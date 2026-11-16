Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Bericht: Dritter US-Flugzeugträger erreicht Nahen Osten
Iran meldet Drohnenangriff auf US-Stützpunkt in Bahrain
Bericht: Hamas-Kommandeur bei israelischem Luftangriff getötet
WHO alarmiert über israelischen Angriff auf Krankenhaus in Gaza
Ölversorgung erholt sich erstmals seit Ausbruch des Iran-Kriegs
Luzia Geier
Bericht: Dritter US-Flugzeugträger erreicht Nahen Osten
Der bereits vor Wochen in den Nahen Osten geschickte dritte US-Flugzeugträger steht einem Bericht der New York Times zufolge unmittelbar vor seiner Ankunft in der Region. Die „USS Theodore Roosevelt“ werde bis Montag zu zwei bereits dort stationierten Flugzeugträgern hinzustoßen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf einen US-Militärvertreter. Damit wäre das US-Militär zumindest vorübergehend wieder mit drei Flugzeugträgern gleichzeitig im Nahen Osten präsent.
Der gewöhnlich gut informierte Journalist Barak Ravid vom US-Nachrichtenportal Axios berichtete wenig später auf der Plattform X, der Flugzeugträger sei bereits am Sonntag im Zuständigkeitsgebiet des US-Regionalkommandos Centcom eingetroffen. Er berief sich auf einen US-Regierungsvertreter. Eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Centcom blieb zunächst unbeantwortet.
Der gewöhnlich gut informierte Journalist Barak Ravid vom US-Nachrichtenportal Axios berichtete wenig später auf der Plattform X, der Flugzeugträger sei bereits am Sonntag im Zuständigkeitsgebiet des US-Regionalkommandos Centcom eingetroffen. Er berief sich auf einen US-Regierungsvertreter. Eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Centcom blieb zunächst unbeantwortet.
Barak Ravid on Twitter / X
🚨The USS Roosevelt aircraft carrier has arrived in the U.S. military central command (CENTCOM) area of responsibility earlier on Sunday, a U.S. official tells me 🚨The U.S. military now has three air craft carrier strike groups in CENTCOM— Barak Ravid (@BarakRavid) November 15, 2026
x.com
Bereits im Nahen Osten stationiert sind die Flugzeugträger „USS George H.W. Bush“ und „USS George Washington“. Die Entsendung der „Theodore Roosevelt“ war bereits Anfang Oktober bekanntgeworden. Sollten sich die Angaben zur Ankunft des Schiffes bestätigen, wären damit erstmals seit April wieder drei US-Flugzeugträgerkampfgruppen gleichzeitig in der Region. Unklar ist allerdings, ob die Präsenz dort dauerhaft verstärkt oder einer der bisherigen Flugzeugträger abgelöst wird.
Ein zusätzlicher Flugzeugträgerverband würde der US-Regierung weitere Möglichkeiten für militärische Einsätze im Konflikt mit Iran verschaffen. Die Spannungen in der Region haben sich zuletzt wieder verschärft. Erst am Sonntag erklärten die iranischen Revolutionsgarden, einen US-Militärstützpunkt im Golfstaat Bahrain mit Drohnen angegriffen zu haben. Bahrain teilte dagegen mit, den Angriff abgewehrt zu haben. Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über ein dauerhaftes Ende des Konflikts scheinen weiterhin in der Sackgasse zu stecken.
Ein zusätzlicher Flugzeugträgerverband würde der US-Regierung weitere Möglichkeiten für militärische Einsätze im Konflikt mit Iran verschaffen. Die Spannungen in der Region haben sich zuletzt wieder verschärft. Erst am Sonntag erklärten die iranischen Revolutionsgarden, einen US-Militärstützpunkt im Golfstaat Bahrain mit Drohnen angegriffen zu haben. Bahrain teilte dagegen mit, den Angriff abgewehrt zu haben. Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über ein dauerhaftes Ende des Konflikts scheinen weiterhin in der Sackgasse zu stecken.
Jemen: Huthi könnten noch mehr Kontrolle über wichtige Meerenge erlangen
In Jemen ziehen sich mit der Regierung und Saudi-Arabien verbündete Kämpfer nach einem Vormarsch der Huthi-Rebellen weiter von der wichtigen Meerenge Bab al-Mandab zurück. Die sogenannten Südlichen Streitkräfte erklärten, ihre Truppen in dem Gebiet neu zu positionieren. Der Schutz der „bedrohten“ Hafenstadt Aden, wo die Regierung derzeit ihren Sitz hat, und angrenzender Provinzen habe Vorrang, teilte die Miliz mit. Es gehe auch darum, die Belagerung der wichtigen Stadt Tais durch die Huthi zu beenden.
