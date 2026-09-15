Kampfflugzeuge der Nato haben erneut eine Drohne über dem Baltikum abgeschossen. In Litauen wurde in der Nacht zu Dienstag ein unbemanntes Flugobjekt von italienischen Eurofightern vom Himmel geholt, teilte das Verteidigungsministerium in Vilnius mit. Die Behörden hatte die Bevölkerung mehrerer Regionen des baltischen EU- und Nato-Landes zuvor über eine mögliche Bedrohung aus der Luft alarmiert. Genauere Angaben zu Herkunft und Typ der abgeschossenen Drohne gab es zunächst nicht.
Nach Militärangaben war es das erste Mal, dass eine Drohne über Litauen abgeschossen wurde. Die Operation sei vom Luftoperationszentrum Uedem („Combined Air Operations Centre“ oder CAOC) in Uedem am Niederrhein koordiniert worden, teilte das Nato-Kommando für Luftstreitkräfte mit. Das CAOC überwacht und sichert den Nato-Luftraum nördlich der Alpen, von Island bis zur Ostflanke rund um die Uhr. Dazu gehört auch die Mission zur Sicherung des Luftraums in den baltischen Staaten.
Nach Angaben des Leiters des litauischen nationalen Krisenmanagementzentrums, Vilmantas Vitkauskas, wurde die Drohne über einem ländlichen Gebiet nahe dem Dorf Pratkunai abgeschossen, das rund 50 Kilometer südöstlich der zweitgrößten Stadt Kaunas liegt. Der Abschuss erfolgte Verteidigungsminister Kaunas zufolge in der Nähe des Pumpspeicherkraftwerks Kruonis.
Nach ersten Erkenntnissen flog die Drohne wahrscheinlich vom Gebiet von Belarus nach Litauen ein. Sie soll sich etwa eine halbe Stunde lang auf litauischem Gebiet aufgehalten haben, wie Vitkauskas im Rundfunk sagte. Budrys kündigte an, dass Litauen eine diplomatische Note an Minsk überreichen und sich mit seinen Verbündeten beraten werde. Informationen über Verletzte oder Schäden gab es zunächst nicht. Im Abschussgebiet seien Trümmerteile einer Drohne gefunden worden, die vom Militär und den Einsatzkräften nun untersucht werden. Vitkauskas zufolge bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Flugobjekt einen Sprengsatz enthielt.