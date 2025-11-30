Das illegale Geschäft mit den Zigaretten aus Belarus scheint sich zu lohnen: Der Gewinn sei mindestens doppelt so hoch wie der Einsatz, erklärte vergangene Woche der Leiter des litauischen Zentrums für Krisenmanagement. Seit Wochen fliegen fast täglich unbemannte Heißluftballons von Belarus über die Grenze nach Litauen. Statt Menschen transportieren sie Zigaretten. Mehrere Tausend Stück kann ein Ballon tragen. Gesteuert werden sie mit GPS-Trackern, die mit Sim-Karten ausgestattet sind. Auch Drohnen werden für den Schmuggel gesetzt.