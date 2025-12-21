Die Stimmung in Litauen ist in diesem Advent alles andere als besinnlich, eine hitzige Debatte über die demokratische Zukunft beschäftigt das Land. Mehrmals haben Tausende Menschen gegen ein geplantes Mediengesetz demonstriert. Das „freie Wort“ sei in Gefahr, steht auf ihren Plakaten. Die Europäische Rundfunkunion mit Sitz in Genf hat sich in einem besorgten Brief an den Seimas, das litauische Parlament, gewandt. Mehr als 143 000 Litauer haben eine Petition zur Unterstützung der Medienfreiheit unterzeichnet. Sie gilt als die erfolgreichste Petition aller Zeiten in dem Land mit knapp 2,9 Millionen Einwohnern.