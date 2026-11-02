Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Gouverneur von Hebron: Israels Armee zieht ab
Israels Präsident kündigt Gespräche zur Regierungsbildung an
Behörde meldet Angriff mit Haftminen in Straße von Hormus
Alle Stimmen ausgezählt: Patt nach Wahl in Israel
Wahl in Israel: Behörden sehen keine Beweise für Betrug
Gouverneur von Hebron: Israels Armee zieht ab
Gut eine Woche nach Beginn des israelischen Militäreinsatzes im Raum Hebron zieht die Armee nach Angaben des Gouverneurs aus der Stadt im Westjordanland ab. Palästinensische Sicherheitskräfte hätten die vollständige Kontrolle in dem Gebiet, sagte Gouverneur Chalid Dudin vor Journalisten. Rund 3300 Anwohner, die durch den Einsatz vertrieben wurden, könnten nun sicher in ihre Häuser zurückkehren. Ihre Häuser seien weitgehend zerstört, sagte Dudin, und kündigte schnelle Schritte zum Wiederaufbau an.
Vor eineinhalb Wochen hatten zwei Angreifer aus Hebron zwei israelische Soldaten getötet und drei weitere verletzt. Auch die beiden mutmaßlich palästinensischen Angreifer wurden getötet. Israels Militär begann daraufhin nach eigenen Angaben einen Anti-Terror-Einsatz, bei dem die Stadt dem Bürgermeister zufolge abgeriegelt wurde.
Vor eineinhalb Wochen hatten zwei Angreifer aus Hebron zwei israelische Soldaten getötet und drei weitere verletzt. Auch die beiden mutmaßlich palästinensischen Angreifer wurden getötet. Israels Militär begann daraufhin nach eigenen Angaben einen Anti-Terror-Einsatz, bei dem die Stadt dem Bürgermeister zufolge abgeriegelt wurde.
Die Luftaufnahme zeigt das Viertel Deir Baha in Hebron am Montag, während Palästinenserinnen und Palästinenser nach ihrer Vertreibung durch Israels Armee zurückkehren. Foto: Hazem Bader/AFP
Laut israelischer Armee wurden in vergangenen Tagen mehrere Verdächtige festgenommen und Waffen sichergestellt. Israelische Soldaten durchsuchten dabei Hunderte Häuser. Von Israels Armee gab es bisher keine Bestätigung über das Ende des Militäreinsatzes.
Der Einsatz hat nach palästinensischen Angaben schwere Folgen für die Wirtschaft. Bürgermeister Jussef al-Dschabari sprach von täglichen Verlusten in Höhe von umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro. Unternehmen könnten wegen des Einsatzes keine Rohstoffe mehr beziehen oder Waren ausliefern und Beschäftigte ihre Arbeitsstätten nicht mehr erreichen.
Direkte Folgen gab es auch für Tausende Schüler und Studenten: Dem UN-Kinderhilfswerk Unicef zufolge wechselten 250 000 von ihnen in fast 700 Bildungseinrichtungen aus Sicherheitsgründen in den Distanzunterricht.
Direkte Folgen gab es auch für Tausende Schüler und Studenten: Dem UN-Kinderhilfswerk Unicef zufolge wechselten 250 000 von ihnen in fast 700 Bildungseinrichtungen aus Sicherheitsgründen in den Distanzunterricht.
Luzia Geier
Behörde: Erneut Tanker im Persischen Golf attackiert
Im Persischen Golf ist ein weiterer Tanker angegriffen worden. Wie die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) mitteilte, wurde das Schiff rund 133 Kilometer östlich der saudi-arabischen Küstenstadt Ras al Khafji von zwei „unbekannten Geschossen“ getroffen. Verletzte habe es nicht gegeben. Bislang bekannte sich niemand zu dem Angriff. Erst am Freitag war im Persischen Golf ein katarischer Tanker attackiert worden, wie die staatliche Nachrichtenagentur QNA berichtete. Auch dazu hatte sich niemand bekannt.
Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar wurden in der Straße von Hormus und der weiteren Golfregion immer wieder Schiffe angegriffen. Iran hatte zuletzt seine Attacken auf Schiffe insbesondere entlang einer südlichen Route an der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormus intensiviert. Laut Wall Street Journal schützt das US-Militär auf der Südroute seit Monaten mit fast kontinuierlicher Luftunterstützung kommerzielle Frachter.
Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar wurden in der Straße von Hormus und der weiteren Golfregion immer wieder Schiffe angegriffen. Iran hatte zuletzt seine Attacken auf Schiffe insbesondere entlang einer südlichen Route an der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormus intensiviert. Laut Wall Street Journal schützt das US-Militär auf der Südroute seit Monaten mit fast kontinuierlicher Luftunterstützung kommerzielle Frachter.
Carim Soliman
Revolutionsgarde: Zwei Tanker nach Kollision mit Minen explodiert
In der Straße von Hormus sind nach Angaben der iranischen Revolutionsgarde zwei Öltanker nach einer Kollision mit Minen „explodiert“. Die beiden Schiffe seien auf einer „nicht autorisierten Route“ unterwegs gewesen, teilte die Marine der Revolutionsgarde mit, wie iranische Staatsmedien berichteten.
Nach dem Angriff der USA und Israels auf Iran Ende Februar hat die Islamische Republik die Durchfahrt durch die Meerenge vor ihrer Küste eingeschränkt. In der Vergangenheit wurden wiederholt Schiffe angegriffen, die diesen Beschränkungen Iran zufolge zuwiderhandelten. Die Führung in Teheran will so ihre Kontrolle über die strategisch wichtige Wasserstraße ausbauen und Druck auf die USA ausüben.
Nach dem Angriff der USA und Israels auf Iran Ende Februar hat die Islamische Republik die Durchfahrt durch die Meerenge vor ihrer Küste eingeschränkt. In der Vergangenheit wurden wiederholt Schiffe angegriffen, die diesen Beschränkungen Iran zufolge zuwiderhandelten. Die Führung in Teheran will so ihre Kontrolle über die strategisch wichtige Wasserstraße ausbauen und Druck auf die USA ausüben.
Iran beharrt auf sieben Bedingungen
Die iranische Führung knüpft eine diplomatische Lösung des Konflikts mit den USA weiter an eine Erfüllung von sieben Bedingungen. Der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, Mohsen Resai, erklärte auf der Plattform X, sobald diese Bedingungen erfüllt seien, stehe der Weg der Diplomatie offen. Im Falle einer erneuten militärischen Eskalation drohte Resai mit dem Einsatz neuartiger Waffen und vernichtenden Schlägen.
Berichten zufolge sollen die USA unter anderem alle Kampfhandlungen gegen Iran und dessen Verbündete in der Region, wie die Hisbollah in Libanon, einstellen. Außerdem sollen die Seeblockade gegen iranische Häfen und Schiffe beendet, Sanktionen sowie das Verbot von Ölexporten aufgehoben und eingefrorene iranische Vermögenswerte freigegeben werden. Iran verlangt demnach auch Reparationen für Kriegsschäden. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die US-Regierung die Maximalforderungen vorab erfüllen wird.
Berichten zufolge sollen die USA unter anderem alle Kampfhandlungen gegen Iran und dessen Verbündete in der Region, wie die Hisbollah in Libanon, einstellen. Außerdem sollen die Seeblockade gegen iranische Häfen und Schiffe beendet, Sanktionen sowie das Verbot von Ölexporten aufgehoben und eingefrorene iranische Vermögenswerte freigegeben werden. Iran verlangt demnach auch Reparationen für Kriegsschäden. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die US-Regierung die Maximalforderungen vorab erfüllen wird.
Demo für Regierungsbeteiligung arabischer Parteien in Israel
In Tel Aviv haben Tausende Menschen für eine Regierungsbeteiligung arabisch geprägter Parteien demonstriert. Das Bündnis Vereinte Liste und die islamisch-konservative Raam-Partei hatten bei der jüngsten Parlamentswahl gemeinsam 19 Sitze erreicht und damit ihr Ergebnis der letzten Wahl von 2022 nahezu verdoppelt.
Gadi Eisenkot, der mit einem Oppositionsblock gegen Ministerpräsident Netanjahu angetreten war, knüpfte eine mögliche Regierungsbeteiligung erneut an vier Bedingungen: Zu den Kernforderungen gehören die Verpflichtung, Israel als jüdischen, demokratischen und liberalen Staat mit rechtlicher Gleichstellung aller Staatsbürger anzuerkennen; außerdem die Einstufung der Hamas als Terrororganisation mit dem Ziel, deren militärische Strukturen im Gazastreifen zu zerschlagen und sie von der politischen Macht auszuschließen. Es bleibt abzuwarten, ob die arabischen Parteien allen Forderungen zustimmen.