Aus Kreisen der international anerkannten Regierung hieß es, die verbündeten Kämpfer dort seien fast von den Huthi eingekreist worden. Sie hätten sich deshalb zurückziehen müssen. Ein Berater von Präsident Raschad al-Alimi sagte der Zeitung Asharq Al-Awsat dagegen, dass es sich um einen geplanten militärischen Schritt handle, der nicht als Rückzug, sondern als Umverteilung der Truppen verstanden werden sollte.
Der seit mehr als zehn Jahren laufende Bürgerkrieg in Jemen war im Sommer neu eskaliert. Die Huthi kämpfen dort gegen die Regierung, die von örtlichen Milizen und Saudi-Arabien unterstützt wird. Die Aufständischen rückten bei einer Blitzoffensive entlang der Westküste vor und nahmen die Hafenstadt Mokka nahe dem Bab al-Mandab ein.
Aus Kreisen der international anerkannten Regierung hieß es, die verbündeten Kämpfer dort seien fast von den Huthi eingekreist worden. Sie hätten sich deshalb zurückziehen müssen. Ein Berater von Präsident Raschad al-Alimi sagte der Zeitung Asharq Al-Awsat dagegen, dass es sich um einen geplanten militärischen Schritt handle, der nicht als Rückzug, sondern als Umverteilung der Truppen verstanden werden sollte.
Der seit mehr als zehn Jahren laufende Bürgerkrieg in Jemen war im Sommer neu eskaliert. Die Huthi kämpfen dort gegen die Regierung, die von örtlichen Milizen und Saudi-Arabien unterstützt wird. Die Aufständischen rückten bei einer Blitzoffensive entlang der Westküste vor und nahmen die Hafenstadt Mokka nahe dem Bab al-Mandab ein.
Newsdesk
Iran meldet erneut Explosionen an Tankern
Irans Revolutionsgarde hat erneut Explosionen an Schiffen in der Straße von Hormus gemeldet. Zwei Öltanker seien dort in Seeminen gefahren, woraufhin es zu Explosionen gekommen sei, hieß es in einer Erklärung der Militärorganisation. Die Schiffe seien vom US-Militär unterstützt worden und hätten ihren AIS-Sender zum Übertragen des eigenen Standorts abgeschaltet in einem „Versuch, unbemerkt durchzuschlüpfen“. An Bord beider Schiffe sei Feuer ausgebrochen, eines sei daraufhin gesunken.
Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) meldete, dass ein Tanker in dem Gebiet unter Beschuss gekommen sei. Die Besatzung sei vollzählig und in Sicherheit.
Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) meldete, dass ein Tanker in dem Gebiet unter Beschuss gekommen sei. Die Besatzung sei vollzählig und in Sicherheit.
Iran meldet Drohnenangriff auf US-Stützpunkt in Bahrain
Iran hat nach eigenen Angaben am Sonntag einen US-Militärstützpunkt im Golfstaat Bahrain mit Drohnen angegriffen. Die Revolutionsgarde hätte sechs Drohnen auf ein US-Luftabwehrradar auf dem Hubschrauberstützpunkt Al-Rifaa abgefeuert, berichtete der iranische Staatssender Press TV. Dies sei eine Vergeltung für feindselige US-Aktionen, meldete die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf die Revolutionsgarde. Eine Bestätigung vonseiten der USA lag bisher nicht vor.
Bahrain wehrte die Luftangriffe nach eigenen Angaben ab. Die Luftabwehr habe die Geschosse abgefangen und zerstört, bevor sie ihre Ziele erreichen konnten, teilte das bahrainische Militär mit. Teheran setze damit sein „systematisches feindseliges Vorgehen“ gegen das Königreich fort. Dies seien die ersten derartigen Abfangaktionen der bahrainischen Luftabwehr seit September gewesen.
In Bahrain ist die Fünfte Flotte der US-Marine stationiert. Bereits am Freitag hatte Irans Revolutionsgarde erklärt, ein US-Frühwarnradar in Bahrain angegriffen zu haben. Das US-Militär teilte damals mit, zwei iranische Drohnen abgefangen zu haben, ohne dass Schäden entstanden seien.
Die jüngsten Vorfälle ereignen sich vor dem Hintergrund von Verhandlungen über ein Abkommen zwischen den USA und Iran zur Beendigung des fast neun Monate andauernden Konflikts. Direkte Angriffe aufeinander vermieden Washington und Teheran zuletzt. Bislang brachten die diplomatischen Bemühungen noch keinen Durchbruch.
