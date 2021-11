Litauen hat bislang fast allen Menschen die Aufnahme verwehrt, die aus dem benachbarten Belarus in die EU gekommen sind und einen Asylantrag gestellt haben. Nach Angaben der Migrationsbehörde wurde nur sechs von etwa 4200 Flüchtlingen Asyl gewährt. Gut die Hälfte der Migranten, deren Antrag abgelehnt wurde, habe gegen die Entscheidung Berufung eingelegt, sagte Behördenleiterin Evelina Gudzinskaite am Freitag im litauischen Rundfunk.

Da die komplexesten Anträge zurückgestellt worden seien, könnte die Zahl der positiven Entscheidungen am Ende noch leicht ansteigen, sagte sie. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte im Frühjahr als Reaktion auf westliche Sanktionen erklärt, er werde Migranten auf dem Weg in die Europäische Union nicht mehr aufhalten. Die Zahl der Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen zu Belarus hat seitdem stark zugenommen. Besonders betroffen davon war anfangs Litauen. Seit August weist der litauische Grenzschutz Migranten ab, die über Belarus illegal ins Land kommen wollen. Zudem hat das Land mit dem Bau eines Zauns entlang der Grenze begonnen.