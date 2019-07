9. Juli 2019, 18:46 Uhr Litauen Premier widerruft Rücktritt

Litauens Ministerpräsident Saulius Skvernelis will nun doch im Amt bleiben. Der Regierungschef des baltischen EU- und Nato-Landes widerrief am Dienstag seinen Rückzug von der Kabinettsspitze, den er im Mai nach seinem Scheitern bei der Präsidentenwahl für den 12. Juli angekündigt hatte. "Diese Entscheidung war emotional", sagte Skvernelis litauischen Medien zufolge nach einem Treffen mit dem designierten Staatspräsidenten Gitanas Nauseda in Vilnius. Nauseda wird am Freitag sein Amt als neuer Staatschef antreten. "Ich habe beschlossen, das Mandat an den gewählten Präsidenten zurückzugeben und weiter eine Regierung zu bilden", sagte Skvernelis. Er hatte bei der Präsidentenwahl erfolglos versucht, sein derzeitiges Amt gegen das des Präsidenten einzutauschen. Der parteilose Politiker führt seit Dezember 2016 die Regierung.