(SZ) Claus Weselsky ist auch aufgrund seiner Bescheidenheit ein Sympathieträger. So antwortete der Bahngewerkschafter jüngst auf eine Frage des Spiegels, wie er, Weselsky, denn anstelle von Familienministerin Lisa Paus die Kindergrundsicherung verhandelt hätte, mit dem Hinweis: "Mein Metier ist ein anderes." Dabei wäre ihm nichts leichter gefallen, als zu sagen: Ich? Wie ich das gemacht hätte? Haha. Das kann ich Ihnen sagen: Ich hätte sämtliche Kindergärten und Grundschulen auf unbestimmte Zeit blockiert und die Reiter der Apokalypse über meine Gegner in der Ampelkoalition gebracht. Und, wenn das nicht helfen würde, entfesselte Wuterzieherinnen mit Trillerpfeifen und dauerdebattierende Pädagogen auf alle losgelassen, die mir widersprechen. Deren Angebote, hätte ich den Menschen in diesem Land zugerufen, sind der reine Hohn! Die Burschen tun sogar so, als verstünden sie nicht, warum es nur zum Wohle der armen Kinder ist, wenn wir erst einmal 5000 neue Verwaltungsstellen schaffen.