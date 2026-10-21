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LitauenEin Elf im Kampf gegen russische Internet-Trolle

Lesezeit: 2 Min.

Giedrius Sakalauskas aus Litauen engagiert sich gegen russische Trolle.
Giedrius Sakalauskas aus Litauen engagiert sich gegen russische Trolle.
Foto: Viktoria Großmann

Giedrius Sakalauskas kämpft jeden Tag gegen Desinformation und Fake News über die Nato und Europa. Er bleibt Optimist.

Von Viktoria Großmann

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Giedrius Sakalauskas ist vermutlich handysüchtig. Er könne das Gerät kaum je aus der Hand legen, gibt er zu. Seine Begründung: Er verteidigt mit dem Smartphone in der Hand die Wahrheit – und die Lügen reißen nie ab. Alles begann 2014, als Russland völkerrechtswidrig die Krim annektierte. Damals wurde auch Litauen spürbar zum Ziel im russischen Informationskrieg. Überall tauchten Nato-feindliche Erzählungen auf. In den Kommentarspalten unter Online-Zeitungsartikeln oder auf Facebook. EU und Nato wurden als Besatzer dargestellt, dafür war früher in der Sowjetunion angeblich alles besser. Dahinter stecken, damals wie heute, russische Trolle. Ganze sogenannte Trollfarmen existieren. Dort sitzen Menschen hinter Computern und verbreiten gezielt solche Geschichten.

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