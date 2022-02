Von Matthias Kolb, Brüssel

Es ist eine Ankündigung, mit der Olaf Scholz nicht nur in Osteuropa für Beruhigung sorgen will. Auch in den USA dürfte sie gut ankommen. Kurz vor seinem Abflug nach Washington hatte der Bundeskanzler im ARD-Interview wissen lassen, dass die Bundeswehr die Zahl ihrer im Baltikum stationierten Soldaten durchaus erhöhen könnte. "Wir sind bereit, alles Notwendige zu tun, um das zu verstärken", sagte Scholz. Er werde darüber mit den Staats- und Regierungschef von Estland, Lettland und Litauen sprechen, die am Donnerstag nach Berlin reisen.

Auch der Washington Post hat der Kanzler ein Interview gegeben. Und es diente demselben Zweck wie sein Fernsehauftritt. Scholz will den Eindruck zerstreuen, Deutschland tue zu wenig im Verteidigungsbündnis Nato. Ein Eindruck, der sich auf beiden Seiten des Atlantiks festgesetzt hat. So verwies Scholz darauf, dass Deutschland den "größten Verteidigungshaushalt in Kontinentaleuropa" habe, und betonte auch hier das Engagement im Baltikum: "Wir haben Hunderte Soldaten in Litauen stationiert, wo wir die Führung des Nato-Programms Enhanced Forward Presence (EFP) übernommen haben." Die Luftwaffe beteilige sich regelmäßig an der Überwachung des baltischen Luftraums und werde dies auch künftig tun.

"Verstärkte Vornepräsenz" heißt die Nato-Mission im Baltikum

"Verstärkte Vornepräsenz" heißt das EFP-Programm bei der Bundeswehr. Es war 2016 auf dem Nato-Gipfel in Warschau beschlossen worden, um Solidarität mit den Osteuropäern zu zeigen. 2014 hatte Russland in der Ostukraine Separatisten unterstützt und die ukrainische Halbinsel Krim völkerrechtswidrig annektiert. Das hatte zu einem Umdenken in der Nato geführt. Nach Jahren der Kriseneinsätze und der Hoffnung, in Russland einen "strategischen Partner" zu haben, konzentrierte sich das Bündnis wieder auf Abschreckung, Landesverteidigung und den Schutz seiner Mitglieder. Wie wichtig dieser Schwenk war, zeigt sich in der aktuellen Lage: An den Grenzen zur Ukraine sind mehr als 115 000 einsatzbereite russische Soldaten präsent.

2017 wurden in Polen sowie den baltischen Republiken jeweils ein multinationaler Kampfverband stationiert. Er umfasst bisher meist zwischen 1000 und 1200 Soldatinnen und Soldaten. Neben Panzern gehören auch Luftabwehr- sowie Aufklärungseinheiten dazu. Weil die Nato-Russland-Grundakte aus dem Jahr 1997 keine dauerhafte Stationierung von Nato-Truppen in Osteuropa erlaubt, rotiert das Personal alle sechs Monate.

Dass mit je 1000 ausländischen Soldaten kein Angriff gestoppt werden kann, ist allen klar. Die Allianz will jedoch Russlands Präsident Wladimir Putin signalisieren, dass bei einer Attacke auf Balten und Polen auch Soldaten aus Nordamerika und Westeuropa betroffen wären. Um zu zeigen, wie eng der Zusammenhalt in der Nato ist, hatte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) im Dezember Litauen als Ziel ihrer ersten Auslandsreise im neuen Amt gewählt. Die Bundeswehr führt den Einsatz von der Kleinstadt Rukla aus. Zu den etwa 500 Deutschen kommen Soldaten aus Belgien, Tschechien, Island, Luxemburg, Norwegen und den Niederlanden. Für Polen, Lettland und Estland haben die USA, Kanada und Großbritannien die Führungsrolle übernommen. Doch Polen und den Balten-Republiken ist das nicht genug. Politiker und Experten aus allen vier Ländern fordern öffentlich eine Aufstockung der Nato-Truppen. Zumal sich nun auch noch etwa 30 000 russische Soldaten mit schwerem Gerät im Nachbarland Belarus aufhalten, angeblich zu Übungszwecken.

Besonders schnell käme die vom Kanzler ins Spiel gebrachte Verstärkung des deutschen Kontingents nicht: Die USA haben bereits weitere 1700 Soldaten nach Polen verlegt. Großbritannien hatte schon Ende Januar angekündigt, 900 zusätzliche Soldaten nach Estland zu schicken. Auch Kanada überlegt, die bisherige Zahl von 600 Soldaten zu erhöhen.

Am liebsten wäre den Litauern eine permanente US-Präsenz

Am Montagnachmittag nennt Verteidigungsministerin Lambrecht in Munster schließlich konkrete Zahlen. 350 weitere Soldaten werde die Bundesrepublik nach Litauen schicken, um zu zeigen: "Auf uns ist Verlass." Damit dürfte die Gesamtstärke bald bei etwa 900 Bundeswehrsoldaten liegen. Von einer ähnlichen Größenordnung hatte Tobias Lindner, der Staatsminister im Auswärtigen Amt, bereits im Deutschlandfunk gesprochen. Einer solchen Erhöhung müsste das Kabinett zustimmen; ein Mandat des Bundestags ist nicht erforderlich. Denn das EFP-Programm habe den "Charakter einer militärischen Übung" auf dem Hoheitsgebiet eines Nato-Bündnispartners, wie die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags im Februar 2020 festgestellt hatten.

Zwar konstatierte Litauens Armeechef Valdemaras Rupšys am Montag in Vilnius, dass es gegenwärtig "weder taktisch noch operativ eine direkte Bedrohung" seines Landes durch Russland gebe. Dennoch dürften die Sorgen im Baltikum und die Rufe nach mehr Unterstützung nicht verstummen. Nach einem Besuch im Nato-Hauptquartier in Brüssel sagten mehrere litauische Abgeordnete Ende Januar der Süddeutschen Zeitung, dass bisher im Rahmen des EFP-Programms nur etwa 20 Prozent der erlaubten internationalen Soldaten stationiert seien. Sie haben viel konkretere Wünsche: "Die Truppen sollten am besten permanent bei uns stationiert sein, und es sollten Amerikaner darunter sein." Dies passt zu einer in Osteuropa weitverbreiteten Einschätzung, die zuletzt Estlands Premierministerin Kaja Kallas in Interviews wiederholte: "Die beste Abschreckung gegen Russland ist eine amerikanische Flagge."