Ein technisches Problem ist möglicherweise die Ursache für den Absturz eines DHL-Frachtflugzeugs am Montag in Litauen. „Nach allem, was wir haben und wissen, gibt es keine Anzeichen dafür, dass es sich um einen Sabotageakt gehandelt haben könnte“, sagte Verteidigungsminister Laurynas Kasciunas am Mittwoch. Videoaufnahmen zeigten, dass es bei der Landung keine äußeren Einwirkungen auf die Boeing 737 gegeben habe. Zudem hätten die überlebenden Besatzungsmitglieder erklärt, es habe vor dem Absturz weder Chaos noch Besorgnis im Flugzeug gegeben. Bei dem Absturz in der Nähe des Flughafens war am Montag ein Mensch ums Leben gekommen. Die drei übrigen Insassen wurden verletzt. Ein Sabotageverdacht stand im Raum, da es bereits Fälle von in Brand geratenen Paketen gegeben hat.