Israels Militär greift Ziele in Iran an

Israels Luftwaffe hat Ziele im Westen und im Zentrum von Iran angegriffen. Das teilte das israelische Militär in den frühen Morgenstunden auf der Plattform X mit. Zudem sei im Süden eine Petrochemieanlage attackiert worden. Von iranischer Seite wurde der ⁠Angriff bestätigt. Die petrochemische Anlage Karun nahe der südwestlichen Stadt Bandar-e-Mahschahr sei bei einem israelischen Angriff getroffen und beschädigt worden, teilten die Behörden der Provinz ​Chusestan ​laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Fars mit. Darüber hinaus soll es laut Angaben der iranischen Revolutionsgarde Explosionen in drei Städten gegeben haben: Teheran, Tabris und Isfahan. Der Angriff folgte auf iranische Raketenangriffe auf Israel am Abend davor.



Am späten Sonntagabend hatten Staatsmedien der Islamischen Republik mehrere Raketensalven auf den Erzfeind gemeldet. Laut dem israelischen Militär wurden alle Raketen der ersten Wellen abgefangen.



Zuvor hatte Israel am Sonntag in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen – trotz einer von US-Präsident Donald Trump verkündeten Waffenruhe. Die Armee habe in Beirut „Terroristen-Hauptquartiere“ als Reaktion auf vorherigen Beschuss Israels durch die Hisbollah angegriffen, teilten Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz mit.



Die Hisbollah ist der wichtigste nichtstaatliche Verbündete Irans. Teheran hatte zuvor gewarnt, dass weitere israelische Angriffe auf den Großraum Beirut als neuer Eskalationsschritt in der regionalen Konfrontation gewertet würden.



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