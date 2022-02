"Zu Land, zu Wasser und in der Luft"

Von Mike Szymanski, Berlin

Die Worte, die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Dienstag im Beisein ihres litauischen Amtskollegen Arvydas Anušauskas beim Truppenbesuch in Rukla wählte, werden wohl noch lange nachhallen. Sie sagte: Deutschland sei bereit, "weitere Kräfte zu Land, zu Wasser und in der Luft" zu entsenden.