Bahrain wehrte die Luftangriffe nach eigenen Angaben ab. Die Luftabwehr habe die Geschosse abgefangen und zerstört, bevor sie ihre Ziele erreichen konnten, teilte das bahrainische Militär mit. Teheran setze damit sein „systematisches feindseliges Vorgehen“ gegen das Königreich fort. Dies seien die ersten derartigen Abfangaktionen der bahrainischen Luftabwehr seit September gewesen.
In Bahrain ist die Fünfte Flotte der US-Marine stationiert. Bereits am Freitag hatte Irans Revolutionsgarde erklärt, ein US-Frühwarnradar in Bahrain angegriffen zu haben. Das US-Militär teilte damals mit, zwei iranische Drohnen abgefangen zu haben, ohne dass Schäden entstanden seien.
Die jüngsten Vorfälle ereignen sich vor dem Hintergrund von Verhandlungen über ein Abkommen zwischen den USA und Iran zur Beendigung des fast neun Monate andauernden Konflikts. Direkte Angriffe aufeinander vermieden Washington und Teheran zuletzt. Bislang brachten die diplomatischen Bemühungen noch keinen Durchbruch.
Barbara Klimke
Bericht: Hamas-Kommandeur bei israelischem Luftangriff getötet
Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen ranghohen Kommandeur des bewaffneten Arms der Hamas angegriffen. Bei dem Luftangriff in Chan Yunis im Süden des Gazastreifens sei Samir Abu Younis getötet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Hamas-Kreise. Weitere Personen wurden offenbar verletzt. Die Hamas bestätigte später den Tod von Abu Younis. Die Beerdigung solle am Sonntagnachmittag in Chan Yunis stattfinden, teilte die Organisation mit. Der 53-Jährige befehligte die Rafah-Brigade. Er gehörte seit 1991 den Kassam-Brigaden an und hatte in Rafah mehrere Führungsposten inne. Die Waffenruhe vom Oktober 2025 hat die schweren Kämpfe beendet, jedoch weder die israelischen Angriffe gestoppt noch eine Entwaffnung der Hamas herbeigeführt.
WHO alarmiert über israelischen Angriff auf Krankenhaus in Gaza
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigt sich alarmiert über den israelischen Angriff auf ein Krankenhaus mit sechs Toten und zahlreichen Verletzten im Gaza-Streifen. Bei der Attacke am Donnerstag sei die chirurgische Abteilung des „Nasser Medical Complex“ in Chan Junis schwer beschädigt worden, erklärte die WHO. Auch „Ärzte ohne Grenzen“ verurteilten den israelischen Luftangriff. Laut der medizinischen Hilfsorganisation wurden 52 Menschen bei dem Angriff verletzt.
Seit Beginn des Krieges zwischen der Hamas und Israel im Oktober 2023 dokumentierte die WHO nach eigenen Angaben 1056 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen im Gaza-Streifen, bei denen 1010 Menschen getötet und 1725 verletzt worden seien. Seit mehr als einem Jahr besteht eine brüchige Waffenruhe. Zwischen dem 30. August und dem 12. November 2026 hat es laut „Ärzte ohne Grenzen“ im Gaza-Streifen mindestens 567 israelische Luftangriffe gegeben.
Unter den Toten sind „Ärzte ohne Grenzen“ zufolge ein Kind und ein Chirurg. Eine Warnung vor dem Angriff habe es nicht gegeben. Die Hilfsorganisation sei in einem vom Ziel des Angriffes getrennten Gebäude des Krankenhauses tätig und behandele dort derzeit zwei Ärzte und einen Patienten, die bei dem Angriff verletzt worden seien.
Der Nasser-Krankenhauskomplex ist laut „Ärzte ohne Grenzen“ das letzte teilweise funktionsfähige Krankenhaus im Süden des Gaza-Streifens. Es versorge schätzungsweise 1,3 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser und biete lebenswichtige Notfallmedizin sowie chirurgische und kindermedizinische Versorgung. Seit Oktober 2023 sei das Krankenhaus von mindestens sechs Luftangriffen getroffen worden. Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen müssen nach dem humanitären Völkerrecht besonders geschützt werden.
Seit Beginn des Krieges zwischen der Hamas und Israel im Oktober 2023 dokumentierte die WHO nach eigenen Angaben 1056 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen im Gaza-Streifen, bei denen 1010 Menschen getötet und 1725 verletzt worden seien. Seit mehr als einem Jahr besteht eine brüchige Waffenruhe. Zwischen dem 30. August und dem 12. November 2026 hat es laut „Ärzte ohne Grenzen“ im Gaza-Streifen mindestens 567 israelische Luftangriffe gegeben.
