Litauens Regierungschefin Inga Ruginiene hat die Reaktion der Armee ihres Landes und der Nato auf die jüngste russische Luftraumverletzung als richtig und angemessen bewertet. Die Reaktion der Streitkräfte hätte gezeigt, dass wir vorbereitet sind“, sagte Ruginiene in Vilnius. Am Donnerstagabend waren laut litauischer Armee zwei russische Militärflugzeuge in den Luftraum des baltischen EU- und Nato-Landes eingedrungen. Als Reaktion stiegen zwei Eurofighter der spanischen Luftwaffe auf, die in Litauen stationiert sind. Estland, Lettland und Litauen haben keine eigenen Kampfjets. Die Nato sichert deshalb den baltischen Luftraum.