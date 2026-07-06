Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Zweiter Tag der öffentlichen Trauerfeiern: Totengebet für Chamenei in Teheran abgehalten
Neue Initiative: Frankreich und Großbritannien wollen Straße von Hormus mit Oman absichern
Öffentliche Trauerfeier für Chamenei in Teheran hat begonnen
Vor Trauerfeierlichkeiten für Chamenei: Iran empfängt zahlreiche Staatsgäste
Vermittler: Indirekte USA-Iran-Gespräche positiv verlaufen
Ulrike Putz
Außenminister Wadephul: Iran soll für Minenräumung zahlen
Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hat eine finanzielle Beteiligung Irans an einer möglichen europäischen Minenräummission in der Straße von Hormus ins Gespräch gebracht. „Iran hat rechtswidrig eine internationale Seefahrtsstraße vermint", sagte Wadephul der Zeitung Handelsblatt am Montag einem Vorabbericht zufolge. Zwar werde Deutschland bei einer Räumung der Fahrrinne durch europäische Staaten vorerst keine Gebühren verlangen. Im Grunde sei dies jedoch gerechtfertigt, erklärte der Minister weiter. Iran müsse dafür aufkommen, da ein vom dortigen Regime angerichteter Schaden beseitigt werde. Eine Entscheidung über eine Beteiligung der Bundeswehr an dem Einsatz solle noch im Sommer fallen.
Newsdesk
Iran: Seehandel mit Katar wieder angelaufen
Iran hat den Seehandel mit dem Golfemirat Katar nach eigenen Angaben wieder aufgenommen. Der iranische Handelsattaché in Doha, Abbas Abdolchani, sagte zu staatlichen Medien, der Schiffsverkehr zwischen dem iranischen Hafen Dajjer und dem katarischen Hafen Al-Ruwais sei wieder angelaufen. Vorausgegangen sei eine Abstimmung zwischen der iranischen Botschaft in Doha und den katarischen Behörden.
Im Zuge des Iran-Kriegs und der faktischen Blockade der Straße von Hormus war der Schiffsverkehr in dem Gebiet stark eingeschränkt worden. Auf Angriffe der USA reagierte Iran auch mit dem Beschuss von US-Alliierten in der Region. Zuletzt gab es Zeichen der Entspannung.
Im Zuge des Iran-Kriegs und der faktischen Blockade der Straße von Hormus war der Schiffsverkehr in dem Gebiet stark eingeschränkt worden. Auf Angriffe der USA reagierte Iran auch mit dem Beschuss von US-Alliierten in der Region. Zuletzt gab es Zeichen der Entspannung.
Zweiter Tag der öffentlichen Trauerfeiern: Totengebet für Chamenei in Teheran abgehalten
In Iran hat ein hochrangiger Geistlicher das Totengebet für den im Krieg getöteten obersten Führer Ali Chamenei geleitet. Am zweiten Tag der öffentlichen Trauerfeiern trat der 97-jährige Großayatollah Dschafar Sobhani dabei als Vorbeter auf, wie auf Aufnahmen des Staatsfernsehens zu sehen ist.
Chamenei war am 28. Februar durch einen israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in Irans Hauptstadt getötet worden. Sein Leichnam bleibt noch bis Montag in Teheran. Danach sind Zeremonien in der Pilgerstadt Ghom und dem Nachbarland Irak geplant, ehe Chamenei am Donnerstag in seiner Heimatstadt Maschhad beigesetzt werden soll.
Unterdessen wurde in Iran darüber spekuliert, ob Chameneis Sohn und Nachfolger Modschtaba bei den Trauerzeremonien erstmals nach seiner Ernennung öffentlich auftritt. Iranischen Medien zufolge ist nicht vorgesehen, dass der 56-Jährige ein Gebet leitet.
In Ghom soll der einflussreiche Ayatollah Makarem Schirasi (99) das Gebet leiten, in Maschhad Nuri Hamedani (101).