Gadi Eisenkot, der mit einem Oppositionsblock gegen Ministerpräsident Netanjahu angetreten war, knüpfte eine mögliche Regierungsbeteiligung erneut an vier Bedingungen: Zu den Kernforderungen gehören die Verpflichtung, Israel als jüdischen, demokratischen und liberalen Staat mit rechtlicher Gleichstellung aller Staatsbürger anzuerkennen; außerdem die Einstufung der Hamas als Terrororganisation mit dem Ziel, deren militärische Strukturen im Gazastreifen zu zerschlagen und sie von der politischen Macht auszuschließen. Es bleibt abzuwarten, ob die arabischen Parteien allen Forderungen zustimmen.
Israels Präsident kündigt Gespräche zur Regierungsbildung an
Israels Präsident Isaac Herzog will am Mittwoch seine Konsultationen zur Regierungsbildung mit den in die Knesset gewählten Parteien beginnen. Wie die israelische Tageszeitung Haaretz berichtete, soll das Treffen live übertragen werden.
Traditionell wählt der Präsident den Kandidaten aus, dem er die besten Chancen auf eine parlamentarische Mehrheit einräumt, anstatt automatisch den Vorsitzenden der größten Partei zu benennen. Dies wäre der amtierende Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dessen rechtskonservative Likud-Partei mit 27 von 120 Sitzen als stärkste Fraktion aus der Parlamentswahl am Dienstag hervorging. Der Oppositionskandidat Gadi Eisenkot kommt mit seiner neu gegründeten Partei Jaschar auf 21 Sitze. Da weder das regierende Bündnis noch der Oppositionsblock die erforderliche Mehrheit von 61 Sitzen erreichten, führt das Wahlergebnis zu einer parlamentarischen Pattsituation.
Der vom Präsidenten beauftragte Kandidat erhält dann 28 Tage Zeit, eine Koalition zu bilden – mit der Möglichkeit einer Verlängerung um 14 Tage. Scheitert dieser Versuch, überträgt das Staatsoberhaupt den Auftrag für 28 Tage an ein anderes Mitglied des Parlaments. Bleibt auch dieser Schritt erfolglos, können mindestens 61 Abgeordnete innerhalb von 21 Tagen eine Person vorschlagen, die anschließend 14 Tage Zeit für die Regierungsbildung hat.
Führen alle drei Etappen nicht zu einer mehrheitsfähigen Regierungskoalition, löst sich das Parlament automatisch auf. In diesem Fall schließen sich Neuwahlen innerhalb einer Frist von 90 Tagen an. Präsident Herzog hat erklärt, dass er Neuwahlen verhindern möchte.
Traditionell wählt der Präsident den Kandidaten aus, dem er die besten Chancen auf eine parlamentarische Mehrheit einräumt, anstatt automatisch den Vorsitzenden der größten Partei zu benennen. Dies wäre der amtierende Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dessen rechtskonservative Likud-Partei mit 27 von 120 Sitzen als stärkste Fraktion aus der Parlamentswahl am Dienstag hervorging. Der Oppositionskandidat Gadi Eisenkot kommt mit seiner neu gegründeten Partei Jaschar auf 21 Sitze. Da weder das regierende Bündnis noch der Oppositionsblock die erforderliche Mehrheit von 61 Sitzen erreichten, führt das Wahlergebnis zu einer parlamentarischen Pattsituation.
Der vom Präsidenten beauftragte Kandidat erhält dann 28 Tage Zeit, eine Koalition zu bilden – mit der Möglichkeit einer Verlängerung um 14 Tage. Scheitert dieser Versuch, überträgt das Staatsoberhaupt den Auftrag für 28 Tage an ein anderes Mitglied des Parlaments. Bleibt auch dieser Schritt erfolglos, können mindestens 61 Abgeordnete innerhalb von 21 Tagen eine Person vorschlagen, die anschließend 14 Tage Zeit für die Regierungsbildung hat.
Führen alle drei Etappen nicht zu einer mehrheitsfähigen Regierungskoalition, löst sich das Parlament automatisch auf. In diesem Fall schließen sich Neuwahlen innerhalb einer Frist von 90 Tagen an. Präsident Herzog hat erklärt, dass er Neuwahlen verhindern möchte.