Unter den Toten sind „Ärzte ohne Grenzen“ zufolge ein Kind und ein Chirurg. Eine Warnung vor dem Angriff habe es nicht gegeben. Die Hilfsorganisation sei in einem vom Ziel des Angriffes getrennten Gebäude des Krankenhauses tätig und behandele dort derzeit zwei Ärzte und einen Patienten, die bei dem Angriff verletzt worden seien.
Der Nasser-Krankenhauskomplex ist laut „Ärzte ohne Grenzen“ das letzte teilweise funktionsfähige Krankenhaus im Süden des Gaza-Streifens. Es versorge schätzungsweise 1,3 Millionen Palästinenserinnen und Palästinenser und biete lebenswichtige Notfallmedizin sowie chirurgische und kindermedizinische Versorgung. Seit Oktober 2023 sei das Krankenhaus von mindestens sechs Luftangriffen getroffen worden. Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen müssen nach dem humanitären Völkerrecht besonders geschützt werden.
Ein Mitarbeiter des medizinischen Personals rettet medizinische Ausrüstung im Nasser-Krankenhaus in Khan Younis, nachdem dieses von einem israelischen Luftangriff getroffen wurde. AP Photo/Abdel Kareem Hana
Ölversorgung erholt sich erstmals seit Ausbruch des Iran-Kriegs
Die Internationale Energie-Agentur (IEA) sieht die weltweite Ölversorgung erstmals seit Ausbruch des Iran-Kriegs auf Erholungskurs. Der Ölmarkt zeige erste vorsichtige Anzeichen einer Marktstabilisierung, teilte die IEA in Paris mit.
Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn übersteige das weltweite Ölangebot wieder die Nachfrage. Die weltweiten Vorräte stiegen im Oktober um 52 Millionen Barrel, da sich die Ölexporte aus der Golfregion deutlich schneller erholten als die weltweite Nachfrage. Für 2027 werde eine weitere Erholung der weltweiten Ölversorgung erwartet.
Trotz der anhaltenden Angriffe auf Öltanker erreichten die Ölexporte aus den Golfstaaten – Oman nicht mitgerechnet – nach IEA-Angaben im vergangenen Monat 18,4 Millionen Barrel pro Tag. Das waren zwar noch immer 26 Prozent weniger als vor Kriegsausbruch. Aufgrund der höheren Exportmengen korrigierte die Energie-Agentur ihre Erwartungen an das weltweite Ölangebot für den Rest des Jahres aber deutlich nach oben. Die Förderausfälle im Nahen Osten und in Russland würden teils durch eine höhere Produktion von Ländern wie den USA, Kanada, Brasilien und Argentinien ausgeglichen.
Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn übersteige das weltweite Ölangebot wieder die Nachfrage. Die weltweiten Vorräte stiegen im Oktober um 52 Millionen Barrel, da sich die Ölexporte aus der Golfregion deutlich schneller erholten als die weltweite Nachfrage. Für 2027 werde eine weitere Erholung der weltweiten Ölversorgung erwartet.
Trotz der anhaltenden Angriffe auf Öltanker erreichten die Ölexporte aus den Golfstaaten – Oman nicht mitgerechnet – nach IEA-Angaben im vergangenen Monat 18,4 Millionen Barrel pro Tag. Das waren zwar noch immer 26 Prozent weniger als vor Kriegsausbruch. Aufgrund der höheren Exportmengen korrigierte die Energie-Agentur ihre Erwartungen an das weltweite Ölangebot für den Rest des Jahres aber deutlich nach oben. Die Förderausfälle im Nahen Osten und in Russland würden teils durch eine höhere Produktion von Ländern wie den USA, Kanada, Brasilien und Argentinien ausgeglichen.
Iran meldet wieder Explosion an Gastankschiff
Die iranische Revolutionsgarde hat erneut eine Explosion an einem Schiff in der Straße von Hormus gemeldet. Ein Gastankschiff sei am Freitagmorgen auf eine Seemine gefahren, hieß es in einer Erklärung der einflussreichen Militärorganisation. Der Tanker für Flüssiggas hätte sich auf einer „nicht genehmigten“ Route befunden und Warnungen ignoriert.
Damit meldete Iran nun den vierten Tag in Folge Explosionen an Schiffen in der Straße von Hormus. Insgesamt ist es seit Sonntag laut iranischen Militärangaben mindestens an zwölf Öltankern und einem Gastankschiff zu Explosionen gekommen.
Seit mehreren Monaten versucht das US-Militär in der Straße von Hormus, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Auch das Gastankschiff wurde nach Angaben aus Iran von US-Kampfflugzeugen begleitet.