Chamenei war am 28. Februar durch einen israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in Irans Hauptstadt getötet worden. Sein Leichnam bleibt noch bis Montag in Teheran. Danach sind Zeremonien in der Pilgerstadt Ghom und dem Nachbarland Irak geplant, ehe Chamenei am Donnerstag in seiner Heimatstadt Maschhad beigesetzt werden soll.
Unterdessen wurde in Iran darüber spekuliert, ob Chameneis Sohn und Nachfolger Modschtaba bei den Trauerzeremonien erstmals nach seiner Ernennung öffentlich auftritt. Iranischen Medien zufolge ist nicht vorgesehen, dass der 56-Jährige ein Gebet leitet.
In Ghom soll der einflussreiche Ayatollah Makarem Schirasi (99) das Gebet leiten, in Maschhad Nuri Hamedani (101).
Ein Geistlicher leitet in Teheran ein Gebet während der Trauerfeierlichkeiten für Chamenei und Mitglieder seiner Familie. Foto: Altaf Qadri/AP/dpa
Neue Initiative: Frankreich und Großbritannien wollen Straße von Hormus mit Oman absichern
Nach der iranischen Ablehnung einer internationalen Marinemission in der Straße von Hormus wollen Frankreich und Großbritannien mit dem Oman eine sichere Schifffahrt durch die Meerenge gewährleisten. „Das Sultanat Oman hat sich bereit erklärt, mit Frankreich und dem Vereinigten Königreich zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit der Schifffahrt in seinen Hoheitsgewässern zu gewährleisten“, teilten Paris und London in einer gemeinsamen Erklärung mit.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einer „positiven Entwicklung“ nach „konstruktiven Gesprächen“ mit dem Sultan von Oman am Montag dieser Woche, weshalb Frankreich die Präsenz seiner Marine in der Region anpasse. Der Flugzeugträger Charles de Gaulle kehre in seinen Heimathafen in Toulon zurück, während die französischen Minenräumkräfte und ihre Eskorte weiterhin vor Ort bereitstünden, um gemeinsam mit Partnern einzugreifen. Bereits nach dem Treffen mit dem Sultan hatte Macron von einer gemeinsamen Minenräumung mit dem Oman und internationalen Partnern in der Straße von Hormus gesprochen.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach von einer „positiven Entwicklung“ nach „konstruktiven Gesprächen“ mit dem Sultan von Oman am Montag dieser Woche, weshalb Frankreich die Präsenz seiner Marine in der Region anpasse. Der Flugzeugträger Charles de Gaulle kehre in seinen Heimathafen in Toulon zurück, während die französischen Minenräumkräfte und ihre Eskorte weiterhin vor Ort bereitstünden, um gemeinsam mit Partnern einzugreifen. Bereits nach dem Treffen mit dem Sultan hatte Macron von einer gemeinsamen Minenräumung mit dem Oman und internationalen Partnern in der Straße von Hormus gesprochen.
Wie schon am Montag hat Iran die britisch-französische Initiative entschieden zurückgewiesen und vor jeglichen ausländischen Machtdemonstrationen gewarnt. „Die Straße von Hormus ist kein Aufmarschgebiet für militärische Machtdemonstrationen nichtregionaler Mächte“, schrieb Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi auf der Plattform X. Die Sicherheit der Meerenge liege ausschließlich bei den beiden Anrainerstaaten Iran und Oman. Teheran fungiere als „verantwortungsvoller Garant“ für die Sicherheit der Wasserstraße und warne eindringlich vor den Folgen solchen „Abenteurertums“, so der Vizeminister.
Während die Machthaber in Teheran die Durchfahrt durch die Straße von Hormus kontrollieren und dafür Gebühren erheben wollen, geht es den USA und weiteren Ländern um eine uneingeschränkte und gebührenfreie Durchfahrt. Irans Revolutionsgarde warnte, dass Durchfahrten nur auf von Teheran festgelegten Routen sicher seien. Ein Handelsschiff, das die Straße von Hormus unter Nutzung der Küstenverkehrszone vor Oman durchfuhr, wurde kürzlich angegriffen. Der neue französisch-britische Vorstoß unter Einbeziehung des Oman würde eine Absicherung dieser Küstenverkehrszone bedeuten.
