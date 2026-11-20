Viele Angaben über den Kriegsverlauf wie Opferzahlen oder Details zu Kämpfen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Israel: Eisenkot bringt Minderheitsregierung ins Spiel
Pentagon: Iran-Krieg kostete bislang 48,3 Milliarden Dollar
Israels Armee meldet neuen Vorstoß im Gazastreifen
US-Flugzeugträger verlässt den Persischen Golf in Richtung Japan – zwei bleiben in der Region
Israel muss umstrittenes Siedlungsprojekt pausieren
Israel: Eisenkot bringt Minderheitsregierung ins Spiel
Der in Israel mit der Regierungsbildung beauftragte Abgeordnete Gadi Eisenkot hat die Bildung einer Minderheitsregierung in Aussicht gestellt. In diesem Fall wäre die Regierung auf die Unterstützung der arabischen Parteien im Parlament angewiesen. In einem Beitrag auf der Plattform X nannte der Vorsitzende der Mitte-Partei Jaschar dies als Alternative, sollte die Bildung einer „breiten Regierung“ mit jüdischen Parteien nicht gelingen.
Eine Minderheitsregierung würde über weniger als 61 der 120 Sitze im Parlament verfügen. Eisenkot deutete an, dass diese Regierung dann noch erweitert werden könne. Details dazu nannte er bisher nicht. Medienberichten zufolge will der Ex-Militärchef verhindern, dass er seinen Auftrag zur Regierungsbildung nach Ablauf der Frist zurückgeben muss. Eisenkot hat zunächst bis zum 6. Dezember Zeit; die Frist kann dann noch um 14 Tage verlängert werden.
Als Beispiele für eine „breite Regierung“ wiederum nannte Eisenkot eine Koalition mit den ultraorthodoxen Parteien sowie eine große Koalition mit der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Er hat es zuletzt jedoch abgelehnt, dass Netanjahu in einer solchen Regierung Ministerpräsident bleiben könnte – auch nicht im Wechsel mit Eisenkot.
Ein wesentliches Hindernis für eine Koalition mit den ultraorthodoxen Parteien ist, dass diese weitreichende Ausnahmen vom Wehrdienst für strenggläubige Juden verlangen. Eisenkot hingegen fordert eine Dienstpflicht für alle Bürger.
Zudem kritisierte Eisenkot Netanjahus „aggressive Delegitimierungskampagne“ gegenüber der arabischen Bevölkerung. Die Times of Israel verwies zugleich darauf, dass Eisenkot in seinem jüngsten Beitrag das Wort „arabisch“ vermieden habe, da das Thema als so heikel gelte. Netanjahu hat die arabischen Parteien zuletzt als „Terrorunterstützer“ und als Gefahr für die nationale Sicherheit Israels dargestellt. Auch aus der Opposition gibt es Vorbehalte gegen eine Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien.
Eine Minderheitsregierung würde über weniger als 61 der 120 Sitze im Parlament verfügen. Eisenkot deutete an, dass diese Regierung dann noch erweitert werden könne. Details dazu nannte er bisher nicht. Medienberichten zufolge will der Ex-Militärchef verhindern, dass er seinen Auftrag zur Regierungsbildung nach Ablauf der Frist zurückgeben muss. Eisenkot hat zunächst bis zum 6. Dezember Zeit; die Frist kann dann noch um 14 Tage verlängert werden.
Als Beispiele für eine „breite Regierung“ wiederum nannte Eisenkot eine Koalition mit den ultraorthodoxen Parteien sowie eine große Koalition mit der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Er hat es zuletzt jedoch abgelehnt, dass Netanjahu in einer solchen Regierung Ministerpräsident bleiben könnte – auch nicht im Wechsel mit Eisenkot.
Ein wesentliches Hindernis für eine Koalition mit den ultraorthodoxen Parteien ist, dass diese weitreichende Ausnahmen vom Wehrdienst für strenggläubige Juden verlangen. Eisenkot hingegen fordert eine Dienstpflicht für alle Bürger.
