Das illegale Geschäft mit den Zigaretten aus Belarus scheint sich zu lohnen: Der Gewinn sei mindestens doppelt so hoch wie der Einsatz, erklärte vergangene Woche der Leiter des litauischen Zentrums für Krisenmanagement. Seit Wochen fliegen fast täglich unbemannte Heißluftballons von Belarus über die Grenze nach Litauen. Statt Menschen transportieren sie Zigaretten. Mehrere Tausend Stück kann ein Ballon tragen. Gesteuert werden sie mit GPS-Trackern, die mit Sim-Karten ausgestattet sind. Auch Drohnen werden für den Schmuggel gesetzt.
LitauenSchmuggelballons gefährden den Flugverkehr
Regelmäßig überqueren Ballons und Drohnen die Grenze von Belarus nach Litauen. Immer wieder müssen Flüge gestrichen werden. Die litauische Regierung bewertet das als hybriden Angriff.
Von Viktoria Großmann, Warschau
