Rebellenanführer tritt in Damaskus auf

Nach dem Sturz des Assad-Regimes ist der Anführer der islamistischen Miliz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) in Damaskus eingetroffen. Wie HTS auf Telegram mitteilte, habe Abu Muhammad al-Dschaulani bei seiner Ankunft in der syrischen Hauptstadt "den Boden geküsst". In sozialen Medien kursieren Aufnahmen, die ihn bei einem Moschee-Besuch zeigen sollen.



Geboren wurde Ahmed al-Scharaa, wie al-Dschaulani mit bürgerlichem Namen heißt, in Saudi-Arabien. Seine Familie stammte ursprünglich von den Golanhöhen. Er wuchs in Masseh auf, bereits sein Vater war ein Gegner des Assad-Regimes und verbrachte viele Jahre in syrischen Gefängnissen. Al-Dschaulani schloß sich im Irak l-Kaida an und war fünf Jahre lang in Haft. Als die Revolte gegen Assads Regime begann, kehrte er 2011 nach Syrien zurück und gründete die Al-Nusra-Front - den syrischen Ableger von Al-Kaida, aus dem später die HTS hervorging. 2013 distanzierte er sich vom IS, später auch von Al-Kaida. Er tat dies eigenen Angaben zufolge, um dem Westen keine Gründe zu geben, seine Organisation anzugreifen.