Eine Abkehr von der ursprünglich geplanten internationalen Marinemission, deren Umsetzung bislang nicht absehbar ist, sollen die gemeinsamen Planungen mit dem Oman nicht sein. „Frankreich und das Vereinigte Königreich sind ebenfalls bereit, eine umfassendere multinationale Militärmission zur Unterstützung der Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus zu entsenden“, hieß es in der Erklärung weiter.
Während die Machthaber in Teheran die Durchfahrt durch die Straße von Hormus kontrollieren und dafür Gebühren erheben wollen, geht es den USA und weiteren Ländern um eine uneingeschränkte und gebührenfreie Durchfahrt. Irans Revolutionsgarde warnte, dass Durchfahrten nur auf von Teheran festgelegten Routen sicher seien. Ein Handelsschiff, das die Straße von Hormus unter Nutzung der Küstenverkehrszone vor Oman durchfuhr, wurde kürzlich angegriffen. Der neue französisch-britische Vorstoß unter Einbeziehung des Oman würde eine Absicherung dieser Küstenverkehrszone bedeuten.
Eine Abkehr von der ursprünglich geplanten internationalen Marinemission, deren Umsetzung bislang nicht absehbar ist, sollen die gemeinsamen Planungen mit dem Oman nicht sein. „Frankreich und das Vereinigte Königreich sind ebenfalls bereit, eine umfassendere multinationale Militärmission zur Unterstützung der Freiheit der Schifffahrt in der Straße von Hormus zu entsenden“, hieß es in der Erklärung weiter.
Öffentliche Trauerfeier für Chamenei in Teheran hat begonnen
In der iranischen Hauptstadt Teheran haben die öffentlichen Trauerfeiern für den im Krieg getöteten obersten Führer Ayatollah Ali Chamenei begonnen. Aufnahmen im Staatsfernsehen zeigten den Sarg des Religionsführers aufgebahrt in der Großmoschee Mosalla. Zahlreiche Anhänger strömten bereits seit der Dämmerung zum Veranstaltungsort.
Chameneis Leichnam bleibt zunächst drei Tage in Teheran. Anschließend sind Trauerzeremonien in der Pilgerstadt Ghom sowie im Irak geplant. Am Donnerstag soll er in seiner Heimatstadt Maschhad beigesetzt werden.
Chamenei war am 28. Februar bei einem gezielten israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in der iranischen Hauptstadt getötet worden.
Chameneis Leichnam bleibt zunächst drei Tage in Teheran. Anschließend sind Trauerzeremonien in der Pilgerstadt Ghom sowie im Irak geplant. Am Donnerstag soll er in seiner Heimatstadt Maschhad beigesetzt werden.
Chamenei war am 28. Februar bei einem gezielten israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in der iranischen Hauptstadt getötet worden.
Vor Trauerfeierlichkeiten für Chamenei: Iran empfängt zahlreiche Staatsgäste
Iran hat kurz vor Beginn der Trauerfeiern für den getöteten obersten Führer Ayatollah Ali Chamenei zahlreiche Staatsgäste empfangen. Das Staatsfernsehen zeigte, wie Regierungsvertreter aus China, Belarus, dem Irak und Turkmenistan in der Hauptstadt Teheran landeten. An diesem Samstag beginnen in Teheran die offiziellen Trauerfeierlichkeiten. Es werden mehrere Millionen Menschen aus Iran und seinen Nachbarländern erwartet. Bis zu seinem Tod regierte Chamenei Iran mit absoluter Härte.