Zudem kritisierte Eisenkot Netanjahus „aggressive Delegitimierungskampagne“ gegenüber der arabischen Bevölkerung. Die Times of Israel verwies zugleich darauf, dass Eisenkot in seinem jüngsten Beitrag das Wort „arabisch“ vermieden habe, da das Thema als so heikel gelte. Netanjahu hat die arabischen Parteien zuletzt als „Terrorunterstützer“ und als Gefahr für die nationale Sicherheit Israels dargestellt. Auch aus der Opposition gibt es Vorbehalte gegen eine Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien.
Anna Schimpp
Irakische Kräfte rücken in Hochburg proiranischer Miliz vor
Irakische Sicherheits- und Streitkräfte haben am Freitag mit einem Einsatz in einem Bezirk südlich der Hauptstadt Iraks begonnen. Ziel ist es, die staatliche Kontrolle über ein Gebiet zurückzugewinnen, das seit rund zwölf Jahren unter dem Einfluss der proiranischen Miliz Kataib Hisbollah steht. Der Einsatz folgt einer Entscheidung von Ministerpräsident Ali al-Saidi, in dem Bezirk ein Sicherheitshauptquartier einzurichten.
Kataib Hisbollah zählt zu den einflussreichsten der Dutzenden schiitischen Milizen, die seit der US-Invasion 2003 im Irak entstanden sind. Die meisten gehören zum Verbund der sogenannten Volksmobilisierungskräfte mit starken Beziehungen zu Teheran.
Eigentlich sollten die mächtigen, mit Iran verbündeten Milizen im Land parallel zum US-Truppenabzug im September entwaffnet und in den staatlichen Sicherheitsapparat eingegliedert werden. Der von Ministerpräsident Ali al-Saidi angekündigte Schritt wurde jedoch aufgeschoben und soll nun im Juni des kommenden Jahres erfolgen. Die stärksten Milizen im Land lehnen eine Entwaffnung bisher ab.
Kataib Hisbollah zählt zu den einflussreichsten der Dutzenden schiitischen Milizen, die seit der US-Invasion 2003 im Irak entstanden sind. Die meisten gehören zum Verbund der sogenannten Volksmobilisierungskräfte mit starken Beziehungen zu Teheran.
Eigentlich sollten die mächtigen, mit Iran verbündeten Milizen im Land parallel zum US-Truppenabzug im September entwaffnet und in den staatlichen Sicherheitsapparat eingegliedert werden. Der von Ministerpräsident Ali al-Saidi angekündigte Schritt wurde jedoch aufgeschoben und soll nun im Juni des kommenden Jahres erfolgen. Die stärksten Milizen im Land lehnen eine Entwaffnung bisher ab.
Carim Soliman
Emir von Katar zu Staatsbesuch in Deutschland
Deutschland und Katar wollen ihre enge Partnerschaft weiter ausbauen. Das haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, in Berlin bekräftigt. „Katar und Deutschland verbinden gemeinsame Wirtschafts- und Sicherheitsinteressen und ihr Einstehen für internationales Recht und friedliche Konfliktbeilegung“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.
Der Emir begeht einen zweitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Er wurde von Steinmeier mit militärischen Ehren begrüßt. Der Emir will sich am Nachmittag auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz treffen. Am Abend richtet Steinmeier ein Staatsbankett für ihn und seine Delegation aus.
In ihren Gesprächen tauschten sich die beiden Staatsoberhäupter der Erklärung zufolge auch über die Lage im Mittleren Osten aus. Steinmeier bekräftigte demnach Deutschlands Solidarität mit Katar angesichts der ungerechtfertigten Angriffe aus Iran. Ein weiteres Gesprächsthema waren mögliche Wege zur Beendigung des Konflikts und zur Aufhebung der Blockade in der Straße von Hormus.
Der Emir begeht einen zweitägigen Staatsbesuch in Deutschland. Er wurde von Steinmeier mit militärischen Ehren begrüßt. Der Emir will sich am Nachmittag auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz treffen. Am Abend richtet Steinmeier ein Staatsbankett für ihn und seine Delegation aus.
