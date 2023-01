Von Felix Stephan

Wenn man mit dem Literaturverleger Jacques Testard bespricht, wie sein winziger Londoner Indie-Verlag Fitzcarraldo Editions innerhalb von nur acht Jahren drei Nobelpreise eingesammelt hat, kommt irgendwann der Moment, in dem er ein Buch von Siegfried Unseld aus dem Schrank zieht. Das Buch steht in einem unsichtbaren Bücherschrank hinter der Laptop-Kamera, es ist, als würde er es einem hinter dem Ohr hervorziehen. Von dem langjährigen Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld stammt der Satz, Suhrkamp verlege "keine Bücher, sondern Autoren", und in gewissem Sinne ist die ganze Geschichte in diesem Satz schon enthalten.