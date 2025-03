Von Fabian Fellmann

In Washington öffnen sich die ersten Kirschblüten, in Lisa Murkowskis Heimat hingegen verharren die Temperaturen auch Anfang März noch unter dem Gefrierpunkt. Als extrem empfindet die Senatorin aus Alaska jedoch nicht das Klima in Anchorage, sondern jenes in Washington, D.C. So beschreibt sie es in ihrer Autobiografie, die Ende Juni erscheinen wird.