In ihren Gesprächen tauschten sich die beiden Staatsoberhäupter der Erklärung zufolge auch über die Lage im Mittleren Osten aus. Steinmeier bekräftigte demnach Deutschlands Solidarität mit Katar angesichts der ungerechtfertigten Angriffe aus Iran. Ein weiteres Gesprächsthema waren mögliche Wege zur Beendigung des Konflikts und zur Aufhebung der Blockade in der Straße von Hormus.
Barbara Klimke
Trump zu neuerlichen Angriffen gegen Iran: „Wir haben Zeit"
US-Präsident Donald Trump erweckt den Anschein, eine Entscheidung über erneute größere Angriffe auf Iran auf das kommende Jahr zu verschieben. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters antwortete er auf die Frage nach möglichen neuen Militärschlägen, dass er darüber nach Jahresbeginn sprechen werde. „Wir haben Zeit.“ In den vergangenen Wochen hatte Trump wiederholt mit einer Eskalation gegen Iran gedroht, zugleich jedoch auch ein Ende der Feindseligkeiten angedeutet. Die Bemühungen beider Seiten um ein Ende des Kriegs stecken derzeit in einer Sackgasse. Trump äußerte sich an Bord seines Flugzeugs auf dem Rückflug von einer China-Reise.
Pentagon: Iran-Krieg kostete bislang 48,3 Milliarden Dollar
Die Kosten des Iran-Kriegs für die Vereinigten Staaten sind nach Angaben eines Pentagon-Vertreters mittlerweile auf 48,3 Milliarden US-Dollar (rund 44 Milliarden Euro) gestiegen. Dieser Wert sei am 13. November erreicht worden, sagte der Stabschef der zentralen Haushaltsbehörde des Pentagons, Arthur Miller, bei einer Anhörung im Senat.
In der Summe seien Ausgaben für Munition, Ersatzausrüstungen und Betriebskosten inkludiert. Nicht inbegriffen seien Auslagen für „Einrichtungen“. Damit dürften notwendig gewordene Reparaturen amerikanischer Infrastruktur gemeint sein, die im Zuge des Kriegs angegriffen wurde. Bei früheren Pentagon-Angaben war dieser Posten ebenfalls ausgegliedert worden. Das Haushaltsbüro des US-Kongresses schätzte bislang, dass die USA zum 1. August rund 38 Milliarden Dollar (rund 34,6 Milliarden Euro) ausgegeben hatten.
In der Summe seien Ausgaben für Munition, Ersatzausrüstungen und Betriebskosten inkludiert. Nicht inbegriffen seien Auslagen für „Einrichtungen“. Damit dürften notwendig gewordene Reparaturen amerikanischer Infrastruktur gemeint sein, die im Zuge des Kriegs angegriffen wurde. Bei früheren Pentagon-Angaben war dieser Posten ebenfalls ausgegliedert worden. Das Haushaltsbüro des US-Kongresses schätzte bislang, dass die USA zum 1. August rund 38 Milliarden Dollar (rund 34,6 Milliarden Euro) ausgegeben hatten.
Israels Armee meldet neuen Vorstoß im Gazastreifen
Israels Armee ist bei einem Einsatz von Bodentruppen ungeachtet der geltenden Waffenruhe weiter in den Gazastreifen vorgestoßen. Die Soldaten hätten „eine gezielte Operation gestartet, um einen Terrortunnel westlich der gelben Linie zu zerstören“, hieß es. Er stelle eine „unmittelbare Bedrohung“ dar. Die gelbe Linie – durch farbig markierte Betonelemente und Schilder kenntlich gemacht – bezeichnet die im Rahmen der Waffenruhe vereinbarte Rückzugsposition der israelischen Armee und gilt als Grenzlinie zum Gazastreifen. Die Waffenruhe war im Oktober 2025 in Kraft getreten.
Der arabische Nachrichtensender Al Jazeera bezeichnete das Vorgehen der israelischen Armee als den ersten großen Einsatz am Boden seit Beginn der Waffenruhe. In diesem Jahr hatten Israels Truppen allerdings ihre Kontrolle in dem Palästinensergebiet auch schon zuvor über die sogenannte gelbe Linie hinaus ausgeweitet. Israel kontrolliert inzwischen laut Berichten rund 60 bis 70 Prozent des Gazastreifens militärisch. Das abgeriegelte Küstengebiet am Mittelmeer umfasst insgesamt eine Fläche, die in etwa der Münchens entspricht.