Damit meldete Iran nun den vierten Tag in Folge Explosionen an Schiffen in der Straße von Hormus. Insgesamt ist es seit Sonntag laut iranischen Militärangaben mindestens an zwölf Öltankern und einem Gastankschiff zu Explosionen gekommen.
Seit mehreren Monaten versucht das US-Militär in der Straße von Hormus, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Auch das Gastankschiff wurde nach Angaben aus Iran von US-Kampfflugzeugen begleitet.
Trump sagt, ein Abkommen mit Iran sei nicht nötig, Vance solle sich auf die USA konzentrieren
In einer erneuten Kehrtwende seiner Aussagen zum Krieg mit Iran findet US-Präsident Donald Trump, die USA benötigten kein Abkommen mit dem Land. Zudem wies er seinen Vizepräsidenten J. D. Vance an, sich auf innenpolitische Themen statt auf Verhandlungen mit Teheran zu konzentrieren. Die Ankündigung, die Trump in sozialen Medien verbreitete, dürfte die Hoffnungen auf einen diplomatischen Durchbruch zur Beendigung des Konflikts empfindlich bremsen.
„Wir brauchen kein Abkommen mit Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wir haben ihr Geld – Hunderte Milliarden Dollar – und wir haben ihre Meerenge!“, schrieb Trump und bezog sich dabei auf die Straße von Hormus, einen wichtigen Korridor für den Öltransport. Die Ölpreise machten nach Trumps Äußerungen ihre Verluste wieder wett, wobei Brent-Rohöl um 0,5 Prozent auf rund 93,25 Dollar pro Barrel zulegte.
„Wir brauchen kein Abkommen mit Iran. Diese Zeiten sind längst vorbei. Wir haben ihr Geld – Hunderte Milliarden Dollar – und wir haben ihre Meerenge!“, schrieb Trump und bezog sich dabei auf die Straße von Hormus, einen wichtigen Korridor für den Öltransport. Die Ölpreise machten nach Trumps Äußerungen ihre Verluste wieder wett, wobei Brent-Rohöl um 0,5 Prozent auf rund 93,25 Dollar pro Barrel zulegte.
I have asked Vice President Vance to focus his complete and total attention on the Massive Corruption and Crime taking place in Democrat run Cities and States throughout the U.S. The Blue States, such as Minnesota, California, Illinois, and many more, are all poorly run, corrupt disasters. Billions of Dollars is being stolen each and every month. Our Budget could be quickly BALANCED with the correction of this large scale criminal activity. CORRUPTION is in the Democrat Leadership’s blood! We don’t need a deal with Iran. Those days have long since passed. We’ve got their money, Hundreds of Billions of Dollars, and we’ve got their Strait! Thank you for your attention to this matter. President DJT
https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117603621591099598
truthsocial.com
Die Erklärung kommt etwas mehr als eine Woche, nachdem Trumps Republikanische Partei bei den Zwischenwahlen eine hohe Niederlage erlitten hat. Die Frustration der Wähler über den Krieg und den dadurch verursachten Preisanstieg beim Kraftstoff war ein wesentlicher Faktor für die schweren Verluste der Republikaner. Vance machte öffentlich den Konflikt und die Beziehungen der USA zu Israel für die Niederlage verantwortlich.
Trump sagte, Vance solle sich auf das konzentrieren, was er als „massive Korruption und Kriminalität in den von den Demokraten regierten Städten und Bundesstaaten in den gesamten USA“ bezeichnete.
Iran meldet Explosionen an zwei Supertankern
Irans Revolutionsgarde hat den dritten Tag in Folge Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus gemeldet. In der vergangenen Nacht hätten zwei Schiffe auf einer „nicht genehmigten“ Route einen Zwischenfall erlitten und seien durch die Explosionen zum Stillstand gekommen, hieß es in einer Erklärung der mächtigen Militärorganisation.
Bei den Schiffen handelt es sich laut Revolutionsgarde um Supertanker, die zusammen mehr als vier Millionen Barrel Öl transportierten. Zum Grund für die Explosionen wurden keine Angaben gemacht. Auch eine unabhängige Bestätigung gab es zunächst nicht. Am Donnerstagnachmittag meldete der staatliche iranische Rundfunk zwei weitere Vorfälle, bei denen Öltanker auf Seeminen gestoßen sein sollen. Seit Sonntag ist es damit iranischen Militärangaben zufolge mindestens an zwölf Öltankern zu Explosionen gekommen.
Die Streitkräfte Irans hatten ihre Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus in den vergangenen Wochen vor allem intensiviert, um vor den US-Kongresswahlen Präsident Donald Trump mit steigenden Preisen innenpolitisch unter Druck zu setzen. Nun dauert die militärische Eskalation an. Seit mehreren Monaten versucht die US-Marine, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen.
