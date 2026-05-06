Libanons Regierungschef lehnt Spitzentreffen mit Israel vorerst ab

Die Friedensverhandlungen zwischen Israel und Libanon, die US-Präsident Donald Trump angestoßen hat, kommen nicht voran. Der libanesische Regierungschef Nawaf Salam lehnte am Mittwoch ein baldiges Treffen beider Seiten ab. Es sei noch zu früh dafür, sagte er laut der staatlichen Nachrichtenagentur NNA. Zuerst müsse die Waffenruhe vom 16. April eingehalten werden, sagte er vor dem Hintergrund anhaltender Kämpfe zwischen der israelischen ⁠Armee und der mit Iran verbündeten Hisbollah-Miliz.



Trump hatte in der vergangenen Woche erklärt, er freue sich darauf, den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ​und den ​libanesischen Präsidenten Joseph Aoun in naher Zukunft zu empfangen. Er ‌sehe eine große Chance für ein Friedensabkommen noch in ‌diesem Jahr. Doch auch Aoun lehnte ein Treffen mit Netanjahu derzeit ab. Er forderte zunächst ein Sicherheitsabkommen und ein Ende der israelischen Angriffe. Regierungschef Salam betonte, Libanon ​strebe keine Normalisierung der Beziehungen ​zu Israel an, sondern Frieden. Als Mindestbedingung nannte er einen Zeitplan für den Abzug der israelischen Truppen.



Israel hat auf der libanesischen Seite der gemeinsamen Grenze eine zehn Kilometer breite Sicherheitszone eingerichtet. Damit soll der Norden Israels vor der Hisbollah geschützt werden. Salam erklärte weiter, ‌seine Regierung werde einen Plan ausarbeiten, um die Hisbollah-Miliz zu entwaffnen. Dies ist eine zentrale israelische Forderung. Allerdings verfügt die ‌libanesische Regierung in dem in verschiedene Lager ‌zersplitterten Land kaum über Möglichkeiten, dies gegen den Willen der Hisbollah durchzusetzen. ​Die schiitische Miliz pocht auf den Waffenbesitz, um sich gegen Israel zur Wehr setzen zu können.