Israels Demokraten-Chef will Zusammenarbeit mit arabischen Parteien
Nach der Parlamentswahl in Israel hat der Vorsitzende der demokratischen Partei, Yair Golan, zur Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien aufgerufen. „Die Stimme eines arabischen Bürgers in den Städten Sakhnin oder Rahat hat genau dasselbe Gewicht wie die eines jüdischen Bürgers in Tel Aviv oder Sderot“, schrieb Golan in einem Meinungsbeitrag für die Zeitung Haaretz. Nach der Wahl kann keines der beiden jüdischen Lager ohne arabische Koalitionspartner eine Mehrheit auf sich vereinen.
„Wer an die Demokratie glaubt, kann nicht morgens für sie kämpfen, um dann am Abend die Stimmen von Hunderttausenden Bürgern aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Namen für ungültig erklären“, schreibt Golan, dessen Partei auf acht Mandate kommt. Jeder gewählte Parlamentsabgeordnete sei ein legitimes Mitglied des politischen Systems. Er rief dazu auf, „den Willen der Wähler respektieren“. Es sei an der Zeit, „die Ära Netanjahu zu beenden und eine Regierung zu bilden, die allen Israelis dient“.
Außer den Demokraten hatten alle Oppositionsparteien im Vorfeld der Wahl vom vergangenen Dienstag ein Zusammengehen mit der arabischen Ra'am-Partei oder der Vereinten Liste aus den drei arabischen Parteien Chadasch, Ta'al und Balad kategorisch ausgeschlossen.
Laut israelischen Medienberichten schlossen sich knapp 50 000 Israelis einer Kampagne der Bürgerbewegung „Zazim“ für eine arabisch-jüdische Regierungskoalition an. Sie fordert die Oppositionsführer nachdrücklich auf, arabische Parteien als legitime Koalitionspartner anzuerkennen. Seit Mittwoch gibt es in Jerusalem, Tel Aviv und Haifa erste Kundgebungen zur Unterstützung der jüdisch-arabischen Zusammenarbeit. Für Samstagabend wird zu landesweiten Demonstrationen aufgerufen.
„Wer an die Demokratie glaubt, kann nicht morgens für sie kämpfen, um dann am Abend die Stimmen von Hunderttausenden Bürgern aufgrund ihrer Herkunft oder ihrer Namen für ungültig erklären“, schreibt Golan, dessen Partei auf acht Mandate kommt. Jeder gewählte Parlamentsabgeordnete sei ein legitimes Mitglied des politischen Systems. Er rief dazu auf, „den Willen der Wähler respektieren“. Es sei an der Zeit, „die Ära Netanjahu zu beenden und eine Regierung zu bilden, die allen Israelis dient“.
Außer den Demokraten hatten alle Oppositionsparteien im Vorfeld der Wahl vom vergangenen Dienstag ein Zusammengehen mit der arabischen Ra'am-Partei oder der Vereinten Liste aus den drei arabischen Parteien Chadasch, Ta'al und Balad kategorisch ausgeschlossen.
Laut israelischen Medienberichten schlossen sich knapp 50 000 Israelis einer Kampagne der Bürgerbewegung „Zazim“ für eine arabisch-jüdische Regierungskoalition an. Sie fordert die Oppositionsführer nachdrücklich auf, arabische Parteien als legitime Koalitionspartner anzuerkennen. Seit Mittwoch gibt es in Jerusalem, Tel Aviv und Haifa erste Kundgebungen zur Unterstützung der jüdisch-arabischen Zusammenarbeit. Für Samstagabend wird zu landesweiten Demonstrationen aufgerufen.
Anne Eberhard
Trump vor Kongresswahl: Krieg mit Iran wird bald enden
Wenige Tage vor den US-Kongresswahlen hat Präsident Donald Trump ein baldiges Ende des Iran-Kriegs in Aussicht gestellt. Wie dies geschehen soll, ließ er in einem Interview mit dem Radiosender KCMO aus Kansas City jedoch offen. „Wir brauchen eine Garantie, dass es niemals eine Atomwaffe geben wird“, betonte Trump mit Blick auf die langjährigen Bemühungen der USA, Iran an der Entwicklung von Nuklearwaffen zu hindern. Trump hatte zuvor erklärt, die USA würden Iran vor den Zwischenwahlen am 3. November nicht erneut angreifen.
Behörde meldet Angriff mit Haftminen in Straße von Hormus
Die britische Behörde für Sicherheit in der Seeschifffahrt (UKMTO) meldet eine neue Angriffstaktik in der Straße von Hormus. Auf einem Tanker brach ein Feuer aus, nachdem sich ein kleines Boot genähert und Haftminen am Rumpf angebracht hatte, wie UKMTO unter Berufung auf einen verifizierten Bericht mitteilte.
