China hält an Iran-Kooperation fest und warnt USA vor Sanktionen

China hält an seiner Zusammenarbeit mit Iran fest und widersetzt sich damit dem Druck aus Washington. „Chinas Zusammenarbeit mit Iran ist stets im internationalen Rahmen erfolgt und sollte weder beeinträchtigt noch untergraben werden“, sagte Außenministeriumssprecher Lin Jian. China lehne einseitige Sanktionen ab und warne, dass diese Konflikte verschärfen könnten. Die dringendste Aufgabe bestehe darin, die Spannungen abzubauen und zu Verhandlungen zurückzukehren.



Nach den jüngsten Sanktionen der Trump-Administration gegen Unternehmen in China und Hongkong drohte Peking den USA mit Vergeltungsmaßnahmen. „China beobachtet die entsprechenden Entwicklungen genau und wird alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um seine eigenen Interessen entschlossen zu schützen“, so Lin.



Stunden zuvor hatte Washington ein Sanktionspaket gegen Dutzende Personen und Organisationen vorgestellt. US-Finanzminister Scott Bessent bezeichnete die Maßnahmen als Teil der Operation "Economic Outcast". Dabei handelt es sich um eine breiter angelegte Kampagne mit dem Ziel, die verbliebenen finanziellen Rettungsleinen Irans zu kappen.



Obwohl auch Organisationen mit Sitz in Hongkong betroffen sind, verzichteten die USA darauf, große chinesische Finanzinstitute ins Visier zu nehmen. Die Maßnahmen deuten darauf hin, dass Washington die Kosten für Geschäfte mit Teheran erhöhen will, ohne sich bislang mit den umfassenderen wirtschaftlichen und diplomatischen Folgen auseinanderzusetzen, die Sanktionen gegen große chinesische Banken nach sich ziehen könnten.



China kauft den Großteil des iranischen Öls und war 2025 der zweitgrößte Handelspartner Irans hinter den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese haben erklärt, alle wirtschaftlichen Beziehungen zu Teheran abgebrochen zu haben, nachdem sie Iran vorgeworfen hatten, ballistische Raketen auf ihr Territorium abgefeuert zu haben.