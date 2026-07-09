Hormus-Schiffsverkehr kommt fast zum Erliegen – Ölpreise steigen

Der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus ist am Donnerstag nahezu zum Erliegen gekommen, nachdem die USA Iran den zweiten Tag in Folge angegriffen haben. Die Ölpreise setzten ihren Anstieg fort. Die Rohölsorte Brent verteuerte sich um bis zu 1,5 Prozent auf mehr als 79 Dollar je Barrel, nachdem der Preis am Mittwoch bereits um mehr als 5 Prozent gestiegen war. Die Rohölsorte West Texas Intermediate notierte nahe 74 Dollar.



Beobachtbare Schiffsbewegungen in der weltweit wichtigsten Energietransportroute fanden laut Positionsdaten überwiegend auf einer vom Iran genehmigten Route näher an der Nordseite der Wasserstraße statt. Dagegen blieb der von den USA unterstützte omanische Korridor ruhig. Unter den größeren Schiffen wurde in der Straße von Hormus lediglich ein mit US-Sanktionen belegter Supertanker auf dem Weg aus dem Persischen Golf sowie ein unter iranischer Flagge fahrendes Containerschiff beobachtet. Allerdings ist es möglich, dass einige Schiffe die Meerenge mit abgeschalteten Transpondern durchqueren.



Am Mittwoch passierten etwa 14 Frachtschiffe mit Rohstoffen die Meerenge in beide Richtungen – so wenige wie noch nie seit dem vorläufigen Friedensabkommen Mitte Juni.



In den drei Wochen seit der Einigung zwischen den USA und Iran auf ein Interimsabkommen zur Wiederöffnung der Straße von Hormus lag die durchschnittliche Zahl der täglichen Transitfahrten von Rohstoffschiffen laut Daten von Kpler bei 34. Den Höchstwert erreichte sie am 24. Juni mit 59. Während des Krieges waren es an den meisten Tagen unter 20.