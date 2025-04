Sabotage in Europa

Interview von Jörg Schmitt, München

Kęstutis Budrys, 44, ehemaliger Geheimdienstoffizier, ist seit Dezember litauischer Außenminister. In Litauen, das seit mehr als 20 Jahren der Europäischen Union und der Nato angehört, ist die Kriegsangst besonders groß, seit Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine überfallen hat. Zur Unterstützung der baltischen Staaten hat das westliche Militärbündnis schon 2017 Soldaten in Litauen stationiert, auch deutsche.