Al Jazeera zufolge rückten israelische Panzer und Bulldozer östlich des Flüchtlingslagers Nuseirat und nördlich des Lagers Bureij in Richtung der Salah-al-Din-Straße vor, der Hauptverkehrsachse im Gazastreifen in Nord-Süd-Richtung. Die Menschen dort seien erneut auf der Flucht.
Israels Armee zufolge sind die eigenen Truppen gemäß dem Abkommen über die Waffenruhe in dem Gebiet stationiert und würden weiterhin „Maßnahmen ergreifen, um jede unmittelbare Bedrohung zu beseitigen“ und Versuche der islamistischen Terrororganisation Hamas zu vereiteln, Israels Zivilisten und Truppen Schaden zuzufügen oder gegen das Abkommen zu verstoßen, hieß es.
Trotz der Waffenruhe kommt es in Gaza immer wieder zu tödlichen Angriffen. Zuletzt hatte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder verstärkt und tötete dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Hamas.
Der arabische Nachrichtensender Al Jazeera bezeichnete das Vorgehen der israelischen Armee als den ersten großen Einsatz am Boden seit Beginn der Waffenruhe. In diesem Jahr hatten Israels Truppen allerdings ihre Kontrolle in dem Palästinensergebiet auch schon zuvor über die sogenannte gelbe Linie hinaus ausgeweitet. Israel kontrolliert inzwischen laut Berichten rund 60 bis 70 Prozent des Gazastreifens militärisch. Das abgeriegelte Küstengebiet am Mittelmeer umfasst insgesamt eine Fläche, die in etwa der Münchens entspricht.
Al Jazeera zufolge rückten israelische Panzer und Bulldozer östlich des Flüchtlingslagers Nuseirat und nördlich des Lagers Bureij in Richtung der Salah-al-Din-Straße vor, der Hauptverkehrsachse im Gazastreifen in Nord-Süd-Richtung. Die Menschen dort seien erneut auf der Flucht.
Israels Armee zufolge sind die eigenen Truppen gemäß dem Abkommen über die Waffenruhe in dem Gebiet stationiert und würden weiterhin „Maßnahmen ergreifen, um jede unmittelbare Bedrohung zu beseitigen“ und Versuche der islamistischen Terrororganisation Hamas zu vereiteln, Israels Zivilisten und Truppen Schaden zuzufügen oder gegen das Abkommen zu verstoßen, hieß es.
Trotz der Waffenruhe kommt es in Gaza immer wieder zu tödlichen Angriffen. Zuletzt hatte das israelische Militär seine Luftangriffe wieder verstärkt und tötete dabei nach eigener Darstellung gezielt ranghohe Mitglieder der Hamas.
Trump: Iran scheint sich mit Bio-Waffen zu befassen
US-Präsident Donald Trump sieht angesichts von angeblichen iranischen Anschlagsplänen Anzeichen dafür, dass sich die Islamische Republik mit chemischen und biologischen Waffen beschäftigt. Angesprochen auf Berichte über mögliche Anschlagspläne in der US-Hauptstadt Washington, sagte Trump dem US-Sender Fox News: „Es gibt Hinweise darauf, dass Iran sich mit Gasen und (...) biologischen Waffen befasst.“
Dem US-Nachrichtenportal Axios zufolge zieht Trump eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen gegen Iran zusammen mit Israel in Betracht. Israel behauptet demnach, über Geheimdienstinformationen zu verfügen, denen zufolge Iran seine Forschung und Entwicklung im Bereich chemischer Waffen intensiviert.
Ende Februar hatten die USA gemeinsam mit Israel ihren Krieg gegen Iran begonnen. Trump rechtfertigte den Krieg damit, dass Iran niemals eine Atomwaffe besitzen dürfe. Im Verlauf der Kämpfe wurden iranische Atomanlagen bombardiert. Da man Teheran den Weg im Nuklearbereich versperrt habe, befasse sich das Land jetzt mit biologischen Waffen, behauptete Trump am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im südchinesischen Shenzhen.