Explosionen hätten im Maschinenraum Feuer ausgelöst und das Schiff kurzzeitig manövrierunfähig gemacht. Die Besatzung sei in Sicherheit und es seien keine Umweltschäden berichtet worden, hieß es weiter. Das Feuer sei gelöscht und das Schiff unterwegs zu einem Hafen.
Über die Urheber des Angriffs war bisher nichts bekannt. Iran hatte zuletzt seine Attacken auf Schiffe insbesondere entlang einer südlichen, von der US-Marine unterstützen Route, intensiviert.
Explosionen hätten im Maschinenraum Feuer ausgelöst und das Schiff kurzzeitig manövrierunfähig gemacht. Die Besatzung sei in Sicherheit und es seien keine Umweltschäden berichtet worden, hieß es weiter. Das Feuer sei gelöscht und das Schiff unterwegs zu einem Hafen.
Über die Urheber des Angriffs war bisher nichts bekannt. Iran hatte zuletzt seine Attacken auf Schiffe insbesondere entlang einer südlichen, von der US-Marine unterstützen Route, intensiviert.
Barbara Klimke
Alle Stimmen ausgezählt: Patt nach Wahl in Israel
Nach Auszählung aller Stimmen haben bei der Parlamentswahl in Israel sowohl die Regierungskoalition von Benjamin Netanjahu als auch das Oppositionslager von Gadi Eisenkot eine absolute Mehrheit verfehlt. Das teilte die Zentrale Wahlkommission Israels mit.
Laut des vorläufigen amtlichen Endergebnisses kommt die bisherige Koalition aus rechten, rechtsextremen und religiösen Parteien auf 53 Sitze im Parlament (2022: 64 Sitze). Für eine Mehrheit bräuchte es 61 Mandate. Die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu verliert demnach fünf Sitze, bleibt mit 27 Mandaten jedoch die stärkste Partei im Parlament (Knesset).
Als zweitstärkste Kraft geht den Angaben zufolge die von Eisenkot neu gegründete Mitte-Partei Jaschar mit 21 Sitzen aus der Wahl hervor. Das Oppositionsbündnis vereint demnach insgesamt 48 Mandate auf sich.
Laut des vorläufigen amtlichen Endergebnisses kommt die bisherige Koalition aus rechten, rechtsextremen und religiösen Parteien auf 53 Sitze im Parlament (2022: 64 Sitze). Für eine Mehrheit bräuchte es 61 Mandate. Die rechtskonservative Likud-Partei von Ministerpräsident Netanjahu verliert demnach fünf Sitze, bleibt mit 27 Mandaten jedoch die stärkste Partei im Parlament (Knesset).
Als zweitstärkste Kraft geht den Angaben zufolge die von Eisenkot neu gegründete Mitte-Partei Jaschar mit 21 Sitzen aus der Wahl hervor. Das Oppositionsbündnis vereint demnach insgesamt 48 Mandate auf sich.
Das Ergebnis führt zu einem Patt im Parlament – und zu einer schwierigen Regierungsbildung. Um eine Mehrheit von 61 Sitzen zu erreichen, wäre Eisenkots Oppositionslager rechnerisch auf die Unterstützung der vorwiegend arabischen Parteien angewiesen. Diese erzielten mit zusammen 19 Mandaten ein historisches gutes Ergebnis (2022 waren sie auf zehn Sitze gekommen).
Einer Zusammenarbeit mit arabischen Vertretern stehen jedoch Vorbehalte innerhalb der Opposition entgegen. Eisenkot knüpft eine Regierungsbildung an strikte Bedingungen. Mögliche Partner müssen demnach ein Bekenntnis zum jüdischen und demokratischen Charakter des Staates Israel unterzeichnen, eine allgemeine Dienstpflicht anerkennen sowie die islamistische Hamas als Terrororganisation einstufen.
Nach der Wahl mit dem uneindeutigen Ergebnis hat der Vorsitzende des Zentralen Wahlausschusses den Geheimdienst angewiesen, ausländische Einflüsse auf die Wahl zu prüfen. Die Vorwürfe richten sich gegen Katar.
Mehr dazu lesen Sie hier:
Einer Zusammenarbeit mit arabischen Vertretern stehen jedoch Vorbehalte innerhalb der Opposition entgegen. Eisenkot knüpft eine Regierungsbildung an strikte Bedingungen. Mögliche Partner müssen demnach ein Bekenntnis zum jüdischen und demokratischen Charakter des Staates Israel unterzeichnen, eine allgemeine Dienstpflicht anerkennen sowie die islamistische Hamas als Terrororganisation einstufen.
