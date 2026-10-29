Zwei mutmaßliche Saboteure, die einen Anschlag auf Anlagen für das Satelliteninternet Starlink in Litauen verübt haben sollen, befinden nach Angaben der litauischen Behörden in Deutschland in Haft. Die beiden etwa 20 Jahre alten Männer mit doppelter Staatsbürgerschaft werden verdächtigt, eine terroristische Vereinigung organisiert und betrieben zu haben, die ähnliche Straftaten in Bulgarien und Polen begangen haben soll. Dies teilte der Vize-Leiter der litauischen Kriminalpolizei, Saulius Briginas, einem Rundfunkbericht zufolge in Vilnius mit. Nach Angaben von Briganas besitzt einer der Verdächtigen die deutsche und türkische Staatsbürgerschaft, der andere die serbische und deutsche. Die beiden jungen Männer reisten demnach am Vorabend des Vorfalls nach Litauen und verließen das Land unmittelbar nach der Tat. Sie sollen sich gegenwärtig in Deutschland aufgrund europäischen Haftbefehle in Haft befinden, die Bulgarien erlassen hat. Nach Angaben der Polizei sollen die Verdächtigen in Deutschland gelebt haben. In Litauen war Mitte Oktober versucht worden, Anlagen für das Satellitennetzwerk Starlink auf einem Firmengelände in Brand zu setzen. Die Behörden des baltischen EU- und Nato-Landes vermuteten Russland dahinter.