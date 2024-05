Von Nicolas Richter, Pabrade

Es regnet in Litauen, der berüchtigt staubige Truppenübungsplatz Pabradė inmitten der Wälder ist heute durchnässt. Der Bundeskanzler hat sich mit Wanderschuhen und Jeans munitioniert und klettert in einen Radpanzer, der ihn auf eine Anhöhe fährt. Olaf Scholz steigt mit strengem Blick aus und beobachtet anschließend mit Fernglas und mit Schaumstoff-Pfropfen in den Ohren, wie Nato-Soldaten in ihren Panzern das Feuer auf den Feind eröffnen. Rote Blitze zucken aus den Kanonen, weiter hinten bei den Wäldern, wo die feindlichen Linien sein sollen, steigt Rauch auf.