Während der Trauerfeiern werden mehr als 65 000 Sicherheitskräfte in den Metropolen im Einsatz sein, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf den Kommandeur der Ordnungskräfte. Zur Sicherung der betroffenen Provinzen werden demnach weitere 200 000 Kräfte stationiert.
Chamenei war am 28. Februar durch einen israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in Irans Hauptstadt gezielt getötet worden. Mehr als fünf Wochen führten die USA und Israel daraufhin Krieg gegen Iran, bis sich Vertreter aus Washington und Teheran Anfang April auf eine Waffenruhe einigten. Auch Dutzende iranische Generäle und einflussreiche Politiker wurden getötet. Chameneis Sohn und Nachfolger Modschtaba Chamenei wurde bei dem Angriff ebenfalls verletzt und ist seither nicht mehr öffentlich aufgetreten.
Während der Trauerfeiern werden mehr als 65 000 Sicherheitskräfte in den Metropolen im Einsatz sein, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf den Kommandeur der Ordnungskräfte. Zur Sicherung der betroffenen Provinzen werden demnach weitere 200 000 Kräfte stationiert.
Chamenei war am 28. Februar durch einen israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in Irans Hauptstadt gezielt getötet worden. Mehr als fünf Wochen führten die USA und Israel daraufhin Krieg gegen Iran, bis sich Vertreter aus Washington und Teheran Anfang April auf eine Waffenruhe einigten. Auch Dutzende iranische Generäle und einflussreiche Politiker wurden getötet. Chameneis Sohn und Nachfolger Modschtaba Chamenei wurde bei dem Angriff ebenfalls verletzt und ist seither nicht mehr öffentlich aufgetreten.
Die Beisetzung Chameneis kommt für die Islamische Republik in einem kritischen Moment. Die Führung um die Kleriker und die Revolutionsgarden sieht sich nach dem überstandenen Krieg gestärkt. Experten zufolge ist der Rückhalt in der Bevölkerung jedoch äußerst gering. Jahrelange Sanktionen haben die Wirtschaft gelähmt, und landesweite Proteste wurden mit zunehmender Gewalt niedergeschlagen, was im Januar in der Tötung Tausender Demonstranten gipfelte.
Die Zeremonien dauern bis Montag an. Chameneis Leichnam soll dann in die Pilgerstadt Ghom und in den Irak gebracht werden, ehe er am kommenden Donnerstag in seiner Heimatstadt Maschhad beerdigt wird. Aus Sicherheitsgründen will Iran für mehrere Tage seinen Luftraum sperren.
Die Zeremonien dauern bis Montag an. Chameneis Leichnam soll dann in die Pilgerstadt Ghom und in den Irak gebracht werden, ehe er am kommenden Donnerstag in seiner Heimatstadt Maschhad beerdigt wird. Aus Sicherheitsgründen will Iran für mehrere Tage seinen Luftraum sperren.
Vermittler: Indirekte USA-Iran-Gespräche positiv verlaufen
Die USA und Iran haben nach Darstellung der Vermittlerstaaten Katar und Pakistan in indirekten Gesprächen Fortschritte erzielt. Bei Fragen im Zusammenhang mit dem vor zwei Wochen vereinbarten Rahmenabkommen zur Beendigung des Iran-Krieges seien „positive Fortschritte“ erzielt worden. Das teilte der katarische Außenamtssprecher Madschid al-Ansari nach Abschluss der in der katarischen Hauptstadt Doha getrennt geführten Unterredungen mit Unterhändlern der beiden Konfliktparteien mit.
Es sei vereinbart worden, die Gespräche fortzusetzen, schrieb al-Ansari auf der Onlineplattform X. Der nächste Termin solle so bald wie möglich nach den Trauerzeremonien für das getötete iranische Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Chamenei und seiner Beisetzung angesetzt werden. Die Zeremonien beginnen iranischen Berichten zufolge am 4. Juli in der Hauptstadt Teheran und der Pilgerstadt Ghom. Das Begräbnis soll am 9. Juli in Chameneis Geburtsstadt Maschhad im Nordosten des Landes stattfinden.