Im festgefahrenen Konflikt zwischen den USA und Iran wächst erneut die Gefahr einer militärischen Eskalation. In den vergangenen Tagen griffen sich die iranischen Streitkräfte und das US-Militär wiederholt gegenseitig an. Vorausgegangen waren zahlreiche Attacken auf Öltanker in der Straße von Hormus, die im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran geworden ist.
Dem US-Nachrichtenportal Axios zufolge zieht Trump eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen gegen Iran zusammen mit Israel in Betracht. Israel behauptet demnach, über Geheimdienstinformationen zu verfügen, denen zufolge Iran seine Forschung und Entwicklung im Bereich chemischer Waffen intensiviert.
Ende Februar hatten die USA gemeinsam mit Israel ihren Krieg gegen Iran begonnen. Trump rechtfertigte den Krieg damit, dass Iran niemals eine Atomwaffe besitzen dürfe. Im Verlauf der Kämpfe wurden iranische Atomanlagen bombardiert. Da man Teheran den Weg im Nuklearbereich versperrt habe, befasse sich das Land jetzt mit biologischen Waffen, behauptete Trump am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im südchinesischen Shenzhen.
Im festgefahrenen Konflikt zwischen den USA und Iran wächst erneut die Gefahr einer militärischen Eskalation. In den vergangenen Tagen griffen sich die iranischen Streitkräfte und das US-Militär wiederholt gegenseitig an. Vorausgegangen waren zahlreiche Attacken auf Öltanker in der Straße von Hormus, die im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran geworden ist.
US-Flugzeugträger verlässt den Persischen Golf in Richtung Japan – zwei bleiben in der Region
Eine von drei US-Flugzeugträger-Kampfgruppen im Persischen Golf, die die Seeblockade gegen Iran in der Region durchsetzen sollten, hat diese verlassen und kehrt voraussichtlich in ihren Heimathafen zurück. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Eingeweihte.
Die Kampfgruppe der USS George Washington könnte sich seit Mittwoch auf dem Weg zu ihrem Heimathafen Yokosuka in Japan befinden. Die USS Theodore Roosevelt-Gruppe, die am Montag eintraf, wurde als zusätzliche militärische Option für Präsident Donald Trump angesehen, sollte er sich entscheiden, die Kämpfe mit Iran wieder aufzunehmen.
Die Kampfgruppe der USS George Washington könnte sich seit Mittwoch auf dem Weg zu ihrem Heimathafen Yokosuka in Japan befinden. Die USS Theodore Roosevelt-Gruppe, die am Montag eintraf, wurde als zusätzliche militärische Option für Präsident Donald Trump angesehen, sollte er sich entscheiden, die Kämpfe mit Iran wieder aufzunehmen.
USA drohten Schiffen bei Umgehung von Iran-Blockade
Das US-Militär kündigt ein Vorgehen gegen Schiffe an, die auf See Fracht von aus Iran kommenden Schiffen übernehmen. Das zuständige US-Regionalkommando Centcom erklärte, solche Transfers würden als Versuch gewertet, die Seeblockade gegen Iran zu umgehen. Betroffene Schiffe könnten gestoppt, durchsucht, beschlagnahmt oder zur Rückkehr gezwungen werden. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen drohte das Militär mit dem Einsatz von Gewalt. Die USA hatten die Blockade iranischer Ölexporte Mitte Juli nach dem Scheitern einer vorläufigen Einigung wieder in Kraft gesetzt.
Carim Soliman
Israel muss umstrittenes Siedlungsprojekt pausieren
Ein umstrittenes Siedlungsvorhaben östlich von Jerusalem wird für die Dauer der Regierungsbildung in Israel auf Eis gelegt. Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara wies die geschäftsführende Regierung unter Benjamin Netanjahu an, die Vergabeverfahren für das sogenannte E1-Projekt im besetzten Westjordanland auszusetzen, wie israelische Medien am Mittwoch berichteten. Die Staatsanwaltschaft macht rechtliche Handlungsbeschränkungen einer Übergangsregierung geltend.
