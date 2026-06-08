Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Israelische Armee verschärft Zensur für die Berichterstattung
Iran feuert erneut Raketen auf Israel
Israels Militär greift Ziele in Iran an
Trump: „Ich habe das alleinige Sagen“
Israels Armee: Iran begeht mit Angriff „schweren Fehler“
Trump: Iran und Israel müssen Angriffe sofort stoppen
US-Präsident Donald Trump hat Iran und Israel nach neuen Angriffen aufgefordert, diese sofort einzustellen. „Israel und Iran müssen unverzüglich aufhören zu ‚schießen‘“, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Mehr fügte er inhaltlich nicht hinzu.
Laura Otter
Libanon meldet israelische Angriffe im Süden des Landes
Parallel zur jüngsten Eskalation mit Iran hat Israel seine Angriffe im benachbarten Libanon nach dortigen Angaben fortgesetzt. Die israelische Luftwaffe habe dort mehrere Orte im Süden bombardiert, berichtete die Staatsagentur NNA. Im Umfeld der Stadt Nabatija seien dabei mindestens vier Menschen getötet worden. Israel greife die Stadt auch mit Artillerie an. Zudem rückten israelische Bodentruppen mit Maschinengewehren im Süden vor.
Auch der Hisbollah-Sender Al-Manar berichtete von neuen israelischen Angriffen auf etwa ein Dutzend Orte in Südlibanon. Die israelische Armee äußerte sich auf Anfrage bisher nicht.
Nabatija ist mehrheitlich von Schiiten bewohnt und ein wichtiger wirtschaftlicher Knotenpunkt für die Region und auch von symbolischer Bedeutung. Israel hat die Stadt seit den 1980er Jahren immer wieder angegriffen, wie auch im vergangenen Krieg mit der Hisbollah im Jahr 2024. Israels Armee hatte Anwohner vor rund einer Woche aufgefordert, ihre Häuser und die Stadt umgehend zu verlassen. Es gibt Vermutungen, dass israelische Bodentruppen die Stadt bald einnehmen könnten.
Auch der Hisbollah-Sender Al-Manar berichtete von neuen israelischen Angriffen auf etwa ein Dutzend Orte in Südlibanon. Die israelische Armee äußerte sich auf Anfrage bisher nicht.
Nabatija ist mehrheitlich von Schiiten bewohnt und ein wichtiger wirtschaftlicher Knotenpunkt für die Region und auch von symbolischer Bedeutung. Israel hat die Stadt seit den 1980er Jahren immer wieder angegriffen, wie auch im vergangenen Krieg mit der Hisbollah im Jahr 2024. Israels Armee hatte Anwohner vor rund einer Woche aufgefordert, ihre Häuser und die Stadt umgehend zu verlassen. Es gibt Vermutungen, dass israelische Bodentruppen die Stadt bald einnehmen könnten.
Israelische Armee verschärft Zensur für die Berichterstattung
Vor dem Hintergrund der neuen Angriffe zwischen Iran und Israel hat die israelische Armee ihre Vorschriften für die Berichterstattung verschärft. Medien dürfen nach den am Montag verbreiteten Zensuranweisungen nur noch von „einzelnen“ oder „Dutzenden“ feindlichen Raketen sprechen, aber keine genauen Zahlen angeben.
Ebenso wenig dürfen iranische Raketentreffer an militärischen oder strategisch wichtigen Orten sowie auf See veröffentlicht werden, auch keine Bilder von Abfangmaßnahmen oder Angaben zu Orten, an denen Trümmer niedergingen.
Man habe „absolut kein Interesse, dem Feind Geschenke zu machen“, hieß es in der Anweisung. Im Zweifelsfall seien Berichte oder Bilder vor der Veröffentlichung dem Zensor vorzulegen.
Zudem macht die Armee Journalisten Formulierungsvorschläge. „Veröffentlichen Sie keine Berichte über Raketen, die ihr Ziel verfehlt haben oder auf dem Flugweg abgestürzt sind. Geben Sie stattdessen an, dass sie ‚ihr Ziel nicht erreicht haben‘“, heißt es beispielsweise in den Anweisungen.
Ebenso wenig dürfen iranische Raketentreffer an militärischen oder strategisch wichtigen Orten sowie auf See veröffentlicht werden, auch keine Bilder von Abfangmaßnahmen oder Angaben zu Orten, an denen Trümmer niedergingen.
