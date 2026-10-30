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Gen ZIn Litauen fordern die Jugendlichen: Wir wollen Wehrpflicht für alle

Lesezeit: 4 Min.

Litauische Soldaten bei einer Drohnenübung Anfang Oktober.
Litauische Soldaten bei einer Drohnenübung Anfang Oktober.
Paulius Peleckis/Getty Images

Seit 2015 müssen sich junge Männer in Litauen mustern lassen. Doch anschließend wird ausgelost, wer auch wirklich eingezogen wird. Viele junge Menschen wollen das nun ändern – auch angesichts der russischen Bedrohung.

Von Viktoria Großmann, Warschau

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Die jungen Menschen wollen mehr Verantwortung übernehmen nicht einfach ausgelost werden: Der litauische Jugendverband, vergleichbar mit dem deutschen Bundesjugendring, fordert in einer Petition die Wehrpflicht für alle. Eine ungewöhnlich klingende Forderung in diesen Tagen, da in Deutschland junge Menschen vorbeugend gegen den verpflichtenden Wehrdienst protestieren. Der Pflichtdienst, ob beim Bund oder als Zivildiener, ist weiterhin ausgesetzt. Die deutsche Politik setzt zunächst auf Freiwilligkeit – und will damit den Betroffenen entgegenkommen. Die sind, wie die Zahl der neu Rekrutierten zeigt, bisher nicht überzeugt.

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