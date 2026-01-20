Zum Hauptinhalt springen

MeinungUS-Senatorin Lisa MurkowskiDiese Republikanerin stellt sich seit 2016 gegen Trump

Von Charlotte Walser

Lesezeit: 2 Min.

Lisa Murkowski, 69, seit 2002 für Alaska im US-Senat.
Lisa Murkowski, 69, seit 2002 für Alaska im US-Senat. (Foto: Ida Marie Odgaard/via REUTERS)

Die konservative Politikerin aus Alaska hat von Anfang an gewusst und auch gesagt, was sie von diesem Präsidenten hält. Sie sorgt sich, dass hier ein lange aufgebautes Vertrauen geschreddert wird.

Wann ist es genug? Wann gebieten die Republikaner im Kongress diesem Präsidenten endlich Einhalt? Das fragt sich die halbe Welt immer wieder. Sie fragt es sich besonders jetzt, da Donald Trump droht, Grönland zu annektieren, womöglich gar mithilfe militärischer Gewalt. Die Mehrheit der republikanischen Abgeordneten und Senatsmitglieder schweigt auch diesmal. Einzelne wagen es aber, ihre Stimme zu erheben. Zu ihnen gehört Lisa Murkowski.

