Kampfflugzeuge der Nato haben erneut eine Drohne über dem Baltikum abgeschossen. In Litauen wurde in der Nacht zu Dienstag ein unbemanntes Flugobjekt von italienischen Eurofightern vom Himmel geholt, teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius mit. Die Behörden hatte die Bevölkerung mehrerer Regionen des baltischen EU- und Nato-Landes zuvor über eine mögliche Bedrohung aus der Luft alarmiert. Genauere Angaben zu Herkunft und Typ der abgeschossenen Drohne gab es zunächst nicht.



Nach Militärangaben war es das erste Mal, dass eine Drohne über Litauen abgeschossen wurde. Die Operation sei vom Luftoperationszentrum Uedem („Combined Air Operations Centre“ oder CAOC) in Uedem am Niederrhein koordiniert worden, teilte das Nato-Kommando für Luftstreitkräfte mit. Das CAOC überwacht und sichert den Nato-Luftraum nördlich der Alpen, von Island bis zur Ostflanke rund um die Uhr. Dazu gehört auch die Mission zur Sicherung des Luftraums in den baltischen Staaten.