Bei den israelisch-amerikanischen Bombardierungen wurde ein Großteil der iranischen Marine zerstört. In den vergangenen Monaten nahm das US-Militär zudem immer wieder Radaranlagen und Raketenabschussrampen an der iranischen Küste ins Visier. Dennoch scheint es den Streitkräften Irans zu gelingen, Angriffe mit Marschflugkörpern von Land auszuführen und Seeminen zu legen.
Zivilschutz: Mindestens sechs Tote bei israelischem Angriff auf Klinik in Gaza
Mindestens sechs Menschen sind laut Angaben des Zivilschutzes bei einem israelischen Luftangriff auf ein Gebäude des Nasser-Krankenhauses im Süden des Gazastreifens getötet worden. Unter den Todesopfern sei ein Chirurg, zudem seien 20 weitere Menschen verletzt worden, sagte der Sprecher des Zivilschutzes im Gazastreifen, Mahmud Basal, der Nachrichtenagentur Reuters. Der Luftangriff habe die chirurgische Abteilung des Krankenhauses in Chan Yunis getroffen und erhebliche Schäden verursacht.
Laut Israels Armee wurde bei dem nächtlichen Luftangriff auf das Nasser-Krankenhaus ein ranghohes Mitglied der islamistischen Terrororganisation Hamas ins Visier genommen. Von ihm und „weiteren Terroristen des militärischen Flügels der Hamas“ sei eine Bedrohung ausgegangen, die es zu beseitigen galt, teilte die Armee am Morgen mit.
Die Hamas habe den Krankenhauskomplex im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens als „Kommandozentrum für militärische und terroristische Aktivitäten“ gegen Israels Truppen und den Staat Israel genutzt, schrieb die Armee weiter. Auch habe die Hamas in dem Krankenhaus Waffen gelagert sowie Verhöre und Folterungen vorgenommen. Vor und während des Angriffs seien Maßnahmen zur Minimierung von Schäden für Zivilisten ergriffen worden, erklärte die israelische Armee weiter. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.
Die Hamas sprach in einer Mitteilung von einem „Kriegsverbrechen“. Israel wirft der Terrororganisation wiederum immer wieder vor, Zivilisten als Schutzschilde zu missbrauchen. Laut dem israelischen Sender Kan wurden bei dem Angriff die Intensivstation und die chirurgische Abteilung des Nasser-Krankenhauses getroffen.
Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe; es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt hatte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder verstärkt und dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Hamas getötet.
Laut Israels Armee wurde bei dem nächtlichen Luftangriff auf das Nasser-Krankenhaus ein ranghohes Mitglied der islamistischen Terrororganisation Hamas ins Visier genommen. Von ihm und „weiteren Terroristen des militärischen Flügels der Hamas“ sei eine Bedrohung ausgegangen, die es zu beseitigen galt, teilte die Armee am Morgen mit.
Die Hamas habe den Krankenhauskomplex im Süden des abgeriegelten Küstenstreifens als „Kommandozentrum für militärische und terroristische Aktivitäten“ gegen Israels Truppen und den Staat Israel genutzt, schrieb die Armee weiter. Auch habe die Hamas in dem Krankenhaus Waffen gelagert sowie Verhöre und Folterungen vorgenommen. Vor und während des Angriffs seien Maßnahmen zur Minimierung von Schäden für Zivilisten ergriffen worden, erklärte die israelische Armee weiter. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.
Die Hamas sprach in einer Mitteilung von einem „Kriegsverbrechen“. Israel wirft der Terrororganisation wiederum immer wieder vor, Zivilisten als Schutzschilde zu missbrauchen. Laut dem israelischen Sender Kan wurden bei dem Angriff die Intensivstation und die chirurgische Abteilung des Nasser-Krankenhauses getroffen.
Seit Oktober vergangenen Jahres herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe; es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt hatte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder verstärkt und dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Hamas getötet.
Saudi-Arabien: Raketentrümmer in der Region Mekka niedergegangen
Die Luftabwehr Saudi-Arabiens hat zwei ballistische Raketen abgefangen. Die Trümmer seien auf zwei Orte gestürzt, jeweils 25 und 31 Kilometer von der Großen Moschee in Mekka entfernt, einer der beiden heiligsten Städte des Islams. „Dieser feindselige Angriff auf zivile Objekte stellt einen eklatanten Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar und spiegelt den gefährlichen, feindseligen Kurs der Huthi-Miliz wider“, teilte der saudi-arabische Zivilschutz mit. Die von Iran unterstützten Huthi haben saudi-arabische Vorwürfe wiederholt zurückgewiesen, Mekka und Medina ins Visier zu nehmen. Ihre Militäreinsätze richteten sich gegen militärische und strategische Ziele in anderen Teilen Saudi-Arabiens, erklärten sie.