Es sei vereinbart worden, die Gespräche fortzusetzen, schrieb al-Ansari auf der Onlineplattform X. Der nächste Termin solle so bald wie möglich nach den Trauerzeremonien für das getötete iranische Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Chamenei und seiner Beisetzung angesetzt werden. Die Zeremonien beginnen iranischen Berichten zufolge am 4. Juli in der Hauptstadt Teheran und der Pilgerstadt Ghom. Das Begräbnis soll am 9. Juli in Chameneis Geburtsstadt Maschhad im Nordosten des Landes stattfinden.
Ulrike Putz
Drohnenangriff auf Lager iranischer Kurden im Nordirak
Eine mit Sprengstoff beladene Drohne hat irakischen Sicherheitskreisen zufolge ein Lager einer iranisch-kurdischen Oppositionsgruppe im Nordirak angegriffen. Bei dem Vorfall im Bezirk Koysandschaq östlich von Erbil ist den Angaben nach ein Feuer ausgebrochen. Berichte über mögliche Opfer liegen zunächst nicht vor. Auch ist unklar, wer für den Angriff verantwortlich ist.
US-Hubschrauber notgelandet - Besatzungsmitglied vermisst
Nach der Notlandung eines Helikopters im Arabischen Meer sucht die US-Marine nach einem vermissten Besatzungsmitglied. Am frühen Morgen (US-Ostküstenzeit) habe ein Helikopter des Typs MH-60S Sea Hawk dort eine Notlandung vorgenommen, Hinweise auf eine feindliche Handlung als Ursache gebe es nicht, teilten die Marine-Streitkräfte des für den Nahen Osten zuständigen Regionalkommandos (Centcom) auf der Plattform X mit. Nach einem der vier Besatzungsmitglieder des Hubschraubers werde noch gesucht, die anderen drei seien bereits gefunden worden, hieß es. Sie befinden sich demnach in stabilem Zustand auf dem Flugzeugträger „USS George H.W. Bush“. Diesen hatten die USA im Zuge des Iran-Kriegs in die Region verlegt. Die Ursache des Vorfalls wird nach Angaben des US-Militärs aktuell untersucht.
Ein Sea-Hawk-Hubschrauber startet vom Deck des Flugzeugträgers USS Gerald R. Ford (Archivbild). Ein ähnlicher Typ musste nun im Arabischen Meer notlanden. Getty Images
Pistorius erteilt vorerst Absage an Marine-Einsatz in Straße von Hormus
Kurz vor dem Nato-Gipfel in Ankara hat Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) dem Marine-Einsatz in der Straße von Hormus vorerst eine Absage erteilt. "Im Augenblick gibt es kein Szenario, das ich sehe, in den nächsten Tagen oder Wochen, dass der Korken schnell aus der Flasche kommt und wir in die Straße von Hormus einfahren könnten, um Minen zu räumen", sagte er während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin.
Bereits vor zwei Wochen hatte die Bundesregierung das Minenjagdboot Fulda und das Versorgungsschiff Mosel für eine mögliche Minenräumung in die Region gesendet. Dort warten sie momentan vor Dschibuti auf einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus. "Sie werden nicht unendlich warten", sagte der Verteidigungsminister nun. Schließlich sei es derzeit nicht absehbar, dass die Bedingungen für einen Militäreinsatz zur Sicherung des wichtigen Handelswegs bald erfüllt würden. Diese Bedingungen beinhalten etwa ein dauerhaftes Ende der Kampfhandlungen, die Zustimmung des Bundestags, aber auch die Zustimmung der direkten Anrainer Oman und Iran.
