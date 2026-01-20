Wann ist es genug? Wann gebieten die Republikaner im Kongress diesem Präsidenten endlich Einhalt? Das fragt sich die halbe Welt immer wieder. Sie fragt es sich besonders jetzt, da Donald Trump droht, Grönland zu annektieren, womöglich gar mithilfe militärischer Gewalt. Die Mehrheit der republikanischen Abgeordneten und Senatsmitglieder schweigt auch diesmal. Einzelne wagen es aber, ihre Stimme zu erheben. Zu ihnen gehört Lisa Murkowski.