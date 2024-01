Litauen und Polen wollen ihre Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich ausbauen. "Wir werden die militärische Kooperation stärken. Wir werden gemeinsame Übungen abhalten, wir werden nach zusätzlichen Formen für die gemeinsame Ausbildung unserer Streitkräfte suchen, wir werden die militärische Mobilität stärken", sagte Litauens Präsident Gitanas Nauseda am Sonntag nach einem Treffen mit Polens Präsident Andrzej Duda in Vilnius. Litauen und Polen grenzen an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad und an Russlands Verbündeten Belarus. Die Nachbarländer sorgen sich vor einer Ausweitung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Zwischen beiden EU- und Nato-Staaten verläuft ein schmaler Landkorridor, die Suwalki-Lücke. Russland könnte das Baltikum durch dessen Einnahme vom restlichen Nato-Gebiet abschneiden. Duda betonte, dass der Suwalki-Korridor besondere Aufmerksamkeit, Überwachung und Konzentration erfordere