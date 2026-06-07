Israel: Ein Toter und fünf Verletzte bei mutmaßlichem Terroranschlag

Bei Schüssen aus einem fahrenden Auto heraus an ‌drei verschiedenen Orten nordöstlich von Tel Aviv sind nach Angaben von Sanitätern mindestens ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt worden, zwei davon schwer.



Die Polizei teilte mit, dem Verdacht nach handele es sich um einen Terroranschlag. Das Fahrzeug eines mutmaßlichen Täters sei sichergestellt und der Mann dabei erschossen worden. Bei dem mutmaßlichen Schützen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen arabischen ⁠Israeli aus der nahegelegenen Stadt Taibe. Er ​habe eine Schusswaffe ​bei sich gehabt. Medienberichten zufolge sei zudem ein zweiter Verdächtiger getötet worden.



Nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom fielen zuerst an einer Tankstelle bei Kochav Jair Schüsse. Dabei seien zwei Menschen verletzt worden. Anschließend wurden aus zwei nahegelegenen Orten weitere Schussverletzte gemeldet. Ein 35-jähriger Israeli sei seinen Verletzungen erlegen. Zahlreiche Polizeikräfte waren im Einsatz. Die Armee teilte mit, man habe „mit einer groß angelegten Suche nach weiteren Terroristen begonnen“. Die Anwohner von Tsur Yitzchak wurden aus Angst vor dem Eindringen eines Terroristen in den Ort aufgerufen, bis auf Weiteres in ihren Häusern zu bleiben.



Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hielt nach Angaben seines Büros wegen des Terrorverdachts eine Lagebesprechung ab. Die islamistische Terrororganisation Hamas lobte den Anschlag als „heldenhaft“, reklamierte ihn aber nicht für sich. Es handele sich um eine Reaktion auf fortwährende Angriffe Israels auf Palästinenser im Westjordanland, im Gazastreifen und in Jerusalem, hieß es in einer Mitteilung der Palästinenserorganisation. In den vergangenen Jahren war es in Israel immer wieder zu Anschlägen von Palästinensern gekommen. Der jüngste Vorfall ereignete sich in israelischen Ortschaften in Grenznähe zum besetzten Westjordanland.