Pakistanische Vermittlerkreise: USA und Iran kommen Vereinbarung näher

Die USA und Iran kommen pakistanischen Vermittlerkreisen zufolge einer Vereinbarung für ein Kriegsende näher. Eine Einigung auf ein Memorandum zur Beendigung des Krieges könne bald erzielt werden, sagte ein pakistanischer Insider aus dem ​Umfeld der Vermittlungen laut der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir werden das sehr bald abschließen. Wir stehen kurz davor“, sagte der ⁠Insider. Ein entsprechender Bericht des US-Nachrichtenportals Axios sei zutreffend. Eine Stellungnahme der US-Regierung lag zunächst nicht vor.



US-Präsident Donald Trump hatte zuvor ​den Militäreinsatz ​für Geleitschutz von Handelsschiffen durch die von Iran ‌blockierte Straße von Hormus ausgesetzt und von ‌Fortschritten bei der Suche nach einer diplomatischen Lösung des Konflikts gesprochen.



Axios zufolge handelt es sich um ein 14 Punkte umfassendes Memorandum. ​Es werde von ​dem US-Gesandten Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn ​Jared Kushner mit iranischen Offiziellen verhandelt, sowohl direkt als auch über Vermittler. Die USA erwarteten eine iranische Antwort innerhalb 48 Stunden. Das Memorandum sehe eine ‌30-tägige Verhandlungsphase über ein detailliertes Abkommen vor, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf US-Regierungsvertreter ‌und andere eingeweihte Personen. In ‌dieser Zeit sollen die iranische Blockade der Schifffahrt in ​der Straße von Hormus und die US-Blockade iranischer Häfen schrittweise aufgehoben werden. Zudem soll ​Iran einem Moratorium bei der Urananreicherung zustimmen, während die ‌USA Sanktionen aufheben und eingefrorene iranische Gelder in Milliardenhöhe freigeben.



Sollten die Verhandlungen scheitern, könnten die US-Streitkräfte ihre Blockade wieder aufbauen oder Militäreinsätze wieder aufnehmen, berichtete Axios unter Berufung auf einen US-Vertreter weiter. Der Sender CNBC berichtete unter Berufung auf ⁠einen Sprecher des iranischen Außenministeriums, die Führung in ‌Teheran prüfe ‌einen 14-Punkte-Plan der USA.