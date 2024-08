Zehntausende Menschen haben in Belgrad gegen den geplanten Abbau von Lithium in Serbien demonstriert. Nach einem Aufruf mehrerer Umweltschutzvereine versammelten sich bis zu 27 000 Demonstranten auf einem zentralen Platz der serbischen Hauptstadt unter dem Motto „Es wird keine Bergwerke geben“. Die Demonstranten besetzten zudem die Schienen an zwei Bahnhöfen und blockierten damit den Zugverkehr. Im westserbischen Jadar-Tal liegt Europas größtes Lithium-Vorkommen. Im Juli hatte Belgrad für die Lithium-Förderung grünes Licht gegeben, nachdem sie diese zwei Jahre zuvor auf Druck der Umweltschützer vorläufig gestoppt hatte.