Doch am Montag hatte Iran eine internationale Beteiligung an der Minenräumung in der Straße von Hormus abgelehnt. Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi schrieb auf X, der von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagene Einsatz mit Partnerstaaten verstoße gegen das bestehende Rahmenabkommen. Dieses sehe vor, dass die Verantwortung für die Minenräumung ausschließlich bei Iran liege. Laut Gharibabadi werde Teheran eine gemeinsame Operation niemals zulassen. Daher sei eine Marine-Mission laut Pistorius "überhaupt nicht in Sicht." Noch im Sommer werde die Bundesregierung eine Entscheidung treffen, "dass im Zweifel unsere Soldaten ihren Sommer bei 40 Grad in Berlin statt bei knapp 50 in Dschibuti verbringen."
Bereits vor zwei Wochen hatte die Bundesregierung das Minenjagdboot Fulda und das Versorgungsschiff Mosel für eine mögliche Minenräumung in die Region gesendet. Dort warten sie momentan vor Dschibuti auf einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus. "Sie werden nicht unendlich warten", sagte der Verteidigungsminister nun. Schließlich sei es derzeit nicht absehbar, dass die Bedingungen für einen Militäreinsatz zur Sicherung des wichtigen Handelswegs bald erfüllt würden. Diese Bedingungen beinhalten etwa ein dauerhaftes Ende der Kampfhandlungen, die Zustimmung des Bundestags, aber auch die Zustimmung der direkten Anrainer Oman und Iran.
Doch am Montag hatte Iran eine internationale Beteiligung an der Minenräumung in der Straße von Hormus abgelehnt. Vizeaußenminister Kasem Gharibabadi schrieb auf X, der von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagene Einsatz mit Partnerstaaten verstoße gegen das bestehende Rahmenabkommen. Dieses sehe vor, dass die Verantwortung für die Minenräumung ausschließlich bei Iran liege. Laut Gharibabadi werde Teheran eine gemeinsame Operation niemals zulassen. Daher sei eine Marine-Mission laut Pistorius "überhaupt nicht in Sicht." Noch im Sommer werde die Bundesregierung eine Entscheidung treffen, "dass im Zweifel unsere Soldaten ihren Sommer bei 40 Grad in Berlin statt bei knapp 50 in Dschibuti verbringen."
„New York Times“: Iran und Oman wollen in der Straße von Hormus künftig Gebühren erheben
Iran und Oman treiben laut New York Times Pläne voran, Schiffe für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus künftig bezahlen zu lassen – trotz Widerspruchs aus Washington. Oman hat laut dem Bericht den USA und anderen westlichen Verbündeten einen Vorschlag übermittelt, dem zufolge Reedereien sogenannte Servicegebühren entrichten sollen. Das berichtet die New York Times unter Berufung auf einen iranischen Regierungsvertreter sowie vier mit dem Vorgang vertraute Diplomaten, die anonym bleiben wollten.
Ob die Gebühren freiwillig oder verpflichtend sein sollen, scheint noch strittig. Oman und ein regionaler Diplomat sprechen gegenüber der Zeitung von freiwilligen Abgaben; iranische Offizielle hingegen wollen die Nutzung der Seestraße in jedem Fall gebührenpflichtig machen. US-Außenminister Marco Rubio sagte vergangene Woche in Bahrain vor Reportern, die USA würden jede Form der Monetarisierung der Meerenge ablehnen – egal ob man es „Gebühr, Maut oder Spende“ nenne.
Das Rahmenabkommen, das die USA und Iran in diesem Monat unterzeichneten, garantiert die freie Durchfahrt kommerzieller Schiffe – allerdings nur für 60 Tage, während die Verhandlungen über eine dauerhafte Regelung laufen. Irans Außenminister Abbas Araghtschi erklärte im iranischen Staatsfernsehen, die Straße von Hormus werde nicht in den Vorkriegsstatus zurückkehren. Zuletzt eskalierte die Lage erneut: Iran griff ein Frachtschiff in der Meerenge an.
