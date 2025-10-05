Zum Hauptinhalt springen

LuftfahrtBallons legen Flugverkehr in Vilnius zeitweise lahm

Litauen ist Nato-Mitglied und grenzt an das mit Russland verbündete Belarus. (Archivfoto)
Litauen ist Nato-Mitglied und grenzt an das mit Russland verbündete Belarus. (Archivfoto) (Foto: Mindaugas Kulbis/Mindaugas Kulbis/AP/dpa)

Wie zuletzt in München muss auch in Litauens Hauptstadt der Flugbetrieb eingestellt werden. Angeblich werden 13 Ballons gesichtet, deren Herkunft ist noch ungeklärt.

Am Flughafen der litauischen Hauptstadt Vilnius ist am späten Samstagabend der Flugbetrieb wegen des Überflugs von mutmaßlichen Heißluftballons vorübergehend eingestellt worden. „Der Luftraum über dem Flughafen Vilnius ist bis 04.30 Uhr gesperrt“, teilte die Flughafenverwaltung auf ihrer Website mit. Flüge nach Vilnius wurden in dieser Zeit nach Lettland und Polen umgeleitet. Am frühen Sonntagmorgen war der Flughafen dann wieder in Betrieb.

Wie das Nachrichtenportal Lrytas unter Berufung auf einen Sprecher des Flughafens berichtete, wurde der Anflug der Ballons gegen 22.16 Uhr entdeckt. Daraufhin sei der Flugbetrieb aus Sicherheitsgründen vorerst gestoppt worden. Der litauische Rundfunk LRT berichtete unter Berufung auf den Leiter des nationalen Krisenmanagements, es habe sich um 13 Ballons gehandelt.

Die Herkunft der Flugkörper blieb zunächst ungeklärt. Das Nationale Krisenzentrum sprach am frühen Morgen von „Schmuggelballons“, ohne diesen Begriff näher zu erläutern. Erst vor wenigen Wochen war der Flugverkehr in Vilnius wegen Drohnensichtungen vorübergehend eingestellt worden. Das an den russischen Verbündeten Belarus grenzende Nato-Mitglied Litauen hatte bereits im August als Reaktion auf Drohnen, die von dort eindrangen, eine Flugverbotszone entlang der Grenze eingerichtet.

Der europäische Flugverkehr ist in den vergangenen Wochen wiederholt durch Drohnensichtungen und Luftraumverletzungen gestört worden, zuletzt zweimal am Flughafen in München.

