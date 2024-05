Von Georg Ismar, Vilnius

Boris Pistorius warnt ständig vor dem Austesten der Grenzen, an diesem Tag ist er mittendrin in Wladimir Putins Spiel. Der Bundesminister der Verteidigung besucht gerade mit fünf Verteidigungs- und Haushaltspolitikern von SPD, Grünen und Union das litauische Parlament, als ihn dort einheimische Journalisten bedrängen, was er denn sage zu den Plänen des russischen Präsidenten, Meeresgrenzen in der Ostsee zu verschieben.