Ob die Gebühren freiwillig oder verpflichtend sein sollen, scheint noch strittig. Oman und ein regionaler Diplomat sprechen gegenüber der Zeitung von freiwilligen Abgaben; iranische Offizielle hingegen wollen die Nutzung der Seestraße in jedem Fall gebührenpflichtig machen. US-Außenminister Marco Rubio sagte vergangene Woche in Bahrain vor Reportern, die USA würden jede Form der Monetarisierung der Meerenge ablehnen – egal ob man es „Gebühr, Maut oder Spende“ nenne.
Das Rahmenabkommen, das die USA und Iran in diesem Monat unterzeichneten, garantiert die freie Durchfahrt kommerzieller Schiffe – allerdings nur für 60 Tage, während die Verhandlungen über eine dauerhafte Regelung laufen. Irans Außenminister Abbas Araghtschi erklärte im iranischen Staatsfernsehen, die Straße von Hormus werde nicht in den Vorkriegsstatus zurückkehren. Zuletzt eskalierte die Lage erneut: Iran griff ein Frachtschiff in der Meerenge an.
USA melden positive Iran-Gespräche in Doha
Die US-Unterhändler Jared Kushner und Steve Witkoff haben in Katar positive Gespräche mit regionalen Führungspersonen geführt, auch die technischen Verhandlungen mit Iran kommen voran. Dies teilt ein hochrangiger Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Bloomberg mit.
Die beiden US-Vertreter waren nach Doha gereist, nachdem die USA und Iran vereinbart hatten, ihre erneuten Angriffe einzustellen. Die indirekten Gespräche zielen auf ein langfristiges Friedensabkommen ab. Ein Anfang des Monats unterzeichnetes Übergangsabkommen hatte eine 60-tägige Verhandlungsphase eröffnet, die zuletzt durch diverse Angriffe rund um die Straße von Hormus einen Rückschlag erlitten hatte. Wie zuvor erwartet, trafen Trumps Vertreter in Doha ihre iranischen Gegenüber nicht direkt.
Laut Wall Street Journal hat Trump indes entschieden, keine breite Militärkampagne wieder aufzunehmen, und seinem Stab mitgeteilt, es störe ihn nicht, wenn sich die Verhandlungen über die Frist am 18. August hinauszögen. Ungelöst bleiben zentrale Streitpunkte: die Freigabe iranischer Vermögenswerte in Milliardenhöhe sowie die künftige Kontrolle der Meerenge. Iran besteht offenbar weiter auf Kontrolle über den Schiffsverkehr und deutet an, dass Schiffe für die Durchfahrt Gebühren zahlen könnten – ein Vorschlag, dem sich die USA, Europa und die meisten arabischen Golfstaaten entschieden widersetzen. Das Übergangsabkommen sieht für 60 Tage keine Gebühren vor, lässt eine spätere Erhebung aber offen.
Die beiden US-Vertreter waren nach Doha gereist, nachdem die USA und Iran vereinbart hatten, ihre erneuten Angriffe einzustellen. Die indirekten Gespräche zielen auf ein langfristiges Friedensabkommen ab. Ein Anfang des Monats unterzeichnetes Übergangsabkommen hatte eine 60-tägige Verhandlungsphase eröffnet, die zuletzt durch diverse Angriffe rund um die Straße von Hormus einen Rückschlag erlitten hatte. Wie zuvor erwartet, trafen Trumps Vertreter in Doha ihre iranischen Gegenüber nicht direkt.
Laut Wall Street Journal hat Trump indes entschieden, keine breite Militärkampagne wieder aufzunehmen, und seinem Stab mitgeteilt, es störe ihn nicht, wenn sich die Verhandlungen über die Frist am 18. August hinauszögen. Ungelöst bleiben zentrale Streitpunkte: die Freigabe iranischer Vermögenswerte in Milliardenhöhe sowie die künftige Kontrolle der Meerenge. Iran besteht offenbar weiter auf Kontrolle über den Schiffsverkehr und deutet an, dass Schiffe für die Durchfahrt Gebühren zahlen könnten – ein Vorschlag, dem sich die USA, Europa und die meisten arabischen Golfstaaten entschieden widersetzen. Das Übergangsabkommen sieht für 60 Tage keine Gebühren vor, lässt eine spätere Erhebung aber offen.