Eigentlich sollte am Donnerstag die Frist für die Einreichung von Angeboten zum Bau von 1234 Wohneinheiten ablaufen. Diese soll nun auf die Zeit nach der Vereidigung einer neuen Regierung verschoben werden. Das bisherige Kabinett von Ministerpräsident Netanjahu plante, in einem Riegel zwischen Ostjerusalem und dem Toten Meer über 3400 neue Wohneinheiten zu errichten. Damit würde das Westjordanland in zwei Teile zerschnitten. Unter anderem Deutschland und die EU verurteilen das Vorhaben.
Die israelische Menschenrechtsorganisation Peace Now begrüßte die Maßnahme der Generalstaatsanwältin als „wichtigen Schritt“. Die nächste Regierung müsse die Ausschreibung endgültig aufheben sowie „die Annexionspolitik stoppen und den Horizont für eine Zwei-Staaten-Lösung offen halten“, erklärte Peace Now.
Wie das E1-Projekt die Zwei-Staaten-Lösung bedroht, lesen Sie hier:
Eigentlich sollte am Donnerstag die Frist für die Einreichung von Angeboten zum Bau von 1234 Wohneinheiten ablaufen. Diese soll nun auf die Zeit nach der Vereidigung einer neuen Regierung verschoben werden. Das bisherige Kabinett von Ministerpräsident Netanjahu plante, in einem Riegel zwischen Ostjerusalem und dem Toten Meer über 3400 neue Wohneinheiten zu errichten. Damit würde das Westjordanland in zwei Teile zerschnitten. Unter anderem Deutschland und die EU verurteilen das Vorhaben.
Die israelische Menschenrechtsorganisation Peace Now begrüßte die Maßnahme der Generalstaatsanwältin als „wichtigen Schritt“. Die nächste Regierung müsse die Ausschreibung endgültig aufheben sowie „die Annexionspolitik stoppen und den Horizont für eine Zwei-Staaten-Lösung offen halten“, erklärte Peace Now.
Wie das E1-Projekt die Zwei-Staaten-Lösung bedroht, lesen Sie hier:
Barbara Klimke
Netanjahus Rivalen übernehmen Spitze des israelischen Parlaments
Drei Wochen nach der Parlamentswahl in Israel ist der Opposition durch die Wahl eines neuen Parlamentspräsidenten aus den eigenen Reihen ein wichtiger Schritt nach vorn gelungen. 66 von 120 Abgeordneten stimmten für den früheren Minister Matan Kahana. Der 54-Jährige gehört der Mitte-Partei Jaschar an, deren Vorsitzender Gadi Eisenkot derzeit mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt ist.
„Die israelische Knesset ist das Zuhause aller Bürger des Staates Israel, und ich will Präsident für alle sein“, sagte Kahana in seiner Antrittsrede. Er löst Amir Ohana von der rechtskonservativen Likud-Partei des bisherigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ab. Die Opposition erhofft sich von dem Wechsel mehr Einfluss auf die parlamentarischen Abläufe. Unter anderem will sie zentrale Elemente des umstrittenen Justizumbaus rückgängig machen, den Netanjahu seit 2023 vorangetrieben hat.
„Die israelische Knesset ist das Zuhause aller Bürger des Staates Israel, und ich will Präsident für alle sein“, sagte Kahana in seiner Antrittsrede. Er löst Amir Ohana von der rechtskonservativen Likud-Partei des bisherigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ab. Die Opposition erhofft sich von dem Wechsel mehr Einfluss auf die parlamentarischen Abläufe. Unter anderem will sie zentrale Elemente des umstrittenen Justizumbaus rückgängig machen, den Netanjahu seit 2023 vorangetrieben hat.
„Die israelische Knesset ist das Zuhause aller Bürger des Staates Israel.“Matan Kahana
Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich hatte Kahana zuvor davor gewarnt, das Amt mit den „Stimmen der Feinde Israels“ anzutreten – das war als Anspielung auf die arabischen Parteien zu verstehen. Kahana seinerseits forderte Smotrich auf, den demokratischen Prozess zu respektieren. Die arabischen Parteien stimmten wie erwartet für Kahana.
