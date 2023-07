Von Roland Preuß und Katharina Riehl, Berlin/München

Auf dem Sideboard in Lisa Paus' Büro lehnt ein knallgelbes Buch an der Wand, wie eine Ermutigung und Ermahnung zugleich. Vom Einband blickt eine smarte junge Frau, darunter groß der Titel: "Unerschrocken". Die Autorin Pénélope Bagieu erzählt darin über Comics die Geschichten von 30 Frauen, die ihr Ding gemacht haben, von der Astronautin Mae Jemison, der Tänzerin Josephine Baker oder von der durchaus umstrittenen Königin Nzinga, die den portugiesischen Kolonialisten in ihrem Reich im Südwesten Afrikas trotzt. "Bis ins hohe Alter führt sie ihre Armeen persönlich in die Schlacht", ist zur Zeichnung der Königin zu lesen, die sich schreiend auf den Gegner stürzt.