US-Bürger in Israel wegen angeblicher Spionage für Iran festgenommen
Die israelische Polizei hat einen 20 Jahre alten US-Bürger wegen des Verdachts auf Spionage für den iranischen Geheimdienst festgenommen. Wie israelische Zeitungen unter Berufung auf die Polizei mitteilten, hat der Mann aus dem Großraum Jerusalem „sensible Orte“ in Israel fotografiert und gefilmt. Er soll dafür pro Auftrag bis zu Hunderte Dollar erhalten haben. Der Mann solle jetzt wegen Kontaktaufnahme zu einem ausländischen Agenten und Gefährdung der nationalen Sicherheit Israels angeklagt werden.
Die Polizei teilte weiter mit, dass der Mann bereits am 9. Juni in Zusammenarbeit mit dem israelischen Inlandsgeheimdienst Shin Bet nach Hinweisen internationaler Sicherheitsdiensten in Gewahrsam genommen wurde. Welche ausländischen Geheimdienste dabei mitwirkten, wurde nicht genannt.
Die Polizei teilte weiter mit, dass der Mann bereits am 9. Juni in Zusammenarbeit mit dem israelischen Inlandsgeheimdienst Shin Bet nach Hinweisen internationaler Sicherheitsdiensten in Gewahrsam genommen wurde. Welche ausländischen Geheimdienste dabei mitwirkten, wurde nicht genannt.
Iran kündigt Gespräche mit Katar über eingefrorene Gelder an
Teheran will mit dem Vermittler Katar über die Umsetzung des Übergangsabkommens mit den USA beraten. Ein Hauptthema der Gespräche am Mittwoch ist die Freigabe eingefrorener iranischer Gelder, wie das iranische Außenministerium mitteilt. Treffen mit Vertretern der US-Regierung seien in den kommenden Tagen nicht geplant. Dem katarischen Außenministerium zufolge sind sechs Milliarden Dollar an eingefrorenen iranischen Geldern in Katar noch nicht nach Teheran überwiesen worden.
Katar: Kein Treffen zwischen Vertretern von USA und Iran geplant
Am gestrigen Montag hatte US-Präsident Donald Trump erneut Gespräche zwischen den USA und Iran in Doha angekündigt. Nun korrigiert ein Sprecher des katarischen Außenministeriums: Zwar seien Trumps Schwiegersohn, Jared Kushner, und der US-Sondergesandte Steve Witkoff im Land, ein Treffen mit iranischen Vertretern sei für Dienstag aber nicht geplant. Die US-Vertreter würden nur Vermittler treffen, um über Fortschritte in den Verhandlungen zum Krieg zu sprechen. „Wir erwarten im Moment keine hochrangigen iranischen Vertreter“, sagte der Sprecher.
Von iranischer Seite hieß es bereits gestern, eine Gesprächsrunde werde erst stattfinden, „sobald die Voraussetzungen geschaffen sind“ und man sich einig sei über Termin und Ort. Dem katarischen Sprecher zufolge seien die Fortschritte in den Verhandlungen eng verbunden mit der Frage eingefrorener Vermögenswerte Irans im Ausland, auf deren Freigabe Teheran drängt. Bisher habe dazu aber kein Transfer von Geldern stattgefunden.
Von iranischer Seite hieß es bereits gestern, eine Gesprächsrunde werde erst stattfinden, „sobald die Voraussetzungen geschaffen sind“ und man sich einig sei über Termin und Ort. Dem katarischen Sprecher zufolge seien die Fortschritte in den Verhandlungen eng verbunden mit der Frage eingefrorener Vermögenswerte Irans im Ausland, auf deren Freigabe Teheran drängt. Bisher habe dazu aber kein Transfer von Geldern stattgefunden.