffe attackiert.
Luzia Geier
Berichte: Explosionen in Jemens Hauptstadt Sanaa
In Jemen ist es erneut zu Kampfhandlungen gekommen. Nach Angaben von Augenzeugen waren in der Hauptstadt Sanaa mehrere schwere Explosionen zu hören. Anschließend seien Rauchsäulen in der Nähe des Präsidentenpalasts zu sehen gewesen, hieß es weiter. Der Huthi-nahe Sender Al-Masirah berichtete von Angriffen Saudi-Arabiens auf Sanaa sowie auf die Provinzen Saada, Tais und Amran. Details zu den Zielen der Angriffe oder zu möglichen Schäden nannte der Sender nicht.
Eine von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition kämpft in Jemen an der Seite der Regierung gegen die Huthi-Miliz. In einer gemeinsamen Erklärung des Bündnisses heißt es, man habe zwei ballistische Raketen und vier Drohnen der Huthi über den Städten Chamis Muschait und Dschasan im südlichen Saudi-Arabien abgefangen. Nachts wurde demnach eine weitere ballistische Rakete in Richtung Chamis Muschait abgewehrt. Auf der Plattform X schrieb der Sprecher der Militärkoalition, Turki al-Maliki, man setze die Maßnahmen zur Abschreckung der Huthi-Miliz fort.
Davor hatte al-Maliki auf X in einer Mitteilung den Huthi auch einen Angriff auf eine Stromverteilerstation in Medina in Saudi-Arabien vorgeworfen. In der Stadt befindet sich die Prophetenmoschee, die als zweitheiligste Stätte des Islam gilt. Die Huthi wiesen den Vorwurf zurück. Eine Militärquelle bezeichnete ihn laut der von den Rebellen kontrollierten Nachrichtenagentur Saba als haltlos und als eine „grobe Erfindung“. Die Angaben beider Seiten konnten zunächst nicht überprüft werden.