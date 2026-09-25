Nach ihrem historischen Wahlerfolg in Berlin steht die Linkspartei vor einer schwierigen Aufgabe: Sie muss zeigen, dass sie unterschiedliche Milieus erreichen kann, ohne problematische Positionen zu verharmlosen. Für Diskussionen sorgen dabei unter anderem der Umgang einzelner Parteivertreter mit palästinensischem Terrorismus und die Chatnachrichten des Neuköllner Bundestagsabgeordneten Ferat Koçak an den Sohn des Clan-Chefs Issa Remmo.

Wann wird die Nähe zu solchen Figuren zum Problem für die Linkspartei? Und wie sollten Medien über eine Partei berichten, die für viele Menschen glaubwürdig soziale und migrantische Interessen vertritt, zugleich aber immer wieder mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert ist?

Jeder arabischstämmige oder türkischstämmige Mensch, der jetzt zum Beispiel für die Öffentlich-Rechtlichen arbeitet, wird dir berichten, dauernd Nachrichten zu bekommen: Wie kannst du für die arbeiten, die den Genozid an unseren Leuten verharmlosen? Özge İnan im Gespräch mit Ronen Steinke

Die Autorin Özge İnan kritisiert im Gespräch mit Ronen Steinke, die „bürgerliche Presse“ habe sich von der Lebensrealität vieler Menschen entfernt. Steinke hält dagegen: Gerade weil die Linkspartei selbst Themen wie Palästina-Solidarität im Wahlkampf setze, müssten Medien auch problematische Aussagen und Verbindungen kritisch hinterfragen.

Die Linke : Ferat Koçak zieht sich vorerst zurück Der Bundestagsabgeordnete aus Berlin-Neukölln legt wegen Kontakten zur Clan-Familie Remmo seine Aufgaben nieder. Der Fall könnte auch die Koalitionsgespräche in Berlin erschweren. SZ Plus Von Christian Zaschke ...

Jeden zweiten Freitag erscheint eine Folge von „Ronen Steinke“. Alle Folgen jetzt mit SZ Plus hören auf SZ.de oder auf Spotify.

Host: Ronen Steinke

Redaktion: Annabell Burkhardt

Produktion: Justin Patchett

Sie erreichen die Redaktion dieses Podcasts unter podcast@sz.de – wir freuen uns über Anregungen, Lob oder Kritik.