Man habe „absolut kein Interesse, dem Feind Geschenke zu machen“, hieß es in der Anweisung. Im Zweifelsfall seien Berichte oder Bilder vor der Veröffentlichung dem Zensor vorzulegen.
Zudem macht die Armee Journalisten Formulierungsvorschläge. „Veröffentlichen Sie keine Berichte über Raketen, die ihr Ziel verfehlt haben oder auf dem Flugweg abgestürzt sind. Geben Sie stattdessen an, dass sie ‚ihr Ziel nicht erreicht haben‘“, heißt es beispielsweise in den Anweisungen.
Israel: Verteidigungssysteme in Iran ins Visier genommen
Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge einen großangelegten Angriff auf Verteidigungssysteme Irans beendet. Dutzende Kampfflugzeuge seien dabei im Einsatz gewesen, teilte das israelische Militär am Vormittag mit.
Israels Armee habe dabei erst seit Kurzem von Teheran eingesetzte Verteidigungssysteme in zahlreichen Gegenden des Landes zerstört. Im Krieg vor einigen Monaten hatte Israel Militärangaben zufolge die Verteidigungsfähigkeiten des Landes geschwächt. Iran habe mit dem Einsatz der neuen Systeme versucht, diese Fähigkeiten wiederherzustellen, hieß es in einer Mitteilung der Armee weiter. „Diese Angriffe erweitern die Handlungsfreiheit der israelischen Luftwaffe im iranischen Luftraum noch weiter.“ Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.
Israels Armee habe dabei erst seit Kurzem von Teheran eingesetzte Verteidigungssysteme in zahlreichen Gegenden des Landes zerstört. Im Krieg vor einigen Monaten hatte Israel Militärangaben zufolge die Verteidigungsfähigkeiten des Landes geschwächt. Iran habe mit dem Einsatz der neuen Systeme versucht, diese Fähigkeiten wiederherzustellen, hieß es in einer Mitteilung der Armee weiter. „Diese Angriffe erweitern die Handlungsfreiheit der israelischen Luftwaffe im iranischen Luftraum noch weiter.“ Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.
Laura Otter
Iran: Explosion im Süden Teherans
Iran hat am Vormittag weitere Angriffe in verschiedenen Landesteilen gemeldet. In der Provinz Hamdan im Nordwesten habe es einen Angriff gegeben, berichtete die Agentur Tasnim, die der Revolutionsgarde nahesteht. Im Süden Teherans seien Explosionen zu hören gewesen, meldete die Nachrichtenagentur Nour-News. Ein Sprecher der Stadtverwaltung sagte, unterirdische Parkhäuser würden als Schutzräume vorbereitet.
Bereits zuvor hatten iranische Medien von Explosionsgeräuschen und aktivierter Flugabwehr in Teheran berichtet. Spekulationen in sozialen Netzwerken über einen Angriff auf den Flughafen der Metropole Schiras wurden in einem Bericht der Agentur Mehr zurückgewiesen. Der Flughafen stellte am Vormittag den Betrieb bis 23.15 Uhr ein, berichtete Tasnim.
Bereits zuvor hatten iranische Medien von Explosionsgeräuschen und aktivierter Flugabwehr in Teheran berichtet. Spekulationen in sozialen Netzwerken über einen Angriff auf den Flughafen der Metropole Schiras wurden in einem Bericht der Agentur Mehr zurückgewiesen. Der Flughafen stellte am Vormittag den Betrieb bis 23.15 Uhr ein, berichtete Tasnim.
Iran: Haifa war Ziel bei Angriffen
Iran hat bei neuen Angriffen auf Israel nach eigenen Angaben Ziele in Haifa ins Visier genommen. Nach Angriffen auf petrochemische Anlagen im eigenen Land hätten die Revolutionsgarde „ähnliche Anlagen“ in der israelischen Küstenstadt angegriffen, teilten die Streitkräfte mit. Eine Stellungnahme von israelischer Seite liegt bisher nicht vor.
Laura Otter
Iran feuert erneut Raketen auf Israel
In Israel gibt es nach erneutem Raketenbeschuss aus Iran am Vormittag wieder Alarm. In vielen Orten im Zentrum und im Norden des Landes wurden die Einwohner aufgerufen, sich in Schutzräume zu begeben. Inzwischen durften die Menschen diese wieder verlassen. Berichte über Opfer gibt es zunächst nicht.
