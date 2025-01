Mit einer Gedenkstunde erinnert der Bundestag an diesem Mittwoch an die Opfer des Nationalsozialismus , an die Verfolgung und Ermordung von Millionen Menschen durch die Nazis. Anlass ist die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz -Birkenau vor 80 Jahren.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas wird die Gedenkstunde um 12 Uhr mit einer Rede eröffnen. Im Anschluss werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie der Holocaust-Überlebende Roman Schwarzman sprechen. Die Gedenkstunde ist hier im Livestream zu sehen.

Schwarzman engagiert sich seit Jahrzehnten für die jüdischen Überlebenden der Ghettos und Konzentrationslager in der Ukraine. Der 88-Jährige, der in der Hafenstadt Odessa lebt, ist selbst einer von ihnen. Im Jahr 1941 war er als Kind in das Ghetto der ukrainischen Stadt Bershad deportiert worden.

Der Schriftzug „Arbeit macht frei“ am Eingangstor des sogenannten Stammlagers Auschwitz. (Foto: Kacper Pempel/REUTERS)

Das Parlament gedenkt traditionell rund um den Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau der Menschen, die während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entrechtet, verfolgt und ermordet wurden. Auschwitz steht symbolhaft für diese Verbrechen. Etwa 1,1 Millionen Menschen starben hier zwischen 1940 und 1945, die meisten von ihnen waren Juden; sie wurden erschossen, in Gaskammern ermordet oder starben an Hunger und Krankheiten. Am 27. Januar 1945 erreichten sowjetische Soldaten das Lager im von der Wehrmacht besetzten Polen. Sie fanden etwa 7000 Überlebende.

Am Montag war Steinmeier mitsamt der nahezu gesamten deutschen Staatsspitze beim Festakt zum 80. Jahrestag der Befreiung in Auschwitz. „Erinnerung kennt keinen Schlussstrich und Verantwortung deshalb auch nicht“, sagte er dort und rief dazu auf, das Gedächtnis an die Verbrechen und Opfer der Nationalsozialisten wachzuhalten.