Erstmals wird eine Brigade der Bundeswehr dauerhaft an der Nato-Ostflanke stationiert – aber es gibt Zweifel an den Kosten und dem Zeitplan. Besuch bei Harald Gante, der das alles umsetzen soll.

Von Georg Ismar, Sina-Maria Schweikle, Strausberg

Harald Gante hat gerade eine der schwersten Aufgaben, die die Bundeswehr zu bieten hat. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) überrumpelte seine Truppe ganz schön, als er vor gut einem Jahr die dauerhafte Stationierung einer deutschen Kampfbrigade mit knapp 5000 Soldaten in Litauen angekündigte. Generalleutnant Gante, Kommandeur Feldheer, soll dabei helfen, dass dieses – so Pistorius – „Leuchtturmprojekt der Zeitenwende“ frist- und vor allem kostengerecht umgesetzt wird. Er ist deshalb jetzt ständig in Litauen. Und Gante, gebürtiger Sauerländer aus Attendorn, hält gar nichts von der Schwarzmalerei, dass das alles kaum zu schaffen sei. Er betont in seinem Büro in der Von-Hardenberg-Kaserne vielmehr: „Es ist faszinierend, diese Aufbruchstimmung zu erleben.“