Laura Otter
Huthi-Miliz beansprucht Angriff auf Israel für sich
Die mit Iran verbündete Huthi-Miliz in Jemen hat erstmals seit Wochen wieder einen Angriff auf Israel für sich beansprucht. Sie habe mehrere Raketen auf Israel gefeuert, teilte Militärsprecher Jahja Sari mit. Zugleich verkündete er eine „komplette Blockade“ der Seefahrt für Israel im Roten Meer. Jegliche israelische Bewegungen dort würden als „militärische Ziele“ betrachtet. Damit könnten im Roten Meer erneut auch Handelsschiffe in Gefahr geraten, die nach Einschätzung der Huthi einen Bezug zu Israel haben und etwa israelische Häfen ansteuern.
Es ist der erste direkte Angriff der Huthi auf Israel seit Anfang April. Israels Militär hatte am frühen Morgen mitgeteilt, dass eine Rakete aus Jemen in Richtung Israel abgefeuert worden sei. Die Bevölkerung war aufgerufen, Schutzanweisungen zu folgen. Die Huthi haben im laufenden Iran-Krieg Angriffe mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern auf Israel für sich beansprucht.
Es ist der erste direkte Angriff der Huthi auf Israel seit Anfang April. Israels Militär hatte am frühen Morgen mitgeteilt, dass eine Rakete aus Jemen in Richtung Israel abgefeuert worden sei. Die Bevölkerung war aufgerufen, Schutzanweisungen zu folgen. Die Huthi haben im laufenden Iran-Krieg Angriffe mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern auf Israel für sich beansprucht.
Die Huthi-Miliz in Jemen ist neben der Hisbollah in Libanon der wichtigste nicht staatliche Verbündete Irans. Sie hatte im Krieg die „volle und unerschütterliche Solidarität“ mit Teheran angekündigt. Huthi-Funktionäre verbreiteten an diesem Montag erneut die iranische Strategie von einer „gemeinsamen Front“ gegen die USA und Israel als einzig mögliche Wahl für die Miliz. Nach dieser Strategie arbeiten die von Iran unterstützten bewaffneten Gruppen, bekannt als sogenannte „Achse des Widerstands“, in Jemen, in Libanon, im Irak und in den Palästinensergebieten zusammen.
Die Huthi kontrollieren vom Jemen aus die Meerenge Bab al-Mandab und damit die Einfahrt zum Roten Meer und zum weiter nördlich gelegenen Suezkanal. Diese Route verbindet Europa und Asien und zählt zusammen mit der derzeit weitgehend blockierten Straße von Hormus zu den wichtigsten Seewegen zum Transport von Öl. An ihrer schmalsten Stelle ist der Bab al-Mandab nur etwa 30 Kilometer breit.
Die Huthi kontrollieren vom Jemen aus die Meerenge Bab al-Mandab und damit die Einfahrt zum Roten Meer und zum weiter nördlich gelegenen Suezkanal. Diese Route verbindet Europa und Asien und zählt zusammen mit der derzeit weitgehend blockierten Straße von Hormus zu den wichtigsten Seewegen zum Transport von Öl. An ihrer schmalsten Stelle ist der Bab al-Mandab nur etwa 30 Kilometer breit.
Israels Militär greift Ziele in Iran an
Israels Luftwaffe hat Ziele im Westen und im Zentrum von Iran angegriffen. Das teilte das israelische Militär in den frühen Morgenstunden auf der Plattform X mit. Zudem sei im Süden eine Petrochemieanlage attackiert worden. Von iranischer Seite wurde der Angriff bestätigt. Die petrochemische Anlage Karun nahe der südwestlichen Stadt Bandar-e-Mahschahr sei bei einem israelischen Angriff getroffen und beschädigt worden, teilten die Behörden der Provinz Chusestan laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Fars mit. Darüber hinaus soll es laut Angaben der iranischen Revolutionsgarde Explosionen in drei Städten gegeben haben: Teheran, Tabris und Isfahan. Der Angriff folgte auf iranische Raketenangriffe auf Israel am Abend davor.
Am späten Sonntagabend hatten Staatsmedien der Islamischen Republik mehrere Raketensalven auf den Erzfeind gemeldet. Laut dem israelischen Militär wurden alle Raketen der ersten Wellen abgefangen.
Zuvor hatte Israel am Sonntag in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen – trotz einer von US-Präsident Donald Trump verkündeten Waffenruhe. Die Armee habe in Beirut „Terroristen-Hauptquartiere“ als Reaktion auf vorherigen Beschuss Israels durch die Hisbollah angegriffen, teilten Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz mit.
