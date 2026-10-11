Zwei Dinge fallen selbst bei einem kurzen Spaziergang durch die litauische Hauptstadt Vilnius auf: Ukraine-Flaggen und Schutzräume. Das Land mit seinen Grenzen zu Belarus und Russland, bis 1991 unfreiwillig Teil der Sowjetunion, lässt in seiner Unterstützung für die Ukraine nicht nach. Und es baut seine Abwehr kontinuierlich aus. Ende September fand eine gemeinsame Evakuierungsübung mit dem Nachbarland Polen statt. Das Szenario: im Fall eines russischen Angriffs Flüchtlinge aus dem Baltikum nach Polen bringen. Und zwar durch die berühmte Suwałki-Lücke. Das ist die etwa 100 Kilometer lange Grenze von Litauen und Polen und zugleich auch für die nördlicher gelegenen Länder Lettland und Estland die einzige Landverbindung zu EU- und Nato-Gebiet.

Darum, dass die Wachsamkeit in Litauen erhalten bleibt, kümmern sich Belarus und Russland selbst. Immer wieder fliegen aus Belarus kleinere Heißluftballons mit Schmuggelware nach Litauen. Doch es geht nicht nur darum, den Zoll für Zigaretten zu umgehen. Offensichtlich soll der litauische Flugverkehr gestört werden. Denn wer einen Ballon losschicke zum Empfänger, der beachte, wie der Wind steht. So erklärt es Vilmantas Vitkauskas im Nationalen Krisenmanagementzentrum in Vilnius. In anderen Worten: Wer schmuggeln will, dessen Ware kommt auch an. Wer stören will, der lässt seine Ballons am helllichten Tag auf den Flughafen Vilnius los.

Deshalb können öfter mal keine Flugzeuge abheben oder landen. Aber mittlerweile wissen sie im Krisenmanagementzentrum Stunden im Voraus, wann mit Störungen zu rechnen ist. Und Warnungen an die Bevölkerung gibt es nun auch auf Englisch. Aus den Vorfällen im Mai habe man schnell gelernt, versichert Vitkauskas.

Damals hatte es in Vilnius und anderen Landesteilen Alarm gegeben, weil ukrainische Militärdrohnen, von Russland ins Baltikum abgedrängt, in den litauischen Luftraum eingedrungen waren. Es stellte sich heraus: Schutzräume in Schulkellern waren mit alten Möbeln zugestellt, oder es gab gar keine in der Nähe. Übungen hatte es vorher nicht gegeben.

In litauischen Schulen werden Drohnen programmiert

Auch nicht am Sietuvos-Progymnasium in Vilnius. So erzählt es die zwölfjährige Gertruda an einem Mittwochvormittag bei einem Besuch an ihrer Schule. Damals seien manche Mitschüler einfach nach Hause gegangen, manche hätten Angst gehabt, andere herumgeblödelt. Seitdem wurde trainiert, jeder wisse, wo Schutz zu suchen sei. „Der Raum darf keine Fenster haben oder man sollte zwischen zwei Wänden stehen“, erklärt Gertruda.

Gertruda kennt sich aus mit Drohnen. Gerade hat sie mit anderen Schülern welche durch die Aula fliegen lassen. Sie kann die Drohnen programmieren, damit sie einen bestimmten Kurs fliegen, oder sie steuert sie frei Hand. Das lernt sie an ihrer Schule in einer Freiwilligen-AG. Informatikunterricht haben allerdings alle Kinder von der zweiten Klasse an, sie lernen zu programmieren und allgemein mit Technik umzugehen.

Im Laborraum, in dem die Klasse normalerweise Unterricht hat, steht auch ein 3D-Drucker, kleine Gewächshäuser werden hier gebastelt oder sogar Staubsauger-Roboter. Einer davon durfte bei Präsident Gitanas Nausėda den Boden putzen. Auch Drohnen schrauben sie hier im normalen Unterricht zusammen.

Für Gertruda ist das alles ein Spaß, sie würde die Drohne gern mal mit einer Kamera bestücken und übers Schulgelände fliegen lassen. Dass Drohnen auch militärisch genutzt werden, wissen die Kinder aus den Nachrichten und von den vergangenen Luftalarmen. Darum geht es aber im Unterricht nicht. Da geht es ums technische Verständnis – und das kann später auf dem Arbeitsmarkt ja nützlich sein. So die Idee. Das litauische Verteidigungsministerium will mit solchen Programmen bis 2028 bis zu 7000 Schülern und 15 500 Erwachsenen Fähigkeiten im Umgang mit Drohnen beibringen.