Kahana diente zunächst in der Eliteeinheit Sajeret Matkal und war anschließend 24 Jahre lang Pilot der israelischen Luftwaffe, zuletzt im Rang eines Obersts. Er ist ausgebildeter Jurist, setzt sich für eine Stärkung der jüdischen Identität Israels ein, plädiert in Religionsfragen aber für mehr Kompromissbereitschaft und weniger Einfluss der ultraorthodoxen Parteien.
Kahana diente zunächst in der Eliteeinheit Sajeret Matkal und war anschließend 24 Jahre lang Pilot der israelischen Luftwaffe, zuletzt im Rang eines Obersts. Er ist ausgebildeter Jurist, setzt sich für eine Stärkung der jüdischen Identität Israels ein, plädiert in Religionsfragen aber für mehr Kompromissbereitschaft und weniger Einfluss der ultraorthodoxen Parteien.
Barbara Klimke
Kuwait gerät erneut unter Beschuss
Der Golfstaat Kuwait ist abermals Ziel iranischer Angriffe geworden. Die Luftverteidigung wehrte „Attacken feindlicher Drohnen“ aus Iran ab, teilte das Militär des mit den USA verbündeten Landes am späten Abend mit. Explosionsgeräusche seien auf das Abfangen der Drohnen zurückzuführen.
Zuvor hatte das US-Militär einen Angriff auf eine Raketenstellung der iranischen Revolutionsgarde auf der iranischen Insel Qeshm in der Straße von Hormus bestätigt. Es habe sich um einen Vergeltungsschlag gehandelt, hieß es. Irans Revolutionsgarde hatte eigenen Angaben zufolge zuvor eine US-Radaranlage im Golfstaat Bahrain angegriffen.
Die US-Marine versucht seit mehreren Monaten, in der Straße von Hormus mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Iran blockiert die Meerenge im Krieg mit den USA. Zwar hat US-Präsident Donald Trump signalisiert, nicht zu größeren Kampfhandlungen zurückkehren zu wollen. Der Konflikt mit der Islamischen Republik ist jedoch bis heute ungelöst.
Zuvor hatte das US-Militär einen Angriff auf eine Raketenstellung der iranischen Revolutionsgarde auf der iranischen Insel Qeshm in der Straße von Hormus bestätigt. Es habe sich um einen Vergeltungsschlag gehandelt, hieß es. Irans Revolutionsgarde hatte eigenen Angaben zufolge zuvor eine US-Radaranlage im Golfstaat Bahrain angegriffen.
Die US-Marine versucht seit mehreren Monaten, in der Straße von Hormus mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen. Iran blockiert die Meerenge im Krieg mit den USA. Zwar hat US-Präsident Donald Trump signalisiert, nicht zu größeren Kampfhandlungen zurückkehren zu wollen. Der Konflikt mit der Islamischen Republik ist jedoch bis heute ungelöst.
Tanker in Straße von Hormus angegriffen – Besatzung in Sicherheit gebracht
Die Besatzung eines Flüssiggastankers hat ihr Schiff nach dem Einschlag eines Projektils in der Straße von Hormus nach Angaben des Oman verlassen. Wie das omanische Zentrum für maritime Sicherheit mitteilte, wurden 24 Besatzungsmitglieder der unter panamaischer Flagge fahrenden Tara Gas in Sicherheit gebracht, nachdem an Bord Feuer ausgebrochen war. Der Vorfall ereignete sich vor der Küste der Halbinsel Musandam.
Das indische Außenministerium bestätigte den Angriff und erklärte, zwei der 24 indischen Seeleute seien in ein Krankenhaus in der Hafenstadt Chasab gebracht worden. Zuvor hatte die britische Seesicherheitsbehörde UKMTO gemeldet, die Besatzung eines Tankers werde nach einem Angriff vermisst. Zuletzt kam es in der Wasserstraße vermehrt zu Angriffen.
Das indische Außenministerium bestätigte den Angriff und erklärte, zwei der 24 indischen Seeleute seien in ein Krankenhaus in der Hafenstadt Chasab gebracht worden. Zuvor hatte die britische Seesicherheitsbehörde UKMTO gemeldet, die Besatzung eines Tankers werde nach einem Angriff vermisst. Zuletzt kam es in der Wasserstraße vermehrt zu Angriffen.