Die Hisbollah ist der wichtigste nichtstaatliche Verbündete Irans. Teheran hatte zuvor gewarnt, dass weitere israelische Angriffe auf den Großraum Beirut als neuer Eskalationsschritt in der regionalen Konfrontation gewertet würden.
Mehr zu der gescheiterten Waffenruhe in Nahost lesen Sie hier:
Am späten Sonntagabend hatten Staatsmedien der Islamischen Republik mehrere Raketensalven auf den Erzfeind gemeldet. Laut dem israelischen Militär wurden alle Raketen der ersten Wellen abgefangen.
Zuvor hatte Israel am Sonntag in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen – trotz einer von US-Präsident Donald Trump verkündeten Waffenruhe. Die Armee habe in Beirut „Terroristen-Hauptquartiere“ als Reaktion auf vorherigen Beschuss Israels durch die Hisbollah angegriffen, teilten Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Israel Katz mit.
Die Hisbollah ist der wichtigste nichtstaatliche Verbündete Irans. Teheran hatte zuvor gewarnt, dass weitere israelische Angriffe auf den Großraum Beirut als neuer Eskalationsschritt in der regionalen Konfrontation gewertet würden.
Mehr zu der gescheiterten Waffenruhe in Nahost lesen Sie hier:
Neuer Raketenbeschuss aus Iran auf Israel
In mehreren Gegenden Israels haben nach neuem iranischem Raketenbeschuss am Morgen die Warnsirenen geheult. Unter anderem im Zentrum und Süden des Landes gab es Raketenalarm. Etliche Menschen mussten erneut in Bunkern Schutz vor dem Angriff suchen. Zuvor hatten sie eine Warnung per Handy erhalten. „Die Verteidigungssysteme sind im Einsatz, um die Bedrohung abzufangen“, teilte das israelische Militär mit.
Trump: „Ich habe das alleinige Sagen“
Donald Trump hat in einem Interview mit der britischen Financial Times erklärt, dass die jüngsten iranischen Angriffe auf Israel keine Auswirkungen auf ein angestrebtes Abkommen haben werden. „Ich denke, die Verhandlungen laufen weiter“, sagte er. „Wir werden sehen, was passiert.“ Der US-Präsident äußerte sich, kurz nachdem Iran erneut Raketen auf den Erzfeind Israel abgefeuert hatte.
Zudem werde der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu keine andere Wahl haben, als ein Abkommen zu akzeptieren, das die USA mit Iran aushandelten. „Ich habe das Sagen. Ich habe das alleinige Sagen. Er hat nicht das Sagen“, meinte der US-Präsident demnach mit Bezug auf Netanjahu.
Nach den iranischen Raketenangriffen forderte Trump Netanjahu in einem Telefonat dazu auf, auf Vergeltungsschläge gegen Teheran zu verzichten, wie etwa das Portal Axios berichtete. Der israelische Sender Kan berichtete, dass Israel nach Trumps Willen nicht auf die Angriffe reagieren solle. „Israel hat genug reagiert“, sagte Trump demnach einem Korrespondenten des Senders. Israel hat jedoch nicht auf Gegenangriffe verzichtet und in der Nacht mehrere Ziele in Iran angegriffen.
Zudem werde der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu keine andere Wahl haben, als ein Abkommen zu akzeptieren, das die USA mit Iran aushandelten. „Ich habe das Sagen. Ich habe das alleinige Sagen. Er hat nicht das Sagen“, meinte der US-Präsident demnach mit Bezug auf Netanjahu.
Nach den iranischen Raketenangriffen forderte Trump Netanjahu in einem Telefonat dazu auf, auf Vergeltungsschläge gegen Teheran zu verzichten, wie etwa das Portal Axios berichtete. Der israelische Sender Kan berichtete, dass Israel nach Trumps Willen nicht auf die Angriffe reagieren solle. „Israel hat genug reagiert“, sagte Trump demnach einem Korrespondenten des Senders. Israel hat jedoch nicht auf Gegenangriffe verzichtet und in der Nacht mehrere Ziele in Iran angegriffen.
Israels Armee: Iran begeht mit Angriff „schweren Fehler“
Die israelische Armee ist nach Angaben eines Militärsprechers nach dem iranischen Raketenangriff auf alle Szenarien vorbereitet. Das Militär sei „stark in der Verteidigung und im Angriff“, sagte Sprecher Effie Defrin in einer Video-Ansprache.
