Wann ist es genug? Wann gebieten die Republikaner im Kongress diesem Präsidenten endlich Einhalt? Das fragt sich die halbe Welt immer wieder. Sie fragt es sich besonders jetzt, da Donald Trump droht, Grönland zu annektieren, womöglich gar mithilfe militärischer Gewalt. Die Mehrheit der republikanischen Abgeordneten und Senatsmitglieder schweigt auch diesmal. Einzelne wagen es aber, ihre Stimme zu erheben. Zu ihnen gehört Lisa Murkowski.
Die konservative Politikerin aus Alaska hat von Anfang an gewusst und auch gesagt, was sie von diesem Präsidenten hält. Sie sorgt sich, dass hier ein lange aufgebautes Vertrauen geschreddert wird.
Europa:Wir sind ihm scheißegal
Die USA entfallen dauerhaft als Freund und Partner – wir erleben nicht weniger als die zweite Zeitenwende. Deutschland und seine Nachbarn müssen zusammenstehen oder der Preis wird sehr hoch.
