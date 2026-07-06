Pistorius erteilt vorerst Absage an Marine-Einsatz in Straße von Hormus

Kurz vor dem Nato-Gipfel in Ankara hat Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) dem Marine-Einsatz in der Straße von Hormus vorerst eine Absage erteilt. "Im Augenblick gibt es kein Szenario, das ich sehe, in den nächsten Tagen oder Wochen, dass der Korken schnell aus der Flasche kommt und wir in die Straße von Hormus einfahren könnten, um Minen zu räumen", sagte er während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin.



Bereits vor zwei Wochen hatte die Bundesregierung das Minenjagdboot Fulda und das Versorgungsschiff Mosel für eine mögliche Minenräumung in die Region gesendet. Dort warten sie momentan vor Dschibuti auf einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus. "Sie werden nicht unendlich warten", sagte der Verteidigungsminister nun. Schließlich sei es derzeit nicht absehbar, dass die Bedingungen für einen Militäreinsatz zur Sicherung des wichtigen Handelswegs bald erfüllt würden. Diese Bedingungen beinhalten etwa ein dauerhaftes Ende der Kampfhandlungen, die Zustimmung des Bundestags, aber auch die Zustimmung der direkten Anrainer Oman und Iran.



Doch am Montag hatte Iran eine internationale Beteiligung an der Minenräumung in der Straße von Hormus abgelehnt. Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi schrieb auf X, der von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagene Einsatz mit Partnerstaaten verstoße gegen das bestehende Rahmenabkommen. Dieses sehe vor, dass die Verantwortung für die Minenräumung ausschließlich bei Iran liege. Laut Gharibabadi werde Teheran eine gemeinsame Operation niemals zulassen. Daher sei eine Marine-Mission laut Pistorius "überhaupt nicht in Sicht." Noch im Sommer werde die Bundesregierung eine Entscheidung treffen, "dass im Zweifel unsere Soldaten ihren Sommer bei 40 Grad in Berlin statt bei knapp 50 in Dschibuti verbringen."