Barbara Klimke
Iran droht mit Angriffen auf Militärstützpunkte auch in Europa
Die iranische Führung warnt die USA vor neuen Angriffen auf die Islamische Republik. „Wenn die USA einen weiteren Krieg gegen Iran beginnen, wird jeder Militärstützpunkt, der an der Aggression beteiligt ist – von Westasien bis Europa –, ein legitimes Ziel für die tödlichen Angriffe Irans sein“, erklärte der Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, Mohsen Resai. Es werde dann keine sichere Entfernung, keinen sicheren Zufluchtsort, keine Immunität geben, drohte er auf der Plattform X.
Vor wenigen Tagen hatte US-Präsident Donald Trump die militärische Auseinandersetzung mit Iran für „effektiv vorüber“ erklärt. Der Status quo werde beibehalten, so Trump: „Das tun wir auf Drängen der Nachbarländer.
Unterdessen erklärte Iran, eine Rückkehr zu den Vorkriegs-Verhältnissen in der Straße von Hormus werde es nicht geben: Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf gab dem Sender Al Jazeera zu verstehen, sein Land sei entschlossen, den als „weder Krieg noch Frieden“ beschriebenen Zustand zu überwinden – nicht unbedingt durch Verhandlungen, sondern durch nachhaltige Abschreckung. Eine Einigung mit Washington sei möglich. Bislang habe Trumps Regierung auf die iranische Botschaft aber nicht konkret geantwortet.
Ghalibaf wies erneut auf sieben Bedingungen hin, die die USA erfüllen müssten, damit Iran die Straße von Hormus öffne und Verhandlungen aufnehme. Zu den Forderungen gehört unter anderem: alle Kampfhandlungen gegen Iran und dessen regionale Verbündete, etwa die Hisbollah in Libanon, einzustellen, die Seeblockade gegen iranische Häfen und Schiffe zu beenden, Sanktionen sowie das Verbot von Ölexporten aufzuheben, außerdem Reparationen für Kriegsschäden. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die US-Regierung diese Forderungen vorab erfüllen wird.
Derweil teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs mit, die Streitkräfte arbeiteten weiter rund um die Uhr daran, die Straße von Hormus für den Handelsschiffsverkehr offenzuhalten und die „eiserne Seeblockade“ gegen Iran strikt durchzusetzen.
Vor wenigen Tagen hatte US-Präsident Donald Trump die militärische Auseinandersetzung mit Iran für „effektiv vorüber“ erklärt. Der Status quo werde beibehalten, so Trump: „Das tun wir auf Drängen der Nachbarländer.
Unterdessen erklärte Iran, eine Rückkehr zu den Vorkriegs-Verhältnissen in der Straße von Hormus werde es nicht geben: Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf gab dem Sender Al Jazeera zu verstehen, sein Land sei entschlossen, den als „weder Krieg noch Frieden“ beschriebenen Zustand zu überwinden – nicht unbedingt durch Verhandlungen, sondern durch nachhaltige Abschreckung. Eine Einigung mit Washington sei möglich. Bislang habe Trumps Regierung auf die iranische Botschaft aber nicht konkret geantwortet.
Ghalibaf wies erneut auf sieben Bedingungen hin, die die USA erfüllen müssten, damit Iran die Straße von Hormus öffne und Verhandlungen aufnehme. Zu den Forderungen gehört unter anderem: alle Kampfhandlungen gegen Iran und dessen regionale Verbündete, etwa die Hisbollah in Libanon, einzustellen, die Seeblockade gegen iranische Häfen und Schiffe zu beenden, Sanktionen sowie das Verbot von Ölexporten aufzuheben, außerdem Reparationen für Kriegsschäden. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die US-Regierung diese Forderungen vorab erfüllen wird.
Derweil teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs mit, die Streitkräfte arbeiteten weiter rund um die Uhr daran, die Straße von Hormus für den Handelsschiffsverkehr offenzuhalten und die „eiserne Seeblockade“ gegen Iran strikt durchzusetzen.
Netanjahu will US-Militärhilfe schrittweise auslaufen lassen
Nach der überraschenden Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die milliardenschwere Militärhilfe für Israel bereits zum Jahresende einzustellen, spricht Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu von einem schrittweisen Ausstieg. Israel sei wirtschaftlich stark genug, um auch ohne die amerikanische Militärhilfe auszukommen, hieß es in einer Mitteilung von Netanjahus Büro. Der Übergang von finanzieller Unterstützung zu einer Partnerschaft mit den USA solle aber schrittweise erfolgen. Einen konkreten Zeitrahmen nannte Netanjahu dabei nicht.
