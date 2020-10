Der Umgang mit der Corona-Pandemie und die angestiegene Arbeitslosigkeit haben den Wahlkampf in Litauen geprägt. Etwa 2,4 Millionen Menschen waren am Sonntag aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. In Umfragen lag der Bund der Bauern und Grünen, der aktuell die Regierung führt, nur knapp vor der oppositionellen konservativen Vaterlandsunion-Christdemokraten, den Sozialdemokraten, der populistischen Arbeitspartei und der Mitte-rechts angesiedelten Liberalen Bewegung. Erwartet wurde, dass fünf oder sechs Parteien den Einzug ins Parlament schaffen werden. Auf mehr als 20 Prozent dürfte keine kommen, es wird mit schwierigen Koalitionsverhandlungen gerechnet. Neue Corona-Ausgangsbeschränkungen könnten Einfluss auf die Wahlbeteiligung haben. Die Regierung habe nicht genug getan, um Unternehmen während des Lockdowns zu helfen, lautete ein Vorwurf. Die Arbeitslosenrate stieg von neun auf mehr als 14 Prozent.