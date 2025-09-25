Zum Hauptinhalt springen

Lisa PausSie moderiert den Kampf um die Haushaltsmilliarden

Lesezeit: 2 Min.

Die Abgeordnete Lisa Paus sieht aus wie die Ministerin Lisa Paus. Und doch ist da etwas anders geworden.
Die Abgeordnete Lisa Paus sieht aus wie die Ministerin Lisa Paus. Und doch ist da etwas anders geworden. (Foto: Omer Messinger/Getty Images)

Als Familienministerin war sie unbeliebt, nun hat sich die Grünen-Politikerin im mächtigsten Ausschuss des Bundestags neu erfunden. Zeit für ein Treffen.

Von Vivien Timmler, Berlin

Lisa Paus sieht aus wie immer, sie redet wie immer, sie scherzt wie immer. Doch irgendwas ist anders. Die Grünen-Politikerin strahlt eine Selbstsicherheit aus, die man nicht von ihr gewohnt ist. Es ist der einzige freie Tag zwischen zwei Haushaltswochen, die maximale Belastung für alle Haushaltspolitiker des Bundestags. Fast den ganzen Sommer über haben sie durchverhandelt, einen Etat nach dem anderen beraten. Die meisten waren nicht mal im Urlaub, auch Paus hatte nur ein paar Tage frei. Trotzdem wirkt sie gelöst an diesem Nachmittag in ihrem neuen Büro, spricht von ihrer „Gelassenheit“.