Der israelische Militärchef Ejal Zamir halte gegenwärtig Beratungen ab und billige „Pläne für das weitere Vorgehen“. Iran habe mit den neuen Raketenangriffen auf Israel einen „schweren Fehler begangen“, sagte der Sprecher.
Mit den Angriffen auf Israel als Reaktion auf den israelischen Angriff auf Hisbollah-Ziele in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut versuche Teheran, „eine neue Gleichung zu schaffen“. Israel werde dies nicht zulassen, sagte der Sprecher. Die Angriffe auf die mit Iran verbündete libanesische Hisbollah-Miliz würden in ganz Libanon fortgesetzt, kündigte er an. „Wir werden Angriffe auf israelische Bürger nicht zulassen.“ Israel sei auch auf neue Raketenangriffe aus Iran vorbereitet, sagte Defrin weiter.
Der israelische Militärchef Ejal Zamir halte gegenwärtig Beratungen ab und billige „Pläne für das weitere Vorgehen“. Iran habe mit den neuen Raketenangriffen auf Israel einen „schweren Fehler begangen“, sagte der Sprecher.
Mit den Angriffen auf Israel als Reaktion auf den israelischen Angriff auf Hisbollah-Ziele in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut versuche Teheran, „eine neue Gleichung zu schaffen“. Israel werde dies nicht zulassen, sagte der Sprecher. Die Angriffe auf die mit Iran verbündete libanesische Hisbollah-Miliz würden in ganz Libanon fortgesetzt, kündigte er an. „Wir werden Angriffe auf israelische Bürger nicht zulassen.“ Israel sei auch auf neue Raketenangriffe aus Iran vorbereitet, sagte Defrin weiter.
Laura Otter
Die Lage vor Ort
Israelische Armee: Iran feuert Raketen in Richtung Israel
Iran hat erneut Raketen auf Israel gefeuert. Am späten Sonntagabend meldeten Staatsmedien der Islamischen Republik mehrere Raketensalven auf den Erzfeind. Laut dem israelischen Militär wurden alle Raketen der ersten Wellen abgefangen, gleichzeitig habe man weitere Raketenangriffe identifiziert. Die Luftabwehr sei im Einsatz.
Nach Angaben des israelischen TV-Senders N12 schlugen Raketentrümmer im Norden Israels ein, unter anderem nahe der Stadt Tiberias. Es gab zunächst keine Angaben zu Verletzten. Unterricht in allen Schulen Israels wurde laut dem Zivilschutz für Montag abgesagt. Der internationale Flughafen bei Tel Aviv blieb nach Medienberichten zunächst geöffnet.
Irans zentrales Militärkommando bestätigte die Raketenangriffe.
In einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung begründeten die iranischen Streitkräfte die Attacke mit „wiederholten Verstößen“ der israelischen Armee gegen die Waffenruhe in Libanon. Teheran hatte Israel bereits mit Angriffen gedroht und will damit die schiitische Hisbollah-Miliz in Libanon unterstützen.
Nach Angaben des israelischen TV-Senders N12 schlugen Raketentrümmer im Norden Israels ein, unter anderem nahe der Stadt Tiberias. Es gab zunächst keine Angaben zu Verletzten. Unterricht in allen Schulen Israels wurde laut dem Zivilschutz für Montag abgesagt. Der internationale Flughafen bei Tel Aviv blieb nach Medienberichten zunächst geöffnet.
Irans zentrales Militärkommando bestätigte die Raketenangriffe.
In einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung begründeten die iranischen Streitkräfte die Attacke mit „wiederholten Verstößen“ der israelischen Armee gegen die Waffenruhe in Libanon. Teheran hatte Israel bereits mit Angriffen gedroht und will damit die schiitische Hisbollah-Miliz in Libanon unterstützen.
Klinik: Fünf Tote bei Angriff Israels im Gazastreifen
Bei einem israelischen Angriff im südlichen Gazastreifen sind nach Krankenhausangaben fünf Palästinenser getötet worden. 15 weitere Menschen hätten bei einem Angriff auf einen Polizei-Kontrollpunkt im Bereich der Stadt Chan Yunis Verletzungen erlitten, teilte das Nasser-Krankenhaus mit. Die Polizeikräfte im Gazastreifen werden von der islamistischen Hamas kontrolliert. Ein Sprecher der israelischen Armee teilte mit, man prüfe die Berichte über den Angriff.