Junge Erwachsene dienen nach Feierabend in der Schützenunion

Auch durch die Flure im Hauptquartier der Litauischen Schützenunion in Vilnius surren am frühen Abend kleine Übungsdrohnen. Plötzlich geht eine Tür auf, ein handtellerkleines blaues Flugobjekt knallt dagegen und stürzt ab. Durch die gläsernen Wände eines Informatikraums beobachten es einige junge Erwachsene, die hier nach Feierabend vor Bildschirmen sitzen. Die Schützenunion – Lietuvos šaulių sąjunga – ist eine Freiwilligenarmee, deren Geschichte bis 1919 zurückreicht.

Auch Lettland und Estland haben solche Armeen. Sie arbeiten mit dem staatlichen Militär zusammen und werden vom Verteidigungsministerium finanziert, haben aber eigene Strukturen. Zum Beispiel gebe es weniger Bürokratie, man könne schneller Entscheidungen treffen, mehr ausprobieren, lobt einer der Ausbilder. Gerade beim Thema Drohnen.

Kinder mit Rucksäcken kommen ins Gebäude, kurz darauf laufen die Jungen und Mädchen in Sportkleidung geordnet hinter einer Erwachsenen hinaus ins Freie. Bereits mit elf Jahren können Kinder beitreten und eine Kadettenlaufbahn beginnen. Sie trainieren im Gelände, machen Survival-Übungen, lernen, mit Drohnen und Luftgewehren umzugehen. Danach steht ihnen der Weg ins Militär offen, oder sie bleiben in der Freiwilligenarmee. Und verbringen bei ihr Feierabende und Wochenenden mit Militär- oder Zivilschutzübungen, mit Cyber-Tests und Drohnenflügen.

Die Hauptstadt Vilnius ist im belarussischen Visier

So wie Donatas Giknius. Der kleine drahtige Mann mit dem weißen Bart leitet hauptberuflich eine Werbeagentur. Nebenbei schützt er sein Land. Seine Einheit hilft der Bundeswehr beim Ankommen in Litauen und arbeitet möglichst viel mit der Bevölkerung zusammen. „Damit die Leute im Krisenfall wiederum mit uns zusammenarbeiten“, erklärt er. Etwa 20 000 Menschen engagieren sich in der Schützenunion – und das in einem Land mit knapp 2,9 Millionen Einwohnern. Das Engagement koste wirklich viel Zeit, sagt Giknius. Er nimmt regelmäßig unbezahlten Urlaub dafür. Warum?

„Vilnius ist ein einfaches Ziel“, sagt Giknius. Er trägt Flecktarn-Bekleidung. Vom eigenen Geld bezahlt, so machen das alle hier. Die Hauptstadt könne von Belarus aus beschossen werden, erklärt er. „Wir müssen vorbereitet sein.“

Um internationale Aufmerksamkeit für seine Politik muss sich Litauen kaum noch sorgen. Zur Warschauer Sicherheitskonferenz, die an diesem Montag beginnt, sind gleich mehrere Regierungsmitglieder zu Vorträgen eingeladen. Neben Ministerpräsident Mindaugas Sinkevičius reisen auch der Außen- sowie der Verteidigungs- und der Energieminister an.

So klar das Land in seiner verteidigungspolitischen Linie wirkt, gab es dennoch innenpolitisch zuletzt einige Unruhe. Der 42-jährige Sozialdemokrat Sinkevičius ist bereits der dritte Ministerpräsident seit der Wahl Ende 2024, mehrmals wurde das Kabinett umgebildet. Die Koalition stürzte über Korruptionsvorwürfe und über den Unruhestifter und Rechtspopulisten Remigijus Žemaitaitis, dessen Partei anfangs an der Regierung beteiligt war. Tausende protestierten gegen die Medien- und Kulturpolitik der Regierung.

Bei der Verteidigung wird dafür kaum über die Höhe der Beträge gestritten, sondern eher darum, wie das Geld ausgegeben wird. In diesem Jahr sollen es 4,8 Milliarden Euro sein, mehr als fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Erst am Freitag mahnte Präsident Nausėda, das Geld zügig einzusetzen und weniger Zeit mit Planung und Entscheidungsprozessen zu verschwenden.