Trump droht Iran nach Bericht über angeblichen Anschlagsplan mit schmutziger Bombe
Die USA nehmen nach Angaben von Präsident Donald Trump einen Bericht „sehr ernst“, wonach Iran angeblich einen Anschlag mit einer sogenannten schmutzigen Bombe in Washington plane. „Wir prüfen die Sache“, sagte Trump bei einem Termin in der philippinischen Hauptstadt Manila. Auf die Nachfrage, ob eine unmittelbare Bedrohung bestehe, antwortete der US-Präsident: „Nun, wenn es eine gibt, werden sie einen Preis zahlen, wie ihn noch nie ein Land zuvor zahlen musste.“ Er hoffe nicht, dass ein Anschlag kurz bevorstehe. „Aber wir nehmen es sehr ernst, denn sie sind nun mal verrückt.“ Der Sprecher des iranischen Außenministeriums wies die Anschuldigungen am Dienstag in einem Beitrag auf der Plattform X zurück und nannte sie „haltlos“.
Der US-Fernsehsender CNN hatte unter Berufung auf nicht genannte Quellen berichtet, US-Geheimdienste hätten auf Teheraner Pläne hingewiesen, möglicherweise eine schmutzige Bombe in der US-Hauptstadt zu zünden. Eine schmutzige Bombe verwendet konventionellen Sprengstoff, um bei einer Explosion radioaktives Material zu verteilen. Im Gegensatz zu einer Atomwaffe erzeugt sie keine nukleare Detonation, kann aber radioaktive Verseuchung verbreiten.
Der US-Fernsehsender CNN hatte unter Berufung auf nicht genannte Quellen berichtet, US-Geheimdienste hätten auf Teheraner Pläne hingewiesen, möglicherweise eine schmutzige Bombe in der US-Hauptstadt zu zünden. Eine schmutzige Bombe verwendet konventionellen Sprengstoff, um bei einer Explosion radioaktives Material zu verteilen. Im Gegensatz zu einer Atomwaffe erzeugt sie keine nukleare Detonation, kann aber radioaktive Verseuchung verbreiten.
Anna Schimpp
Iran meldet Angriff auf US-Radaranlage in Bahrain
Die iranische Revolutionsgarde hat eigenen Angaben zufolge eine US-Radaranlage im Golfstaat Bahrain angegriffen. Das Radarsystem auf dem Stützpunkt Scheich Issa sei am frühen Morgen mit Drohnen attackiert worden, hieß es in einer Erklärung der Militärorganisation. Der Angriff sei eine Reaktion auf die jüngsten Verletzungen des iranischen Luftraums durch das US-Militär.
Bahrains Streitkräfte erklärten, die Flugabwehr habe eine Reihe feindlicher iranischer Angriffe abgewehrt. Die Geschosse seien zerstört worden, bevor sie ihre Ziele erreichen konnten. Zuvor hatte das Innenministerium des Landes eine Warnung an die Bevölkerung ausgegeben, die kurz darauf wieder aufgehoben wurde. Solche Warnungen gab es bereits in den vergangenen Tagen, als Iran den Inselstaat erstmals seit rund zwei Monaten wieder angriff.
Das US-Militär dementierte, dass Soldaten verletzt oder Ausrüstung beschädigt worden sei. Mehrere iranische Drohnen seien abgefangen worden, teilte das für den Mittleren Osten zuständige Regionalkommando Centcom mit.
Bahrains Streitkräfte erklärten, die Flugabwehr habe eine Reihe feindlicher iranischer Angriffe abgewehrt. Die Geschosse seien zerstört worden, bevor sie ihre Ziele erreichen konnten. Zuvor hatte das Innenministerium des Landes eine Warnung an die Bevölkerung ausgegeben, die kurz darauf wieder aufgehoben wurde. Solche Warnungen gab es bereits in den vergangenen Tagen, als Iran den Inselstaat erstmals seit rund zwei Monaten wieder angriff.
Das US-Militär dementierte, dass Soldaten verletzt oder Ausrüstung beschädigt worden sei. Mehrere iranische Drohnen seien abgefangen worden, teilte das für den Mittleren Osten zuständige Regionalkommando Centcom mit.