Israel erhält bislang rund 3,8 Milliarden Dollar pro Jahr aus den USA. In Israel löste die Ankündigung Trumps Kritik und Sorgen über mögliche Folgen für Sicherheit und Staatsfinanzen aus. Einen schrittweisen Ausstieg aus der amerikanischen Militärhilfe hatte Netanjahu bereits zuvor angekündigt. In einem Interview des britischen Magazins The Economist sagte er im Januar, Israel wolle innerhalb der kommenden zehn Jahre vollständig auf die Unterstützung verzichten.
Israel erhält bislang rund 3,8 Milliarden Dollar pro Jahr aus den USA. In Israel löste die Ankündigung Trumps Kritik und Sorgen über mögliche Folgen für Sicherheit und Staatsfinanzen aus. Einen schrittweisen Ausstieg aus der amerikanischen Militärhilfe hatte Netanjahu bereits zuvor angekündigt. In einem Interview des britischen Magazins The Economist sagte er im Januar, Israel wolle innerhalb der kommenden zehn Jahre vollständig auf die Unterstützung verzichten.
UN verärgert wegen Verzögerungen bei Gaza-Hilfen
Der Winter naht, zehntausende Palästinenser sitzen im vom Krieg weitgehend zerstörten Gazastreifen immer noch in dünnen Zelten: UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher warnt angesichts der anhaltenden Lieferblockaden für Wintermaterial vor weiteren Todesopfern - nun durch Kälte. Es dürfe keine Verzögerungen mehr geben, sagte er. „Beendet diese kollektive Bestrafung.“
Fletcher sagte weiter, erst habe es geheißen, man müsse die israelischen Wahlen abwarten, die Ende Oktober stattgefunden hatten. Jetzt werde man bis zur Regierungsbildung dort vertröstet. „Falls jemand Zweifel am humanitären Völkerrecht haben sollte: Dies ist keine akzeptable Rechtfertigung“, teilte Fletcher mit. Es stünden Menschenleben auf dem Spiel.
„Was das Ganze noch ärgerlicher macht, ist, dass die Menschen diesem unnötigen Risiko durch das Wetter ausgesetzt sind, das keine Gefahr darstellt, solange angemessene Unterkünfte zur Verfügung stehen. Und es wäre auch keine solche Gefahr, hätten wir ihnen angemessene Zelte und die notwendige Winterausrüstung zur Verfügung stellen können.“
Israel kontrolliert, welche Güter in den Gazastreifen gelangen. Die Vereinten Nationen warten nach Angaben von Fletcher auf Liefergenehmigungen für warme Kleidung, Decken, Bettzeug, bessere Unterkünfte und Heizungen. Ebenso müssten Generatoren, Benzin, Motoröl, Material für das Abpumpen von Wasser sowie Aufräumarbeiten endlich zugelassen werden. Bei Material begründet Israel die Verweigerung oft mit dem Argument, Terroristen könnten dies zu Angriffen auf israelische Soldaten nutzen.
Fletcher sagte weiter, erst habe es geheißen, man müsse die israelischen Wahlen abwarten, die Ende Oktober stattgefunden hatten. Jetzt werde man bis zur Regierungsbildung dort vertröstet. „Falls jemand Zweifel am humanitären Völkerrecht haben sollte: Dies ist keine akzeptable Rechtfertigung“, teilte Fletcher mit. Es stünden Menschenleben auf dem Spiel.
„Was das Ganze noch ärgerlicher macht, ist, dass die Menschen diesem unnötigen Risiko durch das Wetter ausgesetzt sind, das keine Gefahr darstellt, solange angemessene Unterkünfte zur Verfügung stehen. Und es wäre auch keine solche Gefahr, hätten wir ihnen angemessene Zelte und die notwendige Winterausrüstung zur Verfügung stellen können.“
Israel kontrolliert, welche Güter in den Gazastreifen gelangen. Die Vereinten Nationen warten nach Angaben von Fletcher auf Liefergenehmigungen für warme Kleidung, Decken, Bettzeug, bessere Unterkünfte und Heizungen. Ebenso müssten Generatoren, Benzin, Motoröl, Material für das Abpumpen von Wasser sowie Aufräumarbeiten endlich zugelassen werden. Bei Material begründet Israel die Verweigerung oft mit dem Argument, Terroristen könnten dies zu Angriffen auf israelische Soldaten nutzen.