Nach der Wahl mit dem uneindeutigen Ergebnis hat der Vorsitzende des Zentralen Wahlausschusses den Geheimdienst angewiesen, ausländische Einflüsse auf die Wahl zu prüfen. Die Vorwürfe richten sich gegen Katar.
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Wahl in Israel: Behörden sehen keine Beweise für Betrug
Die israelische Polizei und die Wahlkommission weisen im Zusammenhang mit dem starken Abschneiden der arabischen Parteien Vorwürfe des Wahlbetrugs zurück. Es gibt demnach bislang keine Beweise für Behauptungen, arabische Wähler hätten die Parlamentswahl „gestohlen“.
Ein leitender Polizeibeamter bezeichnete die Anschuldigungen laut Tageszeitung Haaretz als reine Propagandataktik ohne sachliche Grundlage. Im laufenden Wahlverfahren seien bei den Behörden sogar weniger Beschwerden über Unregelmäßigkeiten eingegangen als bei vorherigen Urnengängen.
Auch Dean Livne, der amtierende Generaldirektor der Wahlkommission, wies die Vorwürfe im Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen Sender Kan zurück. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass Stimmen im arabischen Wählersegment unrechtmäßig erlangt oder gefälscht worden seien.
Auslöser der Anschuldigungen ist der starke Zuwachs der vorwiegend arabisch geprägten Parteienbündnisse. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand sichern sie sich 19 der 120 Sitze im Parlament. Damit verdoppeln sie ihr Ergebnis gegenüber der Parlamentswahl von 2022 nahezu.
In israelischen Medienberichten wird zudem auf Vermutungen der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verwiesen, wonach Staaten wie Katar und die Türkei Organisationen zur Steigerung der arabischen Wahlbeteiligung finanziert haben sollen. Öffentliche Beweise für eine ausländische Einflussnahme oder Verfehlungen arabischer Parteienvertreter wurden bislang nicht vorgelegt.
Ein leitender Polizeibeamter bezeichnete die Anschuldigungen laut Tageszeitung Haaretz als reine Propagandataktik ohne sachliche Grundlage. Im laufenden Wahlverfahren seien bei den Behörden sogar weniger Beschwerden über Unregelmäßigkeiten eingegangen als bei vorherigen Urnengängen.
Auch Dean Livne, der amtierende Generaldirektor der Wahlkommission, wies die Vorwürfe im Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen Sender Kan zurück. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass Stimmen im arabischen Wählersegment unrechtmäßig erlangt oder gefälscht worden seien.
Auslöser der Anschuldigungen ist der starke Zuwachs der vorwiegend arabisch geprägten Parteienbündnisse. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand sichern sie sich 19 der 120 Sitze im Parlament. Damit verdoppeln sie ihr Ergebnis gegenüber der Parlamentswahl von 2022 nahezu.
In israelischen Medienberichten wird zudem auf Vermutungen der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verwiesen, wonach Staaten wie Katar und die Türkei Organisationen zur Steigerung der arabischen Wahlbeteiligung finanziert haben sollen. Öffentliche Beweise für eine ausländische Einflussnahme oder Verfehlungen arabischer Parteienvertreter wurden bislang nicht vorgelegt.
Barbara Klimke
Netanjahu und Eisenkot suchen nach Israel-Wahl Partner
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und sein Herausforderer Gadi Eisenkot haben nach der Parlamentswahl erste Fühler nach möglichen Koalitionspartnern ausgestreckt. Zwar liegt Netanjahus rechtsreligiöses Lager nach Auszählung der meisten Stimmen vor dem Oppositionsblock. Eine klare Mehrheit für die Regierungsbildung zeichnet sich bislang jedoch nicht ab. An diesem Donnerstag wird das vorläufige amtliche Endergebnis erwartet.
Netanjahu habe bereits mit dem Vorsitzenden der Partei Religiöser Zionismus, Bezalel Smotrich, und dem Vorsitzenden der rechtsextremen Partei Ozma Jehudit, Itamar Ben-Gvir, gesprochen, berichtete das israelische Nachrichtenportal ynet. Beide sind schon jetzt Teil der Regierung. Im weiteren Verlauf wolle Netanjahu auch Gespräche mit den ultraorthodoxen Parteien führen, hieß es.
