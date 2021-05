Die Linke zieht mit dem Duo aus Parteichefin und Fraktionschef in den Bundestagswahlkampf. Am Mittag soll die Entscheidung offiziell bekannt gegeben werden.

Von Boris Herrmann, Berlin

Die Linke geht mit Janine Wissler und Dietmar Bartsch als Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf. Die Parteivorsitzende und der Fraktionschef wurden nach SZ-Informationen am Montagmorgen vom Bundesvorstand dafür nominiert. 87 Prozent des Vorstands hat dem Duo zugestimmt, wie es aus Parteikreisen heißt. Am Mittag soll die Entscheidung bei einer Veranstaltung in der Berliner Kulturbrauerei bekannt gegeben werden. Dort will sich das neue Spitzenkandidaten-Duo auch zu seinen Plänen für den Wahlkampf äußern.

Wissler hat gemeinsam mit ihrer Co-Vorsitzenden Susanne Hennig-Wellsow am Montagmorgen dem Parteivorstand diesen Personalvorschlag unterbreitet. Hennig-Wellsow hatte bereits zuvor öffentlich erklärt, auf die Spitzenkandidatur zu verzichten. Auch Bartschs Co-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali nahm ihre ursprünglich durchaus gehegten Ambitionen zurück. So machten Hennig-Wellsow und Mohamed Ali den Weg für eine verhältnismäßig geräuscharme Lösung frei.

In der Vergangenheit hatte es bei der Linkspartei immer wieder heftigen Streit um die Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl gegeben, auch wenn damit kein offizieller Posten verbunden ist. Die Spitzenkandidaten sollen aber die prägenden Gesichter im Wahlkampf sein, auf Plakaten, in Spots, in Talkshows. Es gibt zumindest einen informellen Zusammenhang zu einem herausragenden Posten in der Bundestagsfraktion für die Zeit nach der Wahl. In diesem Jahr, in dem die Linke trotz ihres derzeitigen Umfragetiefs eine Regierungsbeteiligung im Bund anstrebt, dürften die Spitzenkandidaten gegebenenfalls auch den Anspruch auf eine Ministeramt verbinden.

Da Wissler aus Hessen und Bartsch aus Mecklenburg-Vorpommern stammt, ist die Ost-West-Parität gewährleistet

Dietmar Bartsch, 63, war bereits zweimal Spitzenkandidat der Linken, bei der Bundestagswahl 2017 zusammen seiner damaligen Co-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht und 2013 im einem achtköpfigen Spitzenkandidaten-Team.

Janine Wissler, 39, macht es zum ersten Mal. Derzeit ist sie noch Fraktionsvorsitzende der Linken im hessischen Landtag. Rund zwei Monate nachdem sie im Februar in die Doppelspitze der Bundespartei gewählt worden war, kündige sie an, für ein Bundestagsmandat zu kandidieren und unterstich damit auch ihren Anspruch auf die Spitzenkandidatur. Da sie aus Hessen und Bartsch aus Mecklenburg-Vorpommern stammt, ist bei diesem Duo auch die bei den Linken immer noch bedeutsame Ost-West-Parität gewährleistet.