USA und Iran stellen Streit über hochangereichertes Uran anscheinend vorerst zurück

Die USA und Iran scheinen Gespräche über Teherans Bestand an hochangereichertem Uran zurückgestellt zu haben, um ein Ende des Kriegs zu erreichen. Beide Seiten deuteten an, das Thema solle zu einem späteren Zeitpunkt behandelt werden. Iran sei „gemeinsam mit den Amerikanern zu dem Schluss gekommen“, das Thema auf spätere Verhandlungsphasen zu verschieben, erklärte Außenminister Abbas Araghtschi auf einer Pressekonferenz in Indien. Er bezeichnete die Frage als „sehr kompliziert“.



US-Präsident Donald Trump sagte an Bord der Air Force One, er sei bereit, US-Truppen zur Entfernung des iranischen Urans „zum richtigen Zeitpunkt“ zu entsenden. Damit deutete er an, dass ein solcher Einsatz nicht unmittelbar bevorsteht.



Irans hochangereichertes Uran, dessen Standort unbekannt ist, bleibt eines von vielen ungelösten Themen, die eine endgültige Einigung zur Beendigung des elf Wochen dauernden Kriegs verhindern. Weitere Punkte sind Teherans umfassenderes Atomprogramm und die Öffnung der Straße von Hormus. Es gibt keine Hinweise darauf, dass eine Verständigung unmittelbar bevorsteht.



Trump sagte zuvor in Peking, er und Chinas Präsident Xi Jinping verfolgten gemeinsame Ziele zur Lösung des Konflikts: Iran solle keine Atomwaffen besitzen, und Hormus solle wieder geöffnet werden. Er bat Xi nicht ausdrücklich, Druck auf Iran auszuüben, um den Verkehr durch die Meerenge zu erleichtern, sagte aber voraus, dass der chinesische Präsident dies tun werde. China, Irans größter Ölabnehmer und wichtiger diplomatischer Partner, verfolgt in dem Konflikt einen zurückhaltenden Ansatz. Das Außenministerium erklärte, Streitigkeiten über Irans Atomprogramm sollten im Dialog beigelegt werden. Peking ist zudem in mehreren Golfstaaten stark investiert und hat bisher wenig diplomatische Anstrengungen unternommen, um eine Lösung zu finden.