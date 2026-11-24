Israel: Eisenkot bringt Minderheitsregierung ins Spiel

Der in Israel mit der Regierungsbildung beauftragte Abgeordnete Gadi Eisenkot hat die Bildung einer Minderheitsregierung in Aussicht gestellt. In diesem Fall wäre die Regierung auf die Unterstützung der arabischen Parteien im Parlament angewiesen. In einem Beitrag auf der Plattform X nannte der Vorsitzende der Mitte-Partei Jaschar dies als Alternative, sollte die Bildung einer „breiten Regierung“ mit jüdischen Parteien nicht gelingen.



Eine Minderheitsregierung würde über weniger als 61 der 120 Sitze im Parlament verfügen. Eisenkot deutete an, dass diese Regierung dann noch erweitert werden könne. Details dazu nannte er bisher nicht. Medienberichten zufolge will der Ex-Militärchef verhindern, dass er seinen Auftrag zur Regierungsbildung nach Ablauf der Frist zurückgeben muss. Eisenkot hat zunächst bis zum 6. Dezember Zeit; die Frist kann dann noch um 14 Tage verlängert werden.



Als Beispiele für eine „breite Regierung“ wiederum nannte Eisenkot eine Koalition mit den ultraorthodoxen Parteien sowie eine große Koalition mit der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Er hat es zuletzt jedoch abgelehnt, dass Netanjahu in einer solchen Regierung Ministerpräsident bleiben könnte – auch nicht im Wechsel mit Eisenkot.



Ein wesentliches Hindernis für eine Koalition mit den ultraorthodoxen Parteien ist, dass diese weitreichende Ausnahmen vom Wehrdienst für strenggläubige Juden verlangen. Eisenkot hingegen fordert eine Dienstpflicht für alle Bürger.



Zudem kritisierte Eisenkot Netanjahus „aggressive Delegitimierungskampagne“ gegenüber der arabischen Bevölkerung. Die Times of Israel verwies zugleich darauf, dass Eisenkot in seinem jüngsten Beitrag das Wort „arabisch“ vermieden habe, da das Thema als so heikel gelte. Netanjahu hat die arabischen Parteien zuletzt als „Terrorunterstützer“ und als Gefahr für die nationale Sicherheit Israels dargestellt. Auch aus der Opposition gibt es Vorbehalte gegen eine Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien.