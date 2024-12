Erdoğan spricht von „neuer Realität“ in Syrien

Israelische Luftangriffe in Damaskus und Umgebung – Armee sieht Syrien als weitere Front an

Die israelische Luftwaffe hat nach Angaben von Aktivisten zum ersten Mal seit dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad in Damaskus angegriffen. Das Militär habe in der Nähe des Militärflughafens der syrischen Hauptstadt angegriffen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.



Darüber hinaus habe es auch einen Angriff in der Umgebung von Damaskus gegeben. Israel habe innerhalb der vergangenen Stunden mehrmals in Syrien angegriffen, hieß von der Beobachtungsstelle mit Sitz in Großbritannien. Zuvor hatte Israels Luftwaffe nach Medienberichten eine Chemiewaffenfabrik in Syrien angegriffen. Hintergrund sei die Sorge, die während der Herrschaft des gestürzten Präsidenten Baschar al-Assad entwickelten Waffen könnten in die Hände von Rebellen fallen, schrieb die Jerusalem Post. Auch der israelische TV-Sender N12 hatte dies zuvor berichtet.



Das israelische Militär äußert sich zu den Angriffen bislang nicht. Der israelische Generalstabschef Herzi Halevi erklärte jedoch vor Rekruten: „Seit gestern Abend sind wir an vier Fronten im Kampfeinsatz.“ Die Bodentruppen kämpften fortan gegen den Terrorismus im Westjordanland, im Gazastreifen, in Libanon – „und gestern Abend haben wir Truppen in syrisches Gebiet verlegt.“ Israel betonte jedoch, dass die Armee sich nicht in die internen Ereignisse in Syrien einmischen werde.



Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach am Sonntag von einem historischen Tag, der Israels Angriffen auf Assads Unterstützer Iran und die Hisbollah-Miliz in Libanon folgte. „Dies schafft natürlich neue, sehr wichtige Möglichkeiten für den Staat Israel“, sagte Netanjahu bei einem Besuch im Grenzgebiet. „Aber es ist auch nicht ohne Risiken.“ Israel arbeite an einer Politik der guten Nachbarschaft und werde Drusen, Kurden, Christen und Muslimen „die Hand des Friedens reichen“.