Auch Eisenkot bekräftigte auf der Plattform X seinen Willen, einen politischen Wandel herbeizuführen. Er wolle eine „zionistische Regierung“ bilden, die eine Wehrpflicht auch für ultraorthodoxe Männer anstrebe – ein heiß diskutiertes Streitthema in Israel. Er habe einen langen Tag mit zahlreichen Gesprächen hinter sich, schrieb Eisenkot. Und er spüre das Gewicht der Verantwortung und des Vertrauens, das Hunderttausende Bürger in ihn gesetzt hätten.
Obwohl die Wahl bereits am Dienstag stattfand, sind die Stimmen noch immer nicht komplett ausgezählt. Nach Auszählung von rund 90 Prozent der Stimmen kam Netanjahus Lager auf 53 der 120 Sitze im Parlament. Das ebenfalls mehrere Parteien vereinende Lager seines wichtigsten Rivalen, des früheren Militärchefs Gadi Eisenkot, holte demnach 48 Sitze.
Obwohl die Wahl bereits am Dienstag stattfand, sind die Stimmen noch immer nicht komplett ausgezählt. Nach Auszählung von rund 90 Prozent der Stimmen kam Netanjahus Lager auf 53 der 120 Sitze im Parlament. Das ebenfalls mehrere Parteien vereinende Lager seines wichtigsten Rivalen, des früheren Militärchefs Gadi Eisenkot, holte demnach 48 Sitze.
Berichte: Neue Bewegung in Friedensbemühungen im Iran-Krieg
In den festgefahrenen Friedensbemühungen im Iran-Krieg haben die US-Seite sowie Vermittler Medienberichten zufolge neue Anstrengungen unternommen. Zum einen soll US-Vizepräsident J. D. Vance einen Brief an Mohsen Resai, Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, geschrieben haben, um Rahmenbedingungen für Verhandlungen zu eruieren. Zum anderen sollen die Vermittler um Katar Iran dazu drängen, UN-Inspektoren Zugang zu den bombardierten Atomanlagen zu gewähren. Offizielle Bestätigungen liegen dafür nicht vor.
Wie das Wall Street Journal unter Verweis auf ungenannte Quellen berichtete, will Vance mit dem Brief in Erfahrung bringen, ob sich geplante Militärschläge gegen Iran noch auf diplomatischem Wege abwenden lassen. Zuletzt war immer wieder diskutiert worden, dass die USA möglicherweise mit Israel nach den US-Midterms in Iran angreifen könnten. Die Zwischenwahlen finden am Dienstag statt. In dem Brief soll es dem Bericht zufolge um Rahmenbedingungen für Verhandlungen gehen, nicht um einen konkreten Vorschlag für ein Ende des Krieges.
US-Präsident Donald Trump bestritt einen entsprechenden Inhalt des Briefes auf Nachfrage. Bei Vance' Initiative gehe es vielmehr darum, dass der Iran Hilfe bei der Beschaffung von medizinischen Hilfsgütern und anderen Dingen brauche. „Er hat mich gefragt, was ich davon halte, ich habe gesagt: „Wenn du das machen willst, ist das in Ordnung““.
Irans Außenminister Abbas Araghtschi teilte auf der Plattform X mit, trotz Kampfbereitschaft gebe Iran der Diplomatie weiter eine Chance. „Wir stehen weiterhin in engem und ständigem Kontakt mit Vermittlern, um Vorschläge zu prüfen, die die Umsetzung unseres Sieben-Tage-Plans in weniger als einer Woche gewährleisten können.“ Der Plan sieht eine schrittweise Deeskalation vor, wurde von Washington aber bisher abgelehnt.
Wie das Wall Street Journal unter Verweis auf ungenannte Quellen berichtete, will Vance mit dem Brief in Erfahrung bringen, ob sich geplante Militärschläge gegen Iran noch auf diplomatischem Wege abwenden lassen. Zuletzt war immer wieder diskutiert worden, dass die USA möglicherweise mit Israel nach den US-Midterms in Iran angreifen könnten. Die Zwischenwahlen finden am Dienstag statt. In dem Brief soll es dem Bericht zufolge um Rahmenbedingungen für Verhandlungen gehen, nicht um einen konkreten Vorschlag für ein Ende des Krieges.
US-Präsident Donald Trump bestritt einen entsprechenden Inhalt des Briefes auf Nachfrage. Bei Vance' Initiative gehe es vielmehr darum, dass der Iran Hilfe bei der Beschaffung von medizinischen Hilfsgütern und anderen Dingen brauche. „Er hat mich gefragt, was ich davon halte, ich habe gesagt: „Wenn du das machen willst, ist das in Ordnung““.
Irans Außenminister Abbas Araghtschi teilte auf der Plattform X mit, trotz Kampfbereitschaft gebe Iran der Diplomatie weiter eine Chance. „Wir stehen weiterhin in engem und ständigem Kontakt mit Vermittlern, um Vorschläge zu prüfen, die die Umsetzung unseres Sieben-Tage-Plans in weniger als einer Woche gewährleisten können.“ Der Plan sieht eine schrittweise Deeskalation vor, wurde von Washington aber bisher abgelehnt.
Netanjahus Likud wirft arabischen Parteien Wahlbetrug vor
Die rechtskonservative Likud-Partei des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu hat arabischen Parteien in scharfen Worten Wahlbetrug vorgeworfen - die Vorwürfe lassen sich allerdings bislang nicht unabhängig überprüfen. „Die Wahlen im Staat Israel wurden von arabischen Parteien gestohlen, die den Terrorismus und die Vernichtung des jüdischen Staates unterstützen“, hieß es in einer Mitteilung der Partei. Es war die Rede von „schweren Straftaten“, darunter „Bestechung, Drohungen, Gewalt, Fälschungen und der Einsatz verbotener Software zur Mobilisierung von Wählern“.
Die Likud-Partei habe der Polizei, dem Inlandsgeheimdienst Schin Bet und dem Zentralen Wahlkomitee „Hunderte Zeugenaussagen und Beweise für Wahlbetrug in zahlreichen arabischen Wahllokalen“ übermittelt, hieß es weiter. Die Partei Netanjahus forderte von den Sicherheitskräften eine umfassende Untersuchung und eine „konsequente strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen“. Nach Darstellung der Likud-Partei sei die Integrität der Wahlen in Israel „massiv beeinträchtigt“ worden. Das Wahlkomitee teilte nach Angaben des Nachrichtenportals ynet mit, es werde die Beschwerde prüfen.
Die Likud-Partei habe der Polizei, dem Inlandsgeheimdienst Schin Bet und dem Zentralen Wahlkomitee „Hunderte Zeugenaussagen und Beweise für Wahlbetrug in zahlreichen arabischen Wahllokalen“ übermittelt, hieß es weiter. Die Partei Netanjahus forderte von den Sicherheitskräften eine umfassende Untersuchung und eine „konsequente strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen“. Nach Darstellung der Likud-Partei sei die Integrität der Wahlen in Israel „massiv beeinträchtigt“ worden. Das Wahlkomitee teilte nach Angaben des Nachrichtenportals ynet mit, es werde die Beschwerde prüfen.
Jemenitische Huthi greifen Flughafen in Aden an
Die Huthi-Rebellen in Jemen haben nach Angaben der international anerkannten Regierung erneut den internationalen Flughafen der südlichen Hafenstadt Aden angegriffen. Die staatliche Nachrichtenagentur Saba berichtete unter Berufung auf das Verkehrsministerium, der Flughafen sei mit mehreren ballistischen Raketen angegriffen worden. In den vergangenen Tagen sei der Flughafen bereits sechsmal attackiert worden.
Die wiederholten Angriffe auf die wichtige zivile Einrichtung gefährdeten das Leben von Passagieren, Besatzungsmitgliedern und Flughafenpersonal, hieß es in der Erklärung. Zudem könnten sie den Reiseverkehr sowie humanitäre Hilfsmaßnahmen beeinträchtigen. Das Ministerium machte die Huthi für die Angriffe und deren Folgen verantwortlich. Angaben zu Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht.
Die wiederholten Angriffe auf die wichtige zivile Einrichtung gefährdeten das Leben von Passagieren, Besatzungsmitgliedern und Flughafenpersonal, hieß es in der Erklärung. Zudem könnten sie den Reiseverkehr sowie humanitäre Hilfsmaßnahmen beeinträchtigen. Das Ministerium machte die Huthi für die Angriffe und deren Folgen verantwortlich. Angaben zu Schäden oder Opfer gab es zunächst nicht.
Die Huthi hatten zuvor zur Evakuierung des Flughafens aufgerufen. Zur Begründung hieß es, ein saudisches Militärtransportflugzeug bringe angeblich Waffen zu dem Flughafen. Saudi